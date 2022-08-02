https://crimea.ria.ru/20220802/rospotrebnadzor-snova-prosit-nadevat-maski-v-transporte-1124038542.html

Роспотребнадзор снова просит надевать маски в транспорте

Роспотребнадзор снова просит надевать маски в транспорте - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Роспотребнадзор снова просит надевать маски в транспорте

Для снижения рисков заражения коронавирусом Роспотребнадзор рекомендует уязвимым категориям граждан надевать маски в людных местах и в общественном транспорте... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T16:10

2022-08-02T16:10

2022-08-02T16:10

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

общество

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Для снижения рисков заражения коронавирусом Роспотребнадзор рекомендует уязвимым категориям граждан надевать маски в людных местах и в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В ведомстве также отметили, что региональным подразделениям Роспотребнадзора дано поручение информировать население о способах профилактики заражения."Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам федерации дано поручение организовать кампанию по информированию населения о способах профилактики COVID-19 в летний период", — говорится в сообщении.Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что к сентябрю количество заболевших COVID-19 увеличится, так как "омикрон" может протекать бессимптомно, а значит не фиксироваться врачами.

https://crimea.ria.ru/20220731/rost-kovidnoy-statistiki-uchenyy-obyasnil-chto-delat-1123983501.html

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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество, роспотребнадзор