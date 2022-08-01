https://crimea.ria.ru/20220801/umer-byvshiy-komandir-alfy-polkovnik-golovatov-1124026153.html
Умер бывший командир "Альфы" полковник Головатов
Умер бывший командир "Альфы" полковник Головатов - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Умер бывший командир "Альфы" полковник Головатов
Бывший командир Группы "А" КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов умер в возрасте 72 лет, сообщили в совете Международной ассоциации ветеранов подразделения... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T16:07
2022-08-01T16:07
2022-08-01T16:07
утраты
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124026124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9d0f987973125b0e1d01d5e77e02ee8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Бывший командир Группы "А" КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов умер в возрасте 72 лет, сообщили в совете Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".Причина смерти не уточняется.Головатов служил в Группе "А" Седьмого управления КГБ СССР с момента ее основания в 1974 году. Прошел путь от младшего разведчика до командира подразделения. За годы службы неоднократно участвовал в сложнейших спецоперациях, в том числе в Афганистане.В 1984 году Головатов был командирован в Хабаровск, где формировал отделение Группы "А", ставшее лекалом для последующей региональной сети подразделений антитеррора в СССР. Принял командование Группой "А" в период августовского путча 1991 года.Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За личное мужество" (Белоруссия), а также медалью "За отвагу".В июле 2011 года Головатова арестовали в Вене, так как он находился в общеевропейском розыске по запросу Литвы по обвинению в участии в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда группа "А" штурмовала телецентр. Головатова вскоре освободили. В этой связи МИД Литвы и Латвии вручили Вене ноты протеста.В 2019 году окружной суд Вильнюса признал Головатова виновными в "военных преступлениях и преступлениях против человечности" и заочно осудила его на 12 лет тюремного заключения.
https://crimea.ria.ru/20220223/umer-uchastnik-shturma-sapun-gory-boris-malko-1122476530.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124026124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_409dba9e585d73fb94ff5c619ccee861.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), общество
Умер бывший командир "Альфы" полковник Головатов
Бывший командир группы "Альфа" полковник Головатов умер в возрасте 72 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Бывший командир Группы "А" КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов умер в возрасте 72 лет, сообщили в совете Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".
"Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" с прискорбием сообщает, что на 73-м году жизни скончался командир Группы "А" КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов", – говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется.
Головатов служил в Группе "А" Седьмого управления КГБ СССР с момента ее основания в 1974 году. Прошел путь от младшего разведчика до командира подразделения. За годы службы неоднократно участвовал в сложнейших спецоперациях, в том числе в Афганистане.
В 1984 году Головатов был командирован в Хабаровск, где формировал отделение Группы "А", ставшее лекалом для последующей региональной сети подразделений антитеррора в СССР. Принял командование Группой "А" в период августовского путча 1991 года.
Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За личное мужество" (Белоруссия), а также медалью "За отвагу".
В июле 2011 года Головатова арестовали в Вене, так как он находился в общеевропейском розыске по запросу Литвы по обвинению в участии в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда группа "А" штурмовала телецентр. Головатова вскоре освободили. В этой связи МИД Литвы и Латвии вручили Вене ноты протеста.
В 2019 году окружной суд Вильнюса признал Головатова виновными в "военных преступлениях и преступлениях против человечности" и заочно осудила его на 12 лет тюремного заключения.