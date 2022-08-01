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Умер бывший командир "Альфы" полковник Головатов - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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Умер бывший командир "Альфы" полковник Головатов
Умер бывший командир "Альфы" полковник Головатов - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Умер бывший командир "Альфы" полковник Головатов
Бывший командир Группы "А" КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов умер в возрасте 72 лет, сообщили в совете Международной ассоциации ветеранов подразделения... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Бывший командир Группы "А" КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов умер в возрасте 72 лет, сообщили в совете Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".Причина смерти не уточняется.Головатов служил в Группе "А" Седьмого управления КГБ СССР с момента ее основания в 1974 году. Прошел путь от младшего разведчика до командира подразделения. За годы службы неоднократно участвовал в сложнейших спецоперациях, в том числе в Афганистане.В 1984 году Головатов был командирован в Хабаровск, где формировал отделение Группы "А", ставшее лекалом для последующей региональной сети подразделений антитеррора в СССР. Принял командование Группой "А" в период августовского путча 1991 года.Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За личное мужество" (Белоруссия), а также медалью "За отвагу".В июле 2011 года Головатова арестовали в Вене, так как он находился в общеевропейском розыске по запросу Литвы по обвинению в участии в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда группа "А" штурмовала телецентр. Головатова вскоре освободили. В этой связи МИД Литвы и Латвии вручили Вене ноты протеста.В 2019 году окружной суд Вильнюса признал Головатова виновными в "военных преступлениях и преступлениях против человечности" и заочно осудила его на 12 лет тюремного заключения.
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утраты, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), общество
Умер бывший командир "Альфы" полковник Головатов

Бывший командир группы "Альфа" полковник Головатов умер в возрасте 72 лет

16:07 01.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЭкс-командир группы "Альфа" полковник запаса КГБ СССР Михаил Головатов
Экс-командир группы Альфа полковник запаса КГБ СССР Михаил Головатов - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Бывший командир Группы "А" КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов умер в возрасте 72 лет, сообщили в совете Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".
"Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" с прискорбием сообщает, что на 73-м году жизни скончался командир Группы "А" КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов", – говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется.
Головатов служил в Группе "А" Седьмого управления КГБ СССР с момента ее основания в 1974 году. Прошел путь от младшего разведчика до командира подразделения. За годы службы неоднократно участвовал в сложнейших спецоперациях, в том числе в Афганистане.
В 1984 году Головатов был командирован в Хабаровск, где формировал отделение Группы "А", ставшее лекалом для последующей региональной сети подразделений антитеррора в СССР. Принял командование Группой "А" в период августовского путча 1991 года.
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В июле 2011 года Головатова арестовали в Вене, так как он находился в общеевропейском розыске по запросу Литвы по обвинению в участии в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда группа "А" штурмовала телецентр. Головатова вскоре освободили. В этой связи МИД Литвы и Латвии вручили Вене ноты протеста.
В 2019 году окружной суд Вильнюса признал Головатова виновными в "военных преступлениях и преступлениях против человечности" и заочно осудила его на 12 лет тюремного заключения.
 
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