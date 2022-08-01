https://crimea.ria.ru/20220801/virusolog-sravnil-ospu-obezyan-s-eboloy-1124028882.html
Вирусолог сравнил оспу обезьян с Эболой
Вирусолог сравнил оспу обезьян с Эболой - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Вирусолог сравнил оспу обезьян с Эболой
Вирус оспы обезьян такой же опасный, как и вирус натуральной оспы, потому что находится в одной группе с Эболой и Мачупо, но вакцинация будет необходима только... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T20:39
2022-08-01T20:39
2022-08-01T20:39
здоровье
оспа обезьян
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Вирус оспы обезьян такой же опасный, как и вирус натуральной оспы, потому что находится в одной группе с Эболой и Мачупо, но вакцинация будет необходима только при широком его распространении. Такое мнение высказал врач-вирусолог Виктор Ларичев, сообщает радио "Говорит Москва".В противном случае ее бы не включили в первую группу самых опасных вирусов, отметил Ларичев."Ничего удивительного, что люди от него умирают, к сожалению. Вообще от любой вирусной инфекции тоже умирают — герпес, корь, краснуха тоже иногда вызывают летальный исход", — пояснил вирусолог.При этом Ларичев обозначил, что в России иммунитет против оспы обезьян достаточный."У нас очень большая прослойка людей, которые действительно вакцинированы от оспы. Вакцина, которой прививали до 80-го года — она эффективна против оспы обезьян. У нас очень много людей, которые имеют антитела. Если бы у нас начиналось распространение, может быть имело бы смысл начать вакцинироваться. Но у нас распространения нет. Вакцинироваться, пока ничего нет, — не имеет смысла", — пояснил вирусолог.По мнению врача-инфекциониста Андрея Позднякова, риск одновременного заражения коронавирусной инфекцией и оспой обезьян не высокий, но в этом случае инфекции утяжеляют течение друг друга, поскольку иммунитет борется с ними одновременно.
https://crimea.ria.ru/20220714/vrach-nazval-tri-priznaka-zarazheniya-ospoy-obezyan-1123839509.html
https://crimea.ria.ru/20220726/novyy-podvid-koronavirusa-kentavr-simptomy-i-zaraznost-1123963288.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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здоровье, оспа обезьян, мнения
Вирусолог сравнил оспу обезьян с Эболой
Вирус оспы обезьян такой же опасный как и вирус натуральной оспы – вирусолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым
. Вирус оспы обезьян такой же опасный, как и вирус натуральной оспы, потому что находится в одной группе с Эболой и Мачупо, но вакцинация будет необходима только при широком его распространении. Такое мнение высказал врач-вирусолог Виктор Ларичев, сообщает радио "Говорит Москва".
"Вирус оспы обезьян такой же опасный, как вирус оспы натуральной, находится в той же группе, где находятся Эбола, Мачупо и так далее — все относятся к первой группе патогенности. Он опасен", — считает врач.
В противном случае ее бы не включили в первую группу самых опасных вирусов, отметил Ларичев.
"Ничего удивительного, что люди от него умирают, к сожалению. Вообще от любой вирусной инфекции тоже умирают — герпес, корь, краснуха тоже иногда вызывают летальный исход", — пояснил вирусолог.
При этом Ларичев обозначил, что в России иммунитет против оспы обезьян достаточный.
"У нас очень большая прослойка людей, которые действительно вакцинированы от оспы. Вакцина, которой прививали до 80-го года — она эффективна против оспы обезьян. У нас очень много людей, которые имеют антитела. Если бы у нас начиналось распространение, может быть имело бы смысл начать вакцинироваться. Но у нас распространения нет. Вакцинироваться, пока ничего нет, — не имеет смысла", — пояснил вирусолог.
По мнению врача-инфекциониста Андрея Позднякова, риск одновременного заражения коронавирусной инфекцией и оспой обезьян не высокий,
но в этом случае инфекции утяжеляют течение друг друга, поскольку иммунитет борется с ними одновременно.