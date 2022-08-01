https://crimea.ria.ru/20220801/ataka-na-shtab-chf-v-sevastopole-rasskazali-o-sostoyanii-ranenykh-1124025141.html

Атака на Штаб ЧФ: в Севастополе рассказали о состоянии раненых

Атака на Штаб ЧФ: в Севастополе рассказали о состоянии раненых - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Атака на Штаб ЧФ: в Севастополе рассказали о состоянии раненых

Состояние раненых при взрыве, произошедшем в результате атаки БПЛА на Штаб Черноморского флота в Севастополе, оценивается как средней степени тяжести. Об этом... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T14:29

2022-08-01T14:29

2022-08-01T14:29

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

происшествия

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Состояние раненых при взрыве, произошедшем в результате атаки БПЛА на Штаб Черноморского флота в Севастополе, оценивается как средней степени тяжести. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.Он отметил, что ухудшений состояния у пациентов "пока нет"."Средней степени тяжести. Все в порядке. Стабильно", – сказал Денисов.Подробности ЧП в штабе ЧФ в Севастополе: сработало маломощное устройство >>Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о шестерых пострадавших в результате атаки беспилотника. Сообщалось, что ранения средней степени тяжести получили двое.В ходе совещания он отметил, что все меры, "которые можно было принять" в связи с произошедшим, приняты, и назвал Севастополь прифронтовым городом, призвав коллег должным образом относиться к работе, в том числе к проверкам и отчетам.В Севастополе после теракта в День ВМФ установлен желтый (средний) уровень террористической опасности. Он действует с 18-00 31 июля до 18-00 7 августа.Как отметил руководитель Аппарата антитеррористической комиссии Севастополя Денис Зарытовский, по истечении установленного срока и в зависимости от развития обстановки в регионе будет приниматься решение о его отмене, продлении либо изменении класса опасности.Напомним, инцидент произошел около шести утра 31 июля, в день празднования Военно-морского флота РФ. По факту взрыва на территории штаба ЧФ Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. Речь идет о статье о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом.

https://crimea.ria.ru/20220731/ochevidets-rasskazal-o-momente-udara-bespilotnika-po-shtabu-chf-v-sevastopole-1124012798.html

https://crimea.ria.ru/20220731/ataku-na-shtab-chf-mozhno-kvalifitsirovat-kak-terrorizm--voennyy-ekspert-1124013484.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), происшествия, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя