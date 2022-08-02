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Роспотребнадзор снова просит надевать маски в транспорте - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Роспотребнадзор снова просит надевать маски в транспорте
Роспотребнадзор снова просит надевать маски в транспорте - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Роспотребнадзор снова просит надевать маски в транспорте
Для снижения рисков заражения коронавирусом Роспотребнадзор рекомендует уязвимым категориям граждан надевать маски в людных местах и в общественном транспорте... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T16:10
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распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
общество
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Для снижения рисков заражения коронавирусом Роспотребнадзор рекомендует уязвимым категориям граждан надевать маски в людных местах и в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В ведомстве также отметили, что региональным подразделениям Роспотребнадзора дано поручение информировать население о способах профилактики заражения."Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам федерации дано поручение организовать кампанию по информированию населения о способах профилактики COVID-19 в летний период", — говорится в сообщении.Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что к сентябрю количество заболевших COVID-19 увеличится, так как "омикрон" может протекать бессимптомно, а значит не фиксироваться врачами.
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество, роспотребнадзор
Роспотребнадзор снова просит надевать маски в транспорте

Роспотребнадзор рекомендовал уязвимым к COVID-19 людям носить маски в общественных местах

16:10 02.08.2022
 
© РИА Новости КрымДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Для снижения рисков заражения коронавирусом Роспотребнадзор рекомендует уязвимым категориям граждан надевать маски в людных местах и в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма "омикрон", часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан. Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции рук", — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что региональным подразделениям Роспотребнадзора дано поручение информировать население о способах профилактики заражения.
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"Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам федерации дано поручение организовать кампанию по информированию населения о способах профилактики COVID-19 в летний период", — говорится в сообщении.
Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что к сентябрю количество заболевших COVID-19 увеличится, так как "омикрон" может протекать бессимптомно, а значит не фиксироваться врачами.
 
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