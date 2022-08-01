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Главные события и комментарии дня: 1 августа - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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Главные события и комментарии дня: 1 августа
Главные события и комментарии дня: 1 августа - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Главные события и комментарии дня: 1 августа
Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы. Из порта Одессы вышло первое судно с зерном. В Херсоне возле Антоновского моста заработала... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T22:05
2022-08-01T22:05
главное за день
владимир путин (политик)
в мире
крым
политика
украина
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы. Из порта Одессы вышло первое судно с зерном. В Херсоне возле Антоновского моста заработала переправа. В Севастополе рассказали о состоянии раненых после атаки на Штаб Черноморского флота. В Крыму урожай зерновых на 40% превысил показатели прошлого года. Президент России заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документыВласти самопровозглашенной республики Косово готовы на месяц отсрочить применение своего указа в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Решение вступит в силу после того, как протестующие уберут баррикады на дорогах.Ситуация на Балканах может быть проверкой на прочность от НАТО — экспертОтмечается, что власти Косово пошли на такой шаг после переговоров с представителями США и ЕС.Из порта Одессы вышло первое судно с зерномСудно покинуло украинский порт в рамках "продуктовой сделки" между Россией, Украиной, Турцией и ООН.Многосторонние соглашения были подписаны 22 июля в Стамбуле и предусматривают создание гуманитарного коридора, по которому суда смогут безопасно вывозить зерно из портов Украины.В Херсоне возле Антоновского моста заработала переправаДвижение через Днепр возле Антоновского моста в Херсоне теперь осуществляется по переправе, организованной российскими военными. Жители Херсона могут переправиться через реку на понтонном пароме на личном авто- и мототранспорте.Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление ДонбассаАтака на Штаб ЧФ: в Севастополе рассказали о состоянии раненыхСостояние раненых при взрыве, произошедшем в результате атаки БПЛА на Штаб Черноморского флота в Севастополе, оценивается как средней степени тяжести.По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом".В данный момент в рамках следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Крыму урожай зерновых на 40% превысил показатели прошлого годаУрожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму достиг 2,1 миллиона тонн, в ряде районов урожайность превысила 40 центнеров с гектара.В 2021 году в Крыму собрали 1,5 млн тонн зерновых. Таким образом, урожай 2022-го на 40% превысил прошлогодние показатели.Ядерная война никогда не должна быть развязана - ПутинЯдерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина по случаю открытия десятой Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
https://crimea.ria.ru/20220801/ekspert-nazval-otvetstvennykh-za-besporyadki-na-severe-kosovo-1124023838.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
главное за день, владимир путин (политик), в мире, крым, политика, украина, херсонская область
Главные события и комментарии дня: 1 августа

Главные события и заявления понедельника, 1 августа

22:05 01.08.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Штаба Черноморского флота в Севастополе.
Здание Штаба Черноморского флота в Севастополе. - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы. Из порта Одессы вышло первое судно с зерном. В Херсоне возле Антоновского моста заработала переправа. В Севастополе рассказали о состоянии раненых после атаки на Штаб Черноморского флота. В Крыму урожай зерновых на 40% превысил показатели прошлого года. Президент России заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы
Власти самопровозглашенной республики Косово готовы на месяц отсрочить применение своего указа в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Решение вступит в силу после того, как протестующие уберут баррикады на дорогах.
Ситуация на Балканах может быть проверкой на прочность от НАТО — эксперт
Отмечается, что власти Косово пошли на такой шаг после переговоров с представителями США и ЕС.
Сербские военные и бронетехника - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
12:47Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт назвал ответственных за беспорядки на севере Косово
Из порта Одессы вышло первое судно с зерном
Судно покинуло украинский порт в рамках "продуктовой сделки" между Россией, Украиной, Турцией и ООН.
Многосторонние соглашения были подписаны 22 июля в Стамбуле и предусматривают создание гуманитарного коридора, по которому суда смогут безопасно вывозить зерно из портов Украины.
В Херсоне возле Антоновского моста заработала переправа
Движение через Днепр возле Антоновского моста в Херсоне теперь осуществляется по переправе, организованной российскими военными. Жители Херсона могут переправиться через реку на понтонном пароме на личном авто- и мототранспорте.
Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление Донбасса
Атака на Штаб ЧФ: в Севастополе рассказали о состоянии раненых
Состояние раненых при взрыве, произошедшем в результате атаки БПЛА на Штаб Черноморского флота в Севастополе, оценивается как средней степени тяжести.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом".В данный момент в рамках следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Чувствуют ли крымчане себя в безопасности - опрос - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
20:22
Чего боятся жители Крыма и почему - опрос
В Крыму урожай зерновых на 40% превысил показатели прошлого года
Урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму достиг 2,1 миллиона тонн, в ряде районов урожайность превысила 40 центнеров с гектара.
В 2021 году в Крыму собрали 1,5 млн тонн зерновых. Таким образом, урожай 2022-го на 40% превысил прошлогодние показатели.
Ядерная война никогда не должна быть развязана - Путин
Ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина по случаю открытия десятой Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Военнослужащий США - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
19:31Радио "Спутник в Крыму"
Почему США не будут воевать за Тайвань - эксперт
 
Главное за деньВладимир Путин (политик)В миреКрымПолитикаУкраинаХерсонская область
 
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22:05Главные события и комментарии дня: 1 августа
21:39При каких условиях США могут применить ядерное оружие - Блинкен
20:56Как избавиться от боли в шее
20:39Вирусолог сравнил оспу обезьян с Эболой
20:22Чего боятся жители Крыма и почему - опрос 2:02
19:47В России хотят запретить гражданам недружественных стран усыновлять сирот
19:31Почему США не будут воевать за Тайвань - эксперт
18:48Ядерная война никогда не должна быть развязана — Путин
18:27Пять человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области
17:51В Госдуме оценили мечты Украины вернуть имущество СССР
17:29В МИД РФ назвали одну из важнейших задач России в Африке
17:02Ситуация на Балканах может быть проверкой на прочность от НАТО — эксперт
16:26В Балаклаве частично ограничили движение транспорта
16:07Умер бывший командир "Альфы" полковник Головатов
15:28В Севастополе проверят защищенность школ от угроз
15:01Россия не будет работать с недружественными странами себе в ущерб – Путин
14:41Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы
14:29Атака на Штаб ЧФ: в Севастополе рассказали о состоянии раненых
13:48Выжившие на Украине иностранные боевики станут серьезной угрозой – МИД РФ
13:25В Крыму урожай зерновых на 40% превысил показатели прошлого года
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