https://crimea.ria.ru/20220730/zhiteli-razrushennykh-v-dnr-domov-poluchat-kompensatsiyu--vlasti-1124009263.html

Жители разрушенных в ДНР домов получат компенсацию – власти

Жители разрушенных в ДНР домов получат компенсацию – власти - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Жители разрушенных в ДНР домов получат компенсацию – власти

Жителям разрушенных в результате боевых действий домов в ДНР выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом говорится в постановлении государственного комитета обороны... РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T18:19

2022-07-30T18:19

2022-07-30T18:19

новая жизнь на освобожденных территориях

донецкая народная республика (днр)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Жителям разрушенных в результате боевых действий домов в ДНР выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом говорится в постановлении государственного комитета обороны республики.Компенсацию предоставят жителям многоквартирных и частных домов на территории ДНР, которые попадают под категорию утраченного или поврежденного имущества первой необходимости.Так, утратившим свое жилье жителям республики предоставят компенсацию в виде выплат в размере 35 тысяч рублей исходя из стоимости одного квадратного метра общей жилой площади помещения.Если жилье повреждено и требует капитального ремонта, компенсация составит не более 6 тысяч рублей на один квадратный метр. При этом размер выплаты рассчитывается исходя из общей площади или доли в ней.Для получения компенсации необходимо предоставить заявление от имени всех членов семьи, зарегистрированных по месту жительства, а также комплект заверенных документов, в том числе подтверждающих право собственности.Ранее Владимир Путин одобрил идею выдавать жилищные сертификаты жителям ДНР и ЛНР, потерявшим дом.

https://crimea.ria.ru/20220729/mariupol-planiruetsya-vosstanovit-za-tri-goda--khusnullin-1123996314.html

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