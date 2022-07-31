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Чубайс попал в реанимацию
Чубайс попал в реанимацию - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Чубайс попал в реанимацию
Экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс находится в реанимации в одной из европейских клиник. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T18:58
2022-07-31T18:58
2022-07-31T18:58
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс находится в реанимации в одной из европейских клиник. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на телеведущую Ксению Собчак пишет РИА Новости.Синдром Гийена-Барре – редкое заболевание иммунной системы. Оно проявляется мышечной слабостью, болями или анемией, а в более тяжелых случаях – параличем. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома может служить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19.
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РИА Новости Крым
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общество, новости
Чубайс попал в реанимацию
Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в одну из европейских клиник
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс находится в реанимации в одной из европейских клиник. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на телеведущую Ксению Собчак пишет РИА Новости.
"Чубайс в реанимации. Говорила только что с Авдотьей (Смирновой, женой Чубайса – ред.). Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное", - написала Собчак в своем Telegram-канале.
Синдром Гийена-Барре – редкое заболевание иммунной системы. Оно проявляется мышечной слабостью, болями или анемией, а в более тяжелых случаях – параличем. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома может служить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19.