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Рост ковидной статистики: ученый объяснил, что делать - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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Рост ковидной статистики: ученый объяснил, что делать
Рост ковидной статистики: ученый объяснил, что делать - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Рост ковидной статистики: ученый объяснил, что делать
Привычные методы профилактики коронавируса помогут снизить риск заражения, однако применять их нужно комплексно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T08:22
2022-07-31T08:22
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Привычные методы профилактики коронавируса помогут снизить риск заражения, однако применять их нужно комплексно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Борис Синицын."К вопросу о вакцинации: ожидать, что при вакцинации 100% населения получат хороший результат, нельзя. Есть индивидуальные особенности организма. Но вакцинироваться и ревакцинироваться, безусловно, нужно, хотя нельзя делать из этого панацею. Надо смотреть на вещи реально - кроме вакцинации каждый должен подумать, как защитить себя дополнительно", - говорит доктор.По его словам, методы остаются прежними: во-первых, медицинская маска, которая защищает только на 30-40%, но все же снижает вероятность заражения, а значит, ею не нужно пренебрегать. Во-вторых, защититься поможет мытье рук, также с собой нужно иметь антисептики.Синицын также подчеркивает: хотя рост заболеваемости отмечен, он не столь высок, в связи с тем, что общение с зарубежными странами не такое интенсивное, как раньше. Это говорит о том, что сокращение контактов между людьми также ведет к уменьшению заболеваемости.При этом врач считает, что в целом коллективный иммунитет человечества стал выше, однако вирус постоянно мутирует, чтобы приспособиться, поэтому расслабляться нельзя.28 июля в России выявили 11 515 заражений COVID-19 за сутки, это максимум случаев с начала апреля.
https://crimea.ria.ru/20220726/novyy-podvid-koronavirusa-kentavr-simptomy-i-zaraznost-1123963288.html
https://crimea.ria.ru/20220726/maski-i-termometriya-gde-v-krymu-vernuli-antikovidnyy-rezhim-1123963635.html
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совет эксперта, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Рост ковидной статистики: ученый объяснил, что делать

Доктор наук Синицын: методы профилактики при COVID должны быть комплексными

08:22 31.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Привычные методы профилактики коронавируса помогут снизить риск заражения, однако применять их нужно комплексно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Борис Синицын.
"К вопросу о вакцинации: ожидать, что при вакцинации 100% населения получат хороший результат, нельзя. Есть индивидуальные особенности организма. Но вакцинироваться и ревакцинироваться, безусловно, нужно, хотя нельзя делать из этого панацею. Надо смотреть на вещи реально - кроме вакцинации каждый должен подумать, как защитить себя дополнительно", - говорит доктор.
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По его словам, методы остаются прежними: во-первых, медицинская маска, которая защищает только на 30-40%, но все же снижает вероятность заражения, а значит, ею не нужно пренебрегать. Во-вторых, защититься поможет мытье рук, также с собой нужно иметь антисептики.

"Дело в том, что на предметах возбудитель может сохраняться до месяца. То есть зараженный человек оставил возбудителя на ручке двери в магазине, давно уже ушел, а заразиться можно спустя две недели или больше. Поэтому обязательно мыть руки и иметь с собой антисептики, а еще завести привычку не трогать лицо, пока руки не обработаны", - настаивает медик.

Синицын также подчеркивает: хотя рост заболеваемости отмечен, он не столь высок, в связи с тем, что общение с зарубежными странами не такое интенсивное, как раньше. Это говорит о том, что сокращение контактов между людьми также ведет к уменьшению заболеваемости.
При этом врач считает, что в целом коллективный иммунитет человечества стал выше, однако вирус постоянно мутирует, чтобы приспособиться, поэтому расслабляться нельзя.
28 июля в России выявили 11 515 заражений COVID-19 за сутки, это максимум случаев с начала апреля.
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