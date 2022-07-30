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Общественную палату создали в Херсонской области - РИА Новости Крым, 30.07.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220730/obschestvennuyu-palatu-sozdali-v-khersonskoy-oblasti-1124008698.html
Общественную палату создали в Херсонской области
Общественную палату создали в Херсонской области - РИА Новости Крым, 30.07.2022
Общественную палату создали в Херсонской области
В Херсонской области создали Общественную палату, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации региона. РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T17:32
2022-07-30T17:32
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области создали Общественную палату, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации региона.Избирком для проведения референдума создают в Херсонской области &gt;&gt;В субботу в Херсоне прошел форум общественности "Мы вместе с Россией" с участием более тысячи представителей от различных организаций города и области. Собравшиеся обсудили вопросы самоопределения и дальнейшей судьбы региона.В ее состав войдут члены Общественного совета области, представители профсоюзов, благотворительных фондов, культурных и образовательных организаций.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.Власти рассказали, какая пенсия назначается на Херсонщине &gt;&gt;
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херсонская область, общество
Общественную палату создали в Херсонской области

В Херсоне на форуме "Мы вместе с Россией" создали Общественную палату

17:32 30.07.2022
 
© Пресс-служба ВГА Херсонской областиВ Херсоне прошел общественный форум "Мы вместе с Россией"
В Херсоне прошел общественный форум Мы вместе с Россией
© Пресс-служба ВГА Херсонской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области создали Общественную палату, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации региона.
Избирком для проведения референдума создают в Херсонской области >>
В субботу в Херсоне прошел форум общественности "Мы вместе с Россией" с участием более тысячи представителей от различных организаций города и области. Собравшиеся обсудили вопросы самоопределения и дальнейшей судьбы региона.
"Практическим итогом форума стало решение о создании Общественной палаты Херсонской области - системной площадки гражданского общества, которая объединит все активные гражданские силы и инициативы", - говорится в сообщении.
В ее состав войдут члены Общественного совета области, представители профсоюзов, благотворительных фондов, культурных и образовательных организаций.
Херсон - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 19:08Новая жизнь на освобожденных территориях
Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
Власти рассказали, какая пенсия назначается на Херсонщине >>
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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