https://crimea.ria.ru/20220730/zhiteli-razrushennykh-v-dnr-domov-poluchat-kompensatsiyu--vlasti-1124009263.html
Жители разрушенных в ДНР домов получат компенсацию – власти
Жители разрушенных в ДНР домов получат компенсацию – власти - РИА Новости Крым, 30.07.2022
Жители разрушенных в ДНР домов получат компенсацию – власти
Жителям разрушенных в результате боевых действий домов в ДНР выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом говорится в постановлении государственного комитета обороны... РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T18:19
2022-07-30T18:19
2022-07-30T18:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Жителям разрушенных в результате боевых действий домов в ДНР выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом говорится в постановлении государственного комитета обороны республики.Компенсацию предоставят жителям многоквартирных и частных домов на территории ДНР, которые попадают под категорию утраченного или поврежденного имущества первой необходимости.Так, утратившим свое жилье жителям республики предоставят компенсацию в виде выплат в размере 35 тысяч рублей исходя из стоимости одного квадратного метра общей жилой площади помещения.Если жилье повреждено и требует капитального ремонта, компенсация составит не более 6 тысяч рублей на один квадратный метр. При этом размер выплаты рассчитывается исходя из общей площади или доли в ней.Для получения компенсации необходимо предоставить заявление от имени всех членов семьи, зарегистрированных по месту жительства, а также комплект заверенных документов, в том числе подтверждающих право собственности.Ранее Владимир Путин одобрил идею выдавать жилищные сертификаты жителям ДНР и ЛНР, потерявшим дом.
https://crimea.ria.ru/20220729/mariupol-planiruetsya-vosstanovit-za-tri-goda--khusnullin-1123996314.html
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донецкая народная республика (днр), общество
Жители разрушенных в ДНР домов получат компенсацию – власти
В ДНР утвердили компенсацию жителям, чье жилье было разрушено или утрачено при обстрелах
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Жителям разрушенных в результате боевых действий домов в ДНР выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом говорится в постановлении государственного комитета обороны республики.
Компенсацию предоставят жителям многоквартирных и частных домов на территории ДНР, которые попадают под категорию утраченного или поврежденного имущества первой необходимости.
Так, утратившим свое жилье жителям республики предоставят компенсацию в виде выплат в размере 35 тысяч рублей исходя из стоимости одного квадратного метра общей жилой площади помещения.
Если жилье повреждено и требует капитального ремонта, компенсация составит не более 6 тысяч рублей на один квадратный метр. При этом размер выплаты рассчитывается исходя из общей площади или доли в ней.
При утрате имущества первой необходимости (холодильника, плиты, шкафа для посуды, стола и стула, кровати, телевизора или радио и предметов для водоснабжения и отопления) положена единоразовая выплата 100 тысяч рублей на человека.
Для получения компенсации необходимо предоставить заявление от имени всех членов семьи, зарегистрированных по месту жительства, а также комплект заверенных документов, в том числе подтверждающих право собственности.
Ранее Владимир Путин одобрил
идею выдавать жилищные сертификаты жителям ДНР и ЛНР, потерявшим дом.