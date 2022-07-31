Рост ковидной статистики: ученый объяснил, что делать
Доктор наук Синицын: методы профилактики при COVID должны быть комплексными
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Привычные методы профилактики коронавируса помогут снизить риск заражения, однако применять их нужно комплексно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Борис Синицын.
"К вопросу о вакцинации: ожидать, что при вакцинации 100% населения получат хороший результат, нельзя. Есть индивидуальные особенности организма. Но вакцинироваться и ревакцинироваться, безусловно, нужно, хотя нельзя делать из этого панацею. Надо смотреть на вещи реально - кроме вакцинации каждый должен подумать, как защитить себя дополнительно", - говорит доктор.
По его словам, методы остаются прежними: во-первых, медицинская маска, которая защищает только на 30-40%, но все же снижает вероятность заражения, а значит, ею не нужно пренебрегать. Во-вторых, защититься поможет мытье рук, также с собой нужно иметь антисептики.
"Дело в том, что на предметах возбудитель может сохраняться до месяца. То есть зараженный человек оставил возбудителя на ручке двери в магазине, давно уже ушел, а заразиться можно спустя две недели или больше. Поэтому обязательно мыть руки и иметь с собой антисептики, а еще завести привычку не трогать лицо, пока руки не обработаны", - настаивает медик.
Синицын также подчеркивает: хотя рост заболеваемости отмечен, он не столь высок, в связи с тем, что общение с зарубежными странами не такое интенсивное, как раньше. Это говорит о том, что сокращение контактов между людьми также ведет к уменьшению заболеваемости.
При этом врач считает, что в целом коллективный иммунитет человечества стал выше, однако вирус постоянно мутирует, чтобы приспособиться, поэтому расслабляться нельзя.
28 июля в России выявили 11 515 заражений COVID-19 за сутки, это максимум случаев с начала апреля.