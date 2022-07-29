https://crimea.ria.ru/20220729/v-krymu-zhara-prognoz-pogody-na-pyatnitsu-1123986397.html

В Крыму жара: прогноз погоды на пятницу

В Крыму жара: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 29.07.2022

В Крыму жара: прогноз погоды на пятницу

В ближайшие сутки тропическая воздушная масса продолжит обеспечивать на полуострове жаркую погоду, без осадков. Об этом сообщает крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T00:01

2022-07-29T00:01

2022-07-29T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки тропическая воздушная масса продолжит обеспечивать на полуострове жаркую погоду, без осадков. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +31...33.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28…30.В Ялте и Алуште без осадков. Ночью +21…23, днем 30...32 градуса тепла.В Евпатории без осадков, температура воздуха ночью +19...21, днем +30...32.В Феодосии, Керчи, Судаке тоже сухо. Температура воздуха ночью +20...22, днем +29...31.Температура воды в Азовском море +26 градусов, в Керченском проливе, у берегов Черноморского +25, в Ялте +24, в Феодосии, Алуште, Евпатории, Севастополе +23.

https://crimea.ria.ru/20220719/pochemu-evropu-nakryla-anomalnaya-zhara-i-grozit-li-eto-krymu-1123900930.html

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2022

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