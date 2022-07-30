https://crimea.ria.ru/20220730/magnitnye-buri-v-avguste---uchenye-nazvali-daty-1123951519.html

Магнитные бури в августе - ученые назвали даты

Магнитные бури в августе - ученые назвали даты - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Магнитные бури в августе - ученые назвали даты

В августе над землей пронесется магнитная буря уровня G1, магнитосферные возбуждения будут фиксировать с 31 июля. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной... РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T19:36

2022-07-30T19:36

2022-07-30T19:36

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здоровье

космос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В августе над землей пронесется магнитная буря уровня G1, магнитосферные возбуждения будут фиксировать с 31 июля. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.В остальные дни до 21 августа магнитная сфера будет спокойной, далее ученые составят новый прогноз.Всего существует пять уровней магнитной активности, но даже несильные бури могут влиять на работу энергосистемы, а также на самочувствие людей и поведение животных. При этом плохое самочувствие во время магнитных бурь в половине случаев является результатом тревожных ожиданий, однако гипертоникам и гипотоникам в такие периоды все же следует внимательнее отнестись к своему здоровью.

https://crimea.ria.ru/20210322/Skolko-sporta-nuzhno-chtoby-ne-reagirovat-na-pogodu-sovet-vracha-1118779062.html

космос

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