https://crimea.ria.ru/20220731/rost-kovidnoy-statistiki-uchenyy-obyasnil-chto-delat-1123983501.html

Рост ковидной статистики: ученый объяснил, что делать

Рост ковидной статистики: ученый объяснил, что делать - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Рост ковидной статистики: ученый объяснил, что делать

Привычные методы профилактики коронавируса помогут снизить риск заражения, однако применять их нужно комплексно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T08:22

2022-07-31T08:22

2022-07-31T08:22

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Привычные методы профилактики коронавируса помогут снизить риск заражения, однако применять их нужно комплексно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Борис Синицын."К вопросу о вакцинации: ожидать, что при вакцинации 100% населения получат хороший результат, нельзя. Есть индивидуальные особенности организма. Но вакцинироваться и ревакцинироваться, безусловно, нужно, хотя нельзя делать из этого панацею. Надо смотреть на вещи реально - кроме вакцинации каждый должен подумать, как защитить себя дополнительно", - говорит доктор.По его словам, методы остаются прежними: во-первых, медицинская маска, которая защищает только на 30-40%, но все же снижает вероятность заражения, а значит, ею не нужно пренебрегать. Во-вторых, защититься поможет мытье рук, также с собой нужно иметь антисептики.Синицын также подчеркивает: хотя рост заболеваемости отмечен, он не столь высок, в связи с тем, что общение с зарубежными странами не такое интенсивное, как раньше. Это говорит о том, что сокращение контактов между людьми также ведет к уменьшению заболеваемости.При этом врач считает, что в целом коллективный иммунитет человечества стал выше, однако вирус постоянно мутирует, чтобы приспособиться, поэтому расслабляться нельзя.28 июля в России выявили 11 515 заражений COVID-19 за сутки, это максимум случаев с начала апреля.

https://crimea.ria.ru/20220726/novyy-podvid-koronavirusa-kentavr-simptomy-i-zaraznost-1123963288.html

https://crimea.ria.ru/20220726/maski-i-termometriya-gde-v-krymu-vernuli-antikovidnyy-rezhim-1123963635.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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