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Хуснуллин назвал ключевую проблему водоснабжения Севастополя - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Хуснуллин назвал ключевую проблему водоснабжения Севастополя
Хуснуллин назвал ключевую проблему водоснабжения Севастополя - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Хуснуллин назвал ключевую проблему водоснабжения Севастополя
Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал борьбу с потерями в сетях ключевым вопросом для обеспечения надежного водоснабжения Севастополя. Об этом РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T18:13
2022-08-02T18:13
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал борьбу с потерями в сетях ключевым вопросом для обеспечения надежного водоснабжения Севастополя. Об этом он сообщил во время своего рабочего визита в город.По его словам, за прошедшие месяцы проведено шесть капремонтов сетей водоснабжения общей протяженностью почти десять тысяч километров. "Сокращение потерь запланировано в объеме 2,068 тыс. куб. м/сутки", – уточнил Развожаев.В рамках визита в Севастополь Марат Хуснуллин обсудил с местными властями строительство очистных сооружений и работы на крупных дорожных объектах, а также посетил знаковые стройки на мысе Хрустальном, где возводится культурный кластер по поручению президента: театр оперы и балета, академия хореографии и художественная галерея.Ранее, в мае, во врем своего очередного визита в Севастополь Марат Хуснуллин отметил, что к работам на мысе Хрустальном "очень много вопросов".
https://crimea.ria.ru/20220727/kak-stroyat-yuzhnye-ochistnye-v-sevastopole-1123977081.html
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севастополь
Хуснуллин назвал ключевую проблему водоснабжения Севастополя

Хуснуллин назвал потери в старых сетях ключевой проблемой водоснабжения Севастополя

18:13 02.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь, памятник затопленным кораблям
Севастополь, памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал борьбу с потерями в сетях ключевым вопросом для обеспечения надежного водоснабжения Севастополя. Об этом он сообщил во время своего рабочего визита в город.
"Марат Шакирзянович подчеркнул, что ключевой вопрос – это борьба с потерями в сетях. Необходимо конкретно заниматься учетом и минимизацией таких потерь", – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, за прошедшие месяцы проведено шесть капремонтов сетей водоснабжения общей протяженностью почти десять тысяч километров. "Сокращение потерь запланировано в объеме 2,068 тыс. куб. м/сутки", – уточнил Развожаев.
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В рамках визита в Севастополь Марат Хуснуллин обсудил с местными властями строительство очистных сооружений и работы на крупных дорожных объектах, а также посетил знаковые стройки на мысе Хрустальном, где возводится культурный кластер по поручению президента: театр оперы и балета, академия хореографии и художественная галерея.
Ранее, в мае, во врем своего очередного визита в Севастополь Марат Хуснуллин отметил, что к работам на мысе Хрустальном "очень много вопросов".
 
Севастополь
 
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