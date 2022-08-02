https://crimea.ria.ru/20220802/kak-sdelat-okroshku-poleznoy-1124031817.html

Как сделать окрошку полезной

Как сделать окрошку полезной - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Как сделать окрошку полезной

Окрошку – популярное блюдо русской кухни – можно отнести к полезным блюдам, поскольку в ее состав входят богатые витаминами овощи и зелень. Однако для того,... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T21:32

2022-08-02T21:32

2022-08-02T19:09

общество

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Окрошку – популярное блюдо русской кухни – можно отнести к полезным блюдам, поскольку в ее состав входят богатые витаминами овощи и зелень. Однако для того, чтобы холодный суп на самом деле приносил пользу организму, важно включать в его состав правильные ингредиенты, отметили в Роспотребнадзоре."Блюдо получится еще полезнее, если при приготовлении вместо колбасы положить нежирное мясо, добавить больше зелени, не использовать майонез и сметану жирных сортов", - говорится в сообщении ведомства.Окрошку нередко заправляют квасом или кефиром. В составе натурального кваса содержатся аминокислоты, витамины и богатый набор минералов. Этот напиток естественного брожения, отметили в Роспотребнадзоре, помогает восстанавливать микрофлору кишечника и укрепить иммунитет.Что касается кефира, то он также нужен и важен организму, поэтому станет отличной альтернативой квасу."Кефир содержит пробиотики, которые поддерживают здоровый состав микрофлоры и перистальтику кишечника, способствуют снижению веса, уровня холестерина", - заключили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20220614/nazvana-samaya-vrednaya-zapravka-dlya-okroshki-1123492351.html

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общество, роспотребнадзор