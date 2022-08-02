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Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР
Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР
В Кропивницкий прибыл первый поезд для обязательной эвакуации граждан с подконтрольных Украине территорий ДНР. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T16:34
2022-08-02T16:34
2022-08-02T16:34
украина
специальная военная операция рф на украине
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Кропивницкий прибыл первый поезд для обязательной эвакуации граждан с подконтрольных Украине территорий ДНР. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук."Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных", — написала Верещук в своем Telegram-канале.В субботу Ирина Верещук заявила, что до зимы украинские власти эвакуируют с подконтрольных им территорий Донбасса более 220 тысяч человек. По ее словам, эвакуация не будет принудительной, но в случае отказа от нее жители должны будут подписать соответствующую форму.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://crimea.ria.ru/20220730/kiev-khochet-evakuirovat-220-zhiteley-podkontrolnoy-emu-chasti-donbassa-1124009776.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, специальная военная операция рф на украине, в мире
Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР
Киев начал обязательную эвакуацию граждан с подконтрольных ему территорий Донбасса
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Кропивницкий прибыл первый поезд для обязательной эвакуации граждан с подконтрольных Украине территорий ДНР. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных", — написала Верещук в своем Telegram-канале.
В субботу Ирина Верещук заявила, что до зимы украинские власти эвакуируют
с подконтрольных им территорий Донбасса более 220 тысяч человек. По ее словам, эвакуация не будет принудительной, но в случае отказа от нее жители должны будут подписать соответствующую форму.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".