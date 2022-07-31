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Чубайс попал в реанимацию

Чубайс попал в реанимацию - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Чубайс попал в реанимацию

Экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс находится в реанимации в одной из европейских клиник. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T18:58

2022-07-31T18:58

2022-07-31T18:58

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс находится в реанимации в одной из европейских клиник. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на телеведущую Ксению Собчак пишет РИА Новости.Синдром Гийена-Барре – редкое заболевание иммунной системы. Оно проявляется мышечной слабостью, болями или анемией, а в более тяжелых случаях – параличем. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома может служить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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