https://crimea.ria.ru/20220801/kak-izbavitsya-ot-boli-v-shee-1124029034.html
Как избавиться от боли в шее
Как избавиться от боли в шее - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Как избавиться от боли в шее
Боли в шейном отделе связаны со стрессом или же нарушениями осанки и чаще беспокоят женщин, чем мужчин. Как уменьшить болевой синдром с помощью домашних... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T20:56
2022-08-01T20:56
2022-08-01T20:56
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Боли в шейном отделе связаны со стрессом или же нарушениями осанки и чаще беспокоят женщин, чем мужчин. Как уменьшить болевой синдром с помощью домашних упражнений и когда обращаться к специалисту, рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.Он отметил, что боли в шее появляются в основном из-за неправильного положения тела или хронического психологического и физического напряжения. Помочь себе можно в домашних условиях, считает специалист. Для этого необходимо регулярно выполнять несложные упражнения для усиления подвижности шеи.Если болевой синдром связан с воспалительным процессом на уровне нервов и мышц, необходим прием противовоспалительных мазей, констатирует Евдокимов, а при продолжительных и сильных болях в шейном отделе – помощь специалиста. Обычно требуется пять базовых сеансов, уточняет врач, первые три проводятся через день-два, а последующие — раз в неделю или раз в две недели.Ранее врач Мелехин предупредил о риске ожирения от спортивной еды при недостаточных нагрузках.
https://crimea.ria.ru/20220516/dvusmyslennaya-poyasnitsa-kak-otlichit-bol-v-spine-ot-boli-v-pochkakh--vrach-1122091501.html
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здоровье, совет эксперта
Как избавиться от боли в шее
Остеопат Евдокимов описал упражнение, которое уменьшит болевой синдром в шейном отделе
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Боли в шейном отделе связаны со стрессом или же нарушениями осанки и чаще беспокоят женщин, чем мужчин. Как уменьшить болевой синдром с помощью домашних упражнений и когда обращаться к специалисту, рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.
Он отметил, что боли в шее появляются в основном из-за неправильного положения тела или хронического психологического и физического напряжения. Помочь себе можно в домашних условиях, считает специалист. Для этого необходимо регулярно выполнять несложные упражнения для усиления подвижности шеи.
"Садимся, выпрямляемся, ориентир на макушку. Глаза смотрят по горизонту. Медленно смотрим направо, стараясь заглянуть за плечо, потом налево. Можно использовать дополнительно руку, например, поставить на область виска и медленно давить. То же самое можно делать, ставя руку на лоб, то есть со средними усилиями пытаться надавить. Таким образом, разрабатываются мышцы, улучшается подвижность позвонков шейного отдела и кровоток, воспалительные процессы снижаются", – цитирует специалиста NEWS.ru
.
Если болевой синдром связан с воспалительным процессом на уровне нервов и мышц, необходим прием противовоспалительных мазей, констатирует Евдокимов, а при продолжительных и сильных болях в шейном отделе – помощь специалиста. Обычно требуется пять базовых сеансов, уточняет врач, первые три проводятся через день-два, а последующие — раз в неделю или раз в две недели.
Ранее врач Мелехин предупредил о риске ожирения
от спортивной еды при недостаточных нагрузках.