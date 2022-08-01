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Россия почти на километр сдвинет МКС по орбите - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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Россия почти на километр сдвинет МКС по орбите
Россия почти на километр сдвинет МКС по орбите - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Россия почти на километр сдвинет МКС по орбите
Международную космическую станцию сдвинут практически на километр в высоту по орбите перед прибытием корабля "Союз МС-22" с экипажем и возвращением "Союза... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T07:02
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роскосмос
космос
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Международную космическую станцию сдвинут практически на километр в высоту по орбите перед прибытием корабля "Союз МС-22" с экипажем и возвращением "Союза МС-21". Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса"."Очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции планируется на 10 августа 2022 года с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-22" и приземлением "Союза МС-21", — говорится в сообщении.После корректирующего маневра средняя высота орбиты станции должна увеличиться на 840 метров и составить 416,26 километра. В "Роскосмосе" напомнили, что за все время полета МКС были выполнены 322 коррекции высоты ее орбиты, в том числе 171 — с помощью двигателей кораблей "Прогресс".Сейчас на борту МКС работает экипаж 67-й длительной экспедиции, в который помимо Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергей Корсакова входят астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. Планируется что в сентябре наши космонавты вернуться на Землю, а на МКС отправятся Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.Ранее руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко рассказал РИА Новости Крым, что содержание Международной космической станции невозможно без участия России. По его словам, станция регулярно замедляется, так как находится в атмосфере Земли, и российские модули периодически поднимают ее и корректируют уровень.
https://crimea.ria.ru/20220729/chto-zhdet-mks-bez-rossii--prognoz-eksperta-1123999341.html
https://crimea.ria.ru/20220730/zachem-rossii-svoya-kosmicheskaya-stantsiya--mnenie-eksperta-1123999519.html
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роскосмос, космос, российская федерация (россия, рф)
Россия почти на километр сдвинет МКС по орбите

10 августа МКС сдвинут почти на километр по высоте орбиты — "Роскосмос"

07:02 01.08.2022
 
© Instagram Антон ШкаплеровФото с борта МКС
Фото с борта МКС
© Instagram Антон Шкаплеров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Международную космическую станцию сдвинут практически на километр в высоту по орбите перед прибытием корабля "Союз МС-22" с экипажем и возвращением "Союза МС-21". Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции планируется на 10 августа 2022 года с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-22" и приземлением "Союза МС-21", — говорится в сообщении.
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После корректирующего маневра средняя высота орбиты станции должна увеличиться на 840 метров и составить 416,26 километра. В "Роскосмосе" напомнили, что за все время полета МКС были выполнены 322 коррекции высоты ее орбиты, в том числе 171 — с помощью двигателей кораблей "Прогресс".
Сейчас на борту МКС работает экипаж 67-й длительной экспедиции, в который помимо Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергей Корсакова входят астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. Планируется что в сентябре наши космонавты вернуться на Землю, а на МКС отправятся Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.
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Зачем России своя космическая станция — мнение эксперта
Ранее руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко рассказал РИА Новости Крым, что содержание Международной космической станции невозможно без участия России. По его словам, станция регулярно замедляется, так как находится в атмосфере Земли, и российские модули периодически поднимают ее и корректируют уровень.
 
РоскосмоскосмосРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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