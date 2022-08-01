https://crimea.ria.ru/20220801/buket-iz-ospy-obezyan-i-kovida-kak-poborot-bolezni-1124017454.html

"Букет" из оспы обезьян и ковида: как побороть болезни

"Букет" из оспы обезьян и ковида: как побороть болезни - РИА Новости Крым, 01.08.2022

"Букет" из оспы обезьян и ковида: как побороть болезни

Риск одновременного заражения коронавирусной инфекцией и оспой обезьян не высокий, но в этом случае инфекции утяжеляют течение друг друга, поскольку иммунитет... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T08:52

2022-08-01T08:52

2022-08-01T08:52

общество

распространение коронавируса в рф

оспа обезьян

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Риск одновременного заражения коронавирусной инфекцией и оспой обезьян не высокий, но в этом случае инфекции утяжеляют течение друг друга, поскольку иммунитет борется с ними одновременно. Такое мнение высказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, пишет издание "Аргументы и факты"."Риск сочетанного заражения невысокий. Вероятность заражения ковидом сейчас гораздо выше, так как этот вирус передается воздушно-капельным и аэрозольным путями", — пояснил врач.По его словам, гораздо реальнее представить ситуацию, когда человек заражается COVID-19 уже имея вирус оспы обезьян. В таком случае течение болезни усложняется.Он рассказал, что вакцинированный или переболевший ковидом человек справится с такой ситуацией легче, так как у него высокий уровень защитных сил в организме."При коинфекции "оспа плюс ковид" тяжесть заболевания, скорее всего, будет определять именно ковидом, и важную роль будет играть вакцинация от него", — считает инфекционист.Поздняков при этом подчеркнул, что вакцинация от оспы обезьян сейчас не имеет смысла."В вакцинации от оспы сейчас нет смысла. Во-первых, вакцина пока не синтезирована, во-вторых, вирус не распространяется в массе", — заключил врач.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее ученые научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего человека, он отличается низкой летальностью.

https://crimea.ria.ru/20220722/fatalnoe-nevezenie-zhitel-ssha-zabolel-covid-19-i-ospoy-obezyan-1123932157.html

https://crimea.ria.ru/20220728/v-rospotrebnadzore-otsenili-letalnost-ot-shtamma-ospy-obezyan-1123972780.html

https://crimea.ria.ru/20220729/uroven-kollektivnogo-immuniteta-v-rossii-upal-do-10-1123999187.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, распространение коронавируса в рф, оспа обезьян, здоровье