Атака на Штаб ЧФ: в Севастополе рассказали о состоянии раненых
В Севастополе рассказали о состоянии раненых в результате атаки на Штаб флота в день ВМФ
© Telegram Михаил РазвожаевТерритория вокруг Штаба Черноморского флота в Севастополе, куда прилетел беспилотник со взрывчаткой
© Telegram Михаил Развожаев
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Состояние раненых при взрыве, произошедшем в результате атаки БПЛА на Штаб Черноморского флота в Севастополе, оценивается как средней степени тяжести. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.
Он отметил, что ухудшений состояния у пациентов "пока нет".
"Средней степени тяжести. Все в порядке. Стабильно", – сказал Денисов.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о шестерых пострадавших в результате атаки беспилотника. Сообщалось, что ранения средней степени тяжести получили двое.
В ходе совещания он отметил, что все меры, "которые можно было принять" в связи с произошедшим, приняты, и назвал Севастополь прифронтовым городом, призвав коллег должным образом относиться к работе, в том числе к проверкам и отчетам.
"Понятно, что у нас правоохранительные органы занимаются с причинами произошедшего, но, тем не менее, надо уже отчетливо понимать, что Севастополь – прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями. <…> Поэтому все отрабатываем максимально, буду лично контролировать", – сказал Развожаев.
В Севастополе после теракта в День ВМФ установлен желтый (средний) уровень террористической опасности. Он действует с 18-00 31 июля до 18-00 7 августа.
Как отметил руководитель Аппарата антитеррористической комиссии Севастополя Денис Зарытовский, по истечении установленного срока и в зависимости от развития обстановки в регионе будет приниматься решение о его отмене, продлении либо изменении класса опасности.
Напомним, инцидент произошел около шести утра 31 июля, в день празднования Военно-морского флота РФ. По факту взрыва на территории штаба ЧФ Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. Речь идет о статье о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом.