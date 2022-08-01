https://crimea.ria.ru/20220801/umer-byvshiy-komandir-alfy-polkovnik-golovatov-1124026153.html

Умер бывший командир "Альфы" полковник Головатов

Умер бывший командир "Альфы" полковник Головатов - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Умер бывший командир "Альфы" полковник Головатов

Бывший командир Группы "А" КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов умер в возрасте 72 лет, сообщили в совете Международной ассоциации ветеранов подразделения... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T16:07

2022-08-01T16:07

2022-08-01T16:07

утраты

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124026124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9d0f987973125b0e1d01d5e77e02ee8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Бывший командир Группы "А" КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов умер в возрасте 72 лет, сообщили в совете Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".Причина смерти не уточняется.Головатов служил в Группе "А" Седьмого управления КГБ СССР с момента ее основания в 1974 году. Прошел путь от младшего разведчика до командира подразделения. За годы службы неоднократно участвовал в сложнейших спецоперациях, в том числе в Афганистане.В 1984 году Головатов был командирован в Хабаровск, где формировал отделение Группы "А", ставшее лекалом для последующей региональной сети подразделений антитеррора в СССР. Принял командование Группой "А" в период августовского путча 1991 года.Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За личное мужество" (Белоруссия), а также медалью "За отвагу".В июле 2011 года Головатова арестовали в Вене, так как он находился в общеевропейском розыске по запросу Литвы по обвинению в участии в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда группа "А" штурмовала телецентр. Головатова вскоре освободили. В этой связи МИД Литвы и Латвии вручили Вене ноты протеста.В 2019 году окружной суд Вильнюса признал Головатова виновными в "военных преступлениях и преступлениях против человечности" и заочно осудила его на 12 лет тюремного заключения.

https://crimea.ria.ru/20220223/umer-uchastnik-shturma-sapun-gory-boris-malko-1122476530.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), общество