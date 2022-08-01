https://crimea.ria.ru/20220801/kak-izbavitsya-ot-boli-v-shee-1124029034.html

Как избавиться от боли в шее

Как избавиться от боли в шее - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Как избавиться от боли в шее

Боли в шейном отделе связаны со стрессом или же нарушениями осанки и чаще беспокоят женщин, чем мужчин. Как уменьшить болевой синдром с помощью домашних... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T20:56

2022-08-01T20:56

2022-08-01T20:56

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Боли в шейном отделе связаны со стрессом или же нарушениями осанки и чаще беспокоят женщин, чем мужчин. Как уменьшить болевой синдром с помощью домашних упражнений и когда обращаться к специалисту, рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.Он отметил, что боли в шее появляются в основном из-за неправильного положения тела или хронического психологического и физического напряжения. Помочь себе можно в домашних условиях, считает специалист. Для этого необходимо регулярно выполнять несложные упражнения для усиления подвижности шеи.Если болевой синдром связан с воспалительным процессом на уровне нервов и мышц, необходим прием противовоспалительных мазей, констатирует Евдокимов, а при продолжительных и сильных болях в шейном отделе – помощь специалиста. Обычно требуется пять базовых сеансов, уточняет врач, первые три проводятся через день-два, а последующие — раз в неделю или раз в две недели.Ранее врач Мелехин предупредил о риске ожирения от спортивной еды при недостаточных нагрузках.

https://crimea.ria.ru/20220516/dvusmyslennaya-poyasnitsa-kak-otlichit-bol-v-spine-ot-boli-v-pochkakh--vrach-1122091501.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, совет эксперта