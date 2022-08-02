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Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР
Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР
В Кропивницкий прибыл первый поезд для обязательной эвакуации граждан с подконтрольных Украине территорий ДНР. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T16:34
2022-08-02T16:34
украина
специальная военная операция рф на украине
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Кропивницкий прибыл первый поезд для обязательной эвакуации граждан с подконтрольных Украине территорий ДНР. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук."Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных", — написала Верещук в своем Telegram-канале.В субботу Ирина Верещук заявила, что до зимы украинские власти эвакуируют с подконтрольных им территорий Донбасса более 220 тысяч человек. По ее словам, эвакуация не будет принудительной, но в случае отказа от нее жители должны будут подписать соответствующую форму.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://crimea.ria.ru/20220730/kiev-khochet-evakuirovat-220-zhiteley-podkontrolnoy-emu-chasti-donbassa-1124009776.html
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украина, специальная военная операция рф на украине, в мире
Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР

Киев начал обязательную эвакуацию граждан с подконтрольных ему территорий Донбасса

16:34 02.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПассажир поезда №005 "Украина" на перроне Центрального вокзал в Киеве
Пассажир поезда №005 Украина на перроне Центрального вокзал в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Кропивницкий прибыл первый поезд для обязательной эвакуации граждан с подконтрольных Украине территорий ДНР. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных", — написала Верещук в своем Telegram-канале.
Флаг Украины
30 июля, 18:54
Киев хочет эвакуировать 220 жителей подконтрольной ему части Донбасса
В субботу Ирина Верещук заявила, что до зимы украинские власти эвакуируют с подконтрольных им территорий Донбасса более 220 тысяч человек. По ее словам, эвакуация не будет принудительной, но в случае отказа от нее жители должны будут подписать соответствующую форму.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
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