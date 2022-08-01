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Атака на Штаб ЧФ: в Севастополе рассказали о состоянии раненых - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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Атака на Штаб ЧФ: в Севастополе рассказали о состоянии раненых
Атака на Штаб ЧФ: в Севастополе рассказали о состоянии раненых - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Атака на Штаб ЧФ: в Севастополе рассказали о состоянии раненых
Состояние раненых при взрыве, произошедшем в результате атаки БПЛА на Штаб Черноморского флота в Севастополе, оценивается как средней степени тяжести. Об этом... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T14:29
2022-08-01T14:29
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
происшествия
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Состояние раненых при взрыве, произошедшем в результате атаки БПЛА на Штаб Черноморского флота в Севастополе, оценивается как средней степени тяжести. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.Он отметил, что ухудшений состояния у пациентов "пока нет"."Средней степени тяжести. Все в порядке. Стабильно", – сказал Денисов.Подробности ЧП в штабе ЧФ в Севастополе: сработало маломощное устройство &gt;&gt;Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о шестерых пострадавших в результате атаки беспилотника. Сообщалось, что ранения средней степени тяжести получили двое.В ходе совещания он отметил, что все меры, "которые можно было принять" в связи с произошедшим, приняты, и назвал Севастополь прифронтовым городом, призвав коллег должным образом относиться к работе, в том числе к проверкам и отчетам.В Севастополе после теракта в День ВМФ установлен желтый (средний) уровень террористической опасности. Он действует с 18-00 31 июля до 18-00 7 августа.Как отметил руководитель Аппарата антитеррористической комиссии Севастополя Денис Зарытовский, по истечении установленного срока и в зависимости от развития обстановки в регионе будет приниматься решение о его отмене, продлении либо изменении класса опасности.Напомним, инцидент произошел около шести утра 31 июля, в день празднования Военно-морского флота РФ. По факту взрыва на территории штаба ЧФ Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. Речь идет о статье о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом.
https://crimea.ria.ru/20220731/ochevidets-rasskazal-o-momente-udara-bespilotnika-po-shtabu-chf-v-sevastopole-1124012798.html
https://crimea.ria.ru/20220731/ataku-na-shtab-chf-mozhno-kvalifitsirovat-kak-terrorizm--voennyy-ekspert-1124013484.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), происшествия, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
Атака на Штаб ЧФ: в Севастополе рассказали о состоянии раненых

В Севастополе рассказали о состоянии раненых в результате атаки на Штаб флота в день ВМФ

14:29 01.08.2022
 
© Telegram Михаил РазвожаевТерритория вокруг Штаба Черноморского флота в Севастополе, куда прилетел беспилотник со взрывчаткой
Территория вокруг Штаба Черноморского флота в Севастополе, куда прилетел беспилотник со взрывчаткой
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Состояние раненых при взрыве, произошедшем в результате атаки БПЛА на Штаб Черноморского флота в Севастополе, оценивается как средней степени тяжести. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.
Он отметил, что ухудшений состояния у пациентов "пока нет".
"Средней степени тяжести. Все в порядке. Стабильно", – сказал Денисов.
Подробности ЧП в штабе ЧФ в Севастополе: сработало маломощное устройство >>
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о шестерых пострадавших в результате атаки беспилотника. Сообщалось, что ранения средней степени тяжести получили двое.
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Очевидец рассказал о моменте удара беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе
В ходе совещания он отметил, что все меры, "которые можно было принять" в связи с произошедшим, приняты, и назвал Севастополь прифронтовым городом, призвав коллег должным образом относиться к работе, в том числе к проверкам и отчетам.
"Понятно, что у нас правоохранительные органы занимаются с причинами произошедшего, но, тем не менее, надо уже отчетливо понимать, что Севастополь – прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями. <…> Поэтому все отрабатываем максимально, буду лично контролировать", – сказал Развожаев.
В Севастополе после теракта в День ВМФ установлен желтый (средний) уровень террористической опасности. Он действует с 18-00 31 июля до 18-00 7 августа.
Как отметил руководитель Аппарата антитеррористической комиссии Севастополя Денис Зарытовский, по истечении установленного срока и в зависимости от развития обстановки в регионе будет приниматься решение о его отмене, продлении либо изменении класса опасности.
Напомним, инцидент произошел около шести утра 31 июля, в день празднования Военно-морского флота РФ. По факту взрыва на территории штаба ЧФ Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. Речь идет о статье о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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СевастопольЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)ПроисшествияМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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