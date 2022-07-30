https://crimea.ria.ru/20220730/magnitnye-buri-v-avguste---uchenye-nazvali-daty-1123951519.html
Магнитные бури в августе - ученые назвали даты
Магнитные бури в августе - ученые назвали даты - РИА Новости Крым, 30.07.2022
Магнитные бури в августе - ученые назвали даты
В августе над землей пронесется магнитная буря уровня G1, магнитосферные возбуждения будут фиксировать с 31 июля. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной... РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T19:36
2022-07-30T19:36
2022-07-30T19:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В августе над землей пронесется магнитная буря уровня G1, магнитосферные возбуждения будут фиксировать с 31 июля. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.В остальные дни до 21 августа магнитная сфера будет спокойной, далее ученые составят новый прогноз.Всего существует пять уровней магнитной активности, но даже несильные бури могут влиять на работу энергосистемы, а также на самочувствие людей и поведение животных. При этом плохое самочувствие во время магнитных бурь в половине случаев является результатом тревожных ожиданий, однако гипертоникам и гипотоникам в такие периоды все же следует внимательнее отнестись к своему здоровью.
https://crimea.ria.ru/20210322/Skolko-sporta-nuzhno-chtoby-ne-reagirovat-na-pogodu-sovet-vracha-1118779062.html
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общество, здоровье, космос
Магнитные бури в августе - ученые назвали даты
В августе Землю накроет магнитная буря, метеочувствительные ощутят это уже с 31 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В августе над землей пронесется магнитная буря уровня G1, магнитосферные возбуждения будут фиксировать с 31 июля. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По данным ученых, первые магнитосферные возбуждения метеочувствительные люди почувствуют 31 июля и 3 августа. Магнитная буря относительно небольшой мощности случится 17 августа, а вслед за ней еще в течение двух дней - 18 и 19 числа - будет отмечаться повышение геомагнитного фона.
В остальные дни до 21 августа магнитная сфера будет спокойной, далее ученые составят новый прогноз.
Всего существует пять уровней магнитной активности, но даже несильные бури могут влиять на работу энергосистемы, а также на самочувствие людей и поведение животных. При этом плохое самочувствие во время магнитных бурь в половине случаев является результатом тревожных ожиданий, однако гипертоникам и гипотоникам в такие периоды все же следует внимательнее отнестись к своему здоровью.