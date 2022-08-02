https://crimea.ria.ru/20220802/khusnullin-nazval-klyuchevuyu-problemu-vodosnabzheniya-sevastopolya-1124041753.html

Хуснуллин назвал ключевую проблему водоснабжения Севастополя

Хуснуллин назвал ключевую проблему водоснабжения Севастополя - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Хуснуллин назвал ключевую проблему водоснабжения Севастополя

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал борьбу с потерями в сетях ключевым вопросом для обеспечения надежного водоснабжения Севастополя. Об этом РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T18:13

2022-08-02T18:13

2022-08-02T18:13

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал борьбу с потерями в сетях ключевым вопросом для обеспечения надежного водоснабжения Севастополя. Об этом он сообщил во время своего рабочего визита в город.По его словам, за прошедшие месяцы проведено шесть капремонтов сетей водоснабжения общей протяженностью почти десять тысяч километров. "Сокращение потерь запланировано в объеме 2,068 тыс. куб. м/сутки", – уточнил Развожаев.В рамках визита в Севастополь Марат Хуснуллин обсудил с местными властями строительство очистных сооружений и работы на крупных дорожных объектах, а также посетил знаковые стройки на мысе Хрустальном, где возводится культурный кластер по поручению президента: театр оперы и балета, академия хореографии и художественная галерея.Ранее, в мае, во врем своего очередного визита в Севастополь Марат Хуснуллин отметил, что к работам на мысе Хрустальном "очень много вопросов".

https://crimea.ria.ru/20220727/kak-stroyat-yuzhnye-ochistnye-v-sevastopole-1123977081.html

севастополь

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