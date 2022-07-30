https://crimea.ria.ru/20220730/kak-uberech-rebenka-ot-internet-moshennikov-1124007486.html

Как уберечь ребенка от интернет-мошенников

Как уберечь ребенка от интернет-мошенников - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Как уберечь ребенка от интернет-мошенников

Детей необходимо обучать поведению в интернет-пространстве также, как правилам дорожного движения. Такое мнение выразила частный детектив, эксперт по... РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T19:16

2022-07-30T19:16

2022-07-30T19:16

совет эксперта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Детей необходимо обучать поведению в интернет-пространстве также, как правилам дорожного движения. Такое мнение выразила частный детектив, эксперт по безопасности Екатерина Шумякина.По ее словам, уберечь себя и ребенка от интернет-мошенников на 100% невозможно, однако, если знать основные мошеннические приемы, можно научиться распознавать злоумышленника до того, как он завладеет конфиденциальными данными.Если же жулику все-таки удалось втереться в доверие к ребенку и выманить данные, например, о банковских картах родителей, - необходимо обратиться в полицию."Если вас уже ограбили, и ребенок признался в проступке, сделайте все скриншоты его переписки со злоумышленником и подавайте заявление в полицию. — говорит Шумякина. — Однако раскрыть такого рода преступление гораздо труднее, чем предупредить".Эксперт рекомендует наблюдать за активностью несовершеннолетних в сети. Для этого достаточно установить функцию "родительского контроля" на его устройствах и провести профилактическую беседу, пояснив правила кодекса интернет-гигиены.Главное правило поведения в сети, по мнению Шумякиной, - сократить количество личной информации в общем доступе до минимума. Добавлять "в друзья" следует только реально знакомых людей. Также лучше закрывать данные профиля в социальных сетях для посторонних, меняя настройки конфиденциальности. Если речь идет об игровом поле, то данные игрока не должны содержать каких-либо личных сведений, которые помогут злоумышленнику идентифицировать личность.Ранее в "Яндексе" предупредили о мошенниках, которые придумали схему с поддельным голосовым помощником "Алиса".

https://crimea.ria.ru/20220413/mvd-kryma-predupredilo-o-novoy-skheme-moshennichestva-1122933906.html

https://crimea.ria.ru/20220326/tri-tipa-informatsii-v-sotssetyakh-kotoruyu-ispolzuyut-moshenniki--ekspert-1122769210.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество