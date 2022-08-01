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"Букет" из оспы обезьян и ковида: как побороть болезни - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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"Букет" из оспы обезьян и ковида: как побороть болезни
"Букет" из оспы обезьян и ковида: как побороть болезни - РИА Новости Крым, 01.08.2022
"Букет" из оспы обезьян и ковида: как побороть болезни
Риск одновременного заражения коронавирусной инфекцией и оспой обезьян не высокий, но в этом случае инфекции утяжеляют течение друг друга, поскольку иммунитет... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T08:52
2022-08-01T08:52
общество
распространение коронавируса в рф
оспа обезьян
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Риск одновременного заражения коронавирусной инфекцией и оспой обезьян не высокий, но в этом случае инфекции утяжеляют течение друг друга, поскольку иммунитет борется с ними одновременно. Такое мнение высказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, пишет издание "Аргументы и факты"."Риск сочетанного заражения невысокий. Вероятность заражения ковидом сейчас гораздо выше, так как этот вирус передается воздушно-капельным и аэрозольным путями", — пояснил врач.По его словам, гораздо реальнее представить ситуацию, когда человек заражается COVID-19 уже имея вирус оспы обезьян. В таком случае течение болезни усложняется.Он рассказал, что вакцинированный или переболевший ковидом человек справится с такой ситуацией легче, так как у него высокий уровень защитных сил в организме."При коинфекции "оспа плюс ковид" тяжесть заболевания, скорее всего, будет определять именно ковидом, и важную роль будет играть вакцинация от него", — считает инфекционист.Поздняков при этом подчеркнул, что вакцинация от оспы обезьян сейчас не имеет смысла."В вакцинации от оспы сейчас нет смысла. Во-первых, вакцина пока не синтезирована, во-вторых, вирус не распространяется в массе", — заключил врач.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее ученые научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего человека, он отличается низкой летальностью.
https://crimea.ria.ru/20220722/fatalnoe-nevezenie-zhitel-ssha-zabolel-covid-19-i-ospoy-obezyan-1123932157.html
https://crimea.ria.ru/20220728/v-rospotrebnadzore-otsenili-letalnost-ot-shtamma-ospy-obezyan-1123972780.html
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общество, распространение коронавируса в рф, оспа обезьян, здоровье
"Букет" из оспы обезьян и ковида: как побороть болезни

Врач рассказал о риске одновременного заражения ковидом и оспой обезьян

08:52 01.08.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"
ГНЦ вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Риск одновременного заражения коронавирусной инфекцией и оспой обезьян не высокий, но в этом случае инфекции утяжеляют течение друг друга, поскольку иммунитет борется с ними одновременно. Такое мнение высказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, пишет издание "Аргументы и факты".
"Риск сочетанного заражения невысокий. Вероятность заражения ковидом сейчас гораздо выше, так как этот вирус передается воздушно-капельным и аэрозольным путями", — пояснил врач.
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По его словам, гораздо реальнее представить ситуацию, когда человек заражается COVID-19 уже имея вирус оспы обезьян. В таком случае течение болезни усложняется.
"Коинфекции обычно утяжеляют течение друг друга, поскольку иммунитет "разрывается" и борется с ними одновременно. Однако в случае оспы обезьян и ковида все зависит от иммунологического статуса. В случае ковида важно, был ли человек иммунизирован каким-либо образом (вакцинирован или переболел)", — объяснил Поздняков.
Он рассказал, что вакцинированный или переболевший ковидом человек справится с такой ситуацией легче, так как у него высокий уровень защитных сил в организме.
"При коинфекции "оспа плюс ковид" тяжесть заболевания, скорее всего, будет определять именно ковидом, и важную роль будет играть вакцинация от него", — считает инфекционист.
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Поздняков при этом подчеркнул, что вакцинация от оспы обезьян сейчас не имеет смысла.
"В вакцинации от оспы сейчас нет смысла. Во-первых, вакцина пока не синтезирована, во-вторых, вирус не распространяется в массе", — заключил врач.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее ученые научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего человека, он отличается низкой летальностью.
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