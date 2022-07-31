https://crimea.ria.ru/20220731/krym-nakroyut-livni-s-gradom-i-shkval-1124012040.html

Крым накроют ливни с градом и шквал

Крым накроют ливни с градом и шквал - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Крым накроют ливни с градом и шквал

В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней с грозами, крупного града и шквалистого ветра. Об этом предупреждают в пресс-службе... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T10:28

2022-07-31T10:28

2022-07-31T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней с грозами, крупного града и шквалистого ветра. Об этом предупреждают в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по республике.В МЧС предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, увеличении количества дорожно-транспортных происшествий, нарушении транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Стоит помнить, что нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

https://crimea.ria.ru/20220729/final-iyulya-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1123995213.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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