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Как сделать окрошку полезной - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Как сделать окрошку полезной
Как сделать окрошку полезной - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Как сделать окрошку полезной
Окрошку – популярное блюдо русской кухни – можно отнести к полезным блюдам, поскольку в ее состав входят богатые витаминами овощи и зелень. Однако для того,... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T21:32
2022-08-02T19:09
общество
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Окрошку – популярное блюдо русской кухни – можно отнести к полезным блюдам, поскольку в ее состав входят богатые витаминами овощи и зелень. Однако для того, чтобы холодный суп на самом деле приносил пользу организму, важно включать в его состав правильные ингредиенты, отметили в Роспотребнадзоре."Блюдо получится еще полезнее, если при приготовлении вместо колбасы положить нежирное мясо, добавить больше зелени, не использовать майонез и сметану жирных сортов", - говорится в сообщении ведомства.Окрошку нередко заправляют квасом или кефиром. В составе натурального кваса содержатся аминокислоты, витамины и богатый набор минералов. Этот напиток естественного брожения, отметили в Роспотребнадзоре, помогает восстанавливать микрофлору кишечника и укрепить иммунитет.Что касается кефира, то он также нужен и важен организму, поэтому станет отличной альтернативой квасу."Кефир содержит пробиотики, которые поддерживают здоровый состав микрофлоры и перистальтику кишечника, способствуют снижению веса, уровня холестерина", - заключили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20220614/nazvana-samaya-vrednaya-zapravka-dlya-okroshki-1123492351.html
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общество, роспотребнадзор
Как сделать окрошку полезной

В Роспотребнадзоре дали советы по приготовлению правильной окрошки

21:32 02.08.2022
 
© Depositphotos / lisovskayaОкрошка
Окрошка
© Depositphotos / lisovskaya
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Окрошку – популярное блюдо русской кухни – можно отнести к полезным блюдам, поскольку в ее состав входят богатые витаминами овощи и зелень. Однако для того, чтобы холодный суп на самом деле приносил пользу организму, важно включать в его состав правильные ингредиенты, отметили в Роспотребнадзоре.
"Блюдо получится еще полезнее, если при приготовлении вместо колбасы положить нежирное мясо, добавить больше зелени, не использовать майонез и сметану жирных сортов", - говорится в сообщении ведомства.
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Окрошку нередко заправляют квасом или кефиром. В составе натурального кваса содержатся аминокислоты, витамины и богатый набор минералов. Этот напиток естественного брожения, отметили в Роспотребнадзоре, помогает восстанавливать микрофлору кишечника и укрепить иммунитет.
Что касается кефира, то он также нужен и важен организму, поэтому станет отличной альтернативой квасу.
"Кефир содержит пробиотики, которые поддерживают здоровый состав микрофлоры и перистальтику кишечника, способствуют снижению веса, уровня холестерина", - заключили в ведомстве.
 
ОбществоРоспотребнадзор
 
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