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Как уберечь ребенка от интернет-мошенников - РИА Новости Крым, 30.07.2022
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Как уберечь ребенка от интернет-мошенников
Как уберечь ребенка от интернет-мошенников - РИА Новости Крым, 30.07.2022
Как уберечь ребенка от интернет-мошенников
Детей необходимо обучать поведению в интернет-пространстве также, как правилам дорожного движения. Такое мнение выразила частный детектив, эксперт по... РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T19:16
2022-07-30T19:16
совет эксперта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Детей необходимо обучать поведению в интернет-пространстве также, как правилам дорожного движения. Такое мнение выразила частный детектив, эксперт по безопасности Екатерина Шумякина.По ее словам, уберечь себя и ребенка от интернет-мошенников на 100% невозможно, однако, если знать основные мошеннические приемы, можно научиться распознавать злоумышленника до того, как он завладеет конфиденциальными данными.Если же жулику все-таки удалось втереться в доверие к ребенку и выманить данные, например, о банковских картах родителей, - необходимо обратиться в полицию."Если вас уже ограбили, и ребенок признался в проступке, сделайте все скриншоты его переписки со злоумышленником и подавайте заявление в полицию. — говорит Шумякина. — Однако раскрыть такого рода преступление гораздо труднее, чем предупредить".Эксперт рекомендует наблюдать за активностью несовершеннолетних в сети. Для этого достаточно установить функцию "родительского контроля" на его устройствах и провести профилактическую беседу, пояснив правила кодекса интернет-гигиены.Главное правило поведения в сети, по мнению Шумякиной, - сократить количество личной информации в общем доступе до минимума. Добавлять "в друзья" следует только реально знакомых людей. Также лучше закрывать данные профиля в социальных сетях для посторонних, меняя настройки конфиденциальности. Если речь идет об игровом поле, то данные игрока не должны содержать каких-либо личных сведений, которые помогут злоумышленнику идентифицировать личность.Ранее в "Яндексе" предупредили о мошенниках, которые придумали схему с поддельным голосовым помощником "Алиса".
https://crimea.ria.ru/20220413/mvd-kryma-predupredilo-o-novoy-skheme-moshennichestva-1122933906.html
https://crimea.ria.ru/20220326/tri-tipa-informatsii-v-sotssetyakh-kotoruyu-ispolzuyut-moshenniki--ekspert-1122769210.html
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совет эксперта, общество
Как уберечь ребенка от интернет-мошенников

Эксперт по безопасности Шумякина рассказала, как распознать мошенника в интернете

19:16 30.07.2022
 
© Фото: pixabay.comДети за компьютерами
Дети за компьютерами
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Детей необходимо обучать поведению в интернет-пространстве также, как правилам дорожного движения. Такое мнение выразила частный детектив, эксперт по безопасности Екатерина Шумякина.
По ее словам, уберечь себя и ребенка от интернет-мошенников на 100% невозможно, однако, если знать основные мошеннические приемы, можно научиться распознавать злоумышленника до того, как он завладеет конфиденциальными данными.
"Во-первых, мошенник нащупывает интересы ребенка, завязывая общение на интересную тему. Демонстрирует высокую осведомленность и симпатию. Во-вторых, активно втирается в друзья. В-третьих, стремится установить "особые отношения", например, говорит: "Никому о нас не рассказывай". Хотя бы один из этих признаков — повод для того, чтобы собеседника заблокировать", — цитирует эксперта "Вечерняя Москва".
Если же жулику все-таки удалось втереться в доверие к ребенку и выманить данные, например, о банковских картах родителей, - необходимо обратиться в полицию.
"Если вас уже ограбили, и ребенок признался в проступке, сделайте все скриншоты его переписки со злоумышленником и подавайте заявление в полицию. — говорит Шумякина. — Однако раскрыть такого рода преступление гораздо труднее, чем предупредить".
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Эксперт рекомендует наблюдать за активностью несовершеннолетних в сети. Для этого достаточно установить функцию "родительского контроля" на его устройствах и провести профилактическую беседу, пояснив правила кодекса интернет-гигиены.
Главное правило поведения в сети, по мнению Шумякиной, - сократить количество личной информации в общем доступе до минимума. Добавлять "в друзья" следует только реально знакомых людей. Также лучше закрывать данные профиля в социальных сетях для посторонних, меняя настройки конфиденциальности. Если речь идет об игровом поле, то данные игрока не должны содержать каких-либо личных сведений, которые помогут злоумышленнику идентифицировать личность.
Ранее в "Яндексе" предупредили о мошенниках, которые придумали схему с поддельным голосовым помощником "Алиса".
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