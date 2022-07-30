https://crimea.ria.ru/20220730/obschestvennuyu-palatu-sozdali-v-khersonskoy-oblasti-1124008698.html

Общественную палату создали в Херсонской области

Общественную палату создали в Херсонской области - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Общественную палату создали в Херсонской области

В Херсонской области создали Общественную палату, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации региона. РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T17:32

2022-07-30T17:32

2022-07-30T17:32

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области создали Общественную палату, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации региона.Избирком для проведения референдума создают в Херсонской области >>В субботу в Херсоне прошел форум общественности "Мы вместе с Россией" с участием более тысячи представителей от различных организаций города и области. Собравшиеся обсудили вопросы самоопределения и дальнейшей судьбы региона.В ее состав войдут члены Общественного совета области, представители профсоюзов, благотворительных фондов, культурных и образовательных организаций.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.Власти рассказали, какая пенсия назначается на Херсонщине >>

https://crimea.ria.ru/20220719/lyudi-gorod-zhizn-kak-segodnya-zhivet-kherson-1123889599.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество