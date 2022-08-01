https://crimea.ria.ru/20220801/rossiya-pochti-na-kilometr-sdvinet-mks-po-orbite-1124016728.html

Россия почти на километр сдвинет МКС по орбите

Россия почти на километр сдвинет МКС по орбите - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Россия почти на километр сдвинет МКС по орбите

Международную космическую станцию сдвинут практически на километр в высоту по орбите перед прибытием корабля "Союз МС-22" с экипажем и возвращением "Союза... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T07:02

2022-08-01T07:02

2022-08-01T07:02

роскосмос

космос

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Международную космическую станцию сдвинут практически на километр в высоту по орбите перед прибытием корабля "Союз МС-22" с экипажем и возвращением "Союза МС-21". Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса"."Очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции планируется на 10 августа 2022 года с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-22" и приземлением "Союза МС-21", — говорится в сообщении.После корректирующего маневра средняя высота орбиты станции должна увеличиться на 840 метров и составить 416,26 километра. В "Роскосмосе" напомнили, что за все время полета МКС были выполнены 322 коррекции высоты ее орбиты, в том числе 171 — с помощью двигателей кораблей "Прогресс".Сейчас на борту МКС работает экипаж 67-й длительной экспедиции, в который помимо Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергей Корсакова входят астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. Планируется что в сентябре наши космонавты вернуться на Землю, а на МКС отправятся Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.Ранее руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко рассказал РИА Новости Крым, что содержание Международной космической станции невозможно без участия России. По его словам, станция регулярно замедляется, так как находится в атмосфере Земли, и российские модули периодически поднимают ее и корректируют уровень.

https://crimea.ria.ru/20220729/chto-zhdet-mks-bez-rossii--prognoz-eksperta-1123999341.html

https://crimea.ria.ru/20220730/zachem-rossii-svoya-kosmicheskaya-stantsiya--mnenie-eksperta-1123999519.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос, российская федерация (россия, рф)