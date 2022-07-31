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Крым накроют ливни с градом и шквал
Крым накроют ливни с градом и шквал - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Крым накроют ливни с градом и шквал
В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней с грозами, крупного града и шквалистого ветра. Об этом предупреждают в пресс-службе... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T10:28
2022-07-31T10:28
2022-07-31T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней с грозами, крупного града и шквалистого ветра. Об этом предупреждают в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по республике.В МЧС предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, увеличении количества дорожно-транспортных происшествий, нарушении транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Стоит помнить, что нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
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РИА Новости Крым
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крым, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода
Крым накроют ливни с градом и шквал
В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и крупного града
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней с грозами, крупного града и шквалистого ветра. Об этом предупреждают в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов днем и до конца суток 31 июля, 1 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквал 20-25 м/с, днем крупный град", - рассказали в ведомстве.
В МЧС предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, увеличении количества дорожно-транспортных происшествий, нарушении транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Стоит помнить, что нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.