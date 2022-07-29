Рейтинг@Mail.ru
В Крыму жара: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220729/v-krymu-zhara-prognoz-pogody-na-pyatnitsu-1123986397.html
В Крыму жара: прогноз погоды на пятницу
В Крыму жара: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 29.07.2022
В Крыму жара: прогноз погоды на пятницу
В ближайшие сутки тропическая воздушная масса продолжит обеспечивать на полуострове жаркую погоду, без осадков. Об этом сообщает крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T00:01
2022-07-29T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1c/1119849992_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b96a5b54badbaa904b58e39c8ee754cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки тропическая воздушная масса продолжит обеспечивать на полуострове жаркую погоду, без осадков. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +31...33.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28…30.В Ялте и Алуште без осадков. Ночью +21…23, днем 30...32 градуса тепла.В Евпатории без осадков, температура воздуха ночью +19...21, днем +30...32.В Феодосии, Керчи, Судаке тоже сухо. Температура воздуха ночью +20...22, днем +29...31.Температура воды в Азовском море +26 градусов, в Керченском проливе, у берегов Черноморского +25, в Ялте +24, в Феодосии, Алуште, Евпатории, Севастополе +23.
https://crimea.ria.ru/20220719/pochemu-evropu-nakryla-anomalnaya-zhara-i-grozit-li-eto-krymu-1123900930.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1c/1119849992_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_59dbb8c4a2a7dc983f22f42e35e60b85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крымская погода
В Крыму жара: прогноз погоды на пятницу

Прогноз погоды для Крыма на пятницу, 29 июля

00:01 29.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки тропическая воздушная масса продолжит обеспечивать на полуострове жаркую погоду, без осадков. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до 23 градусов тепла, днем +30…35, в горах +22…27", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +31...33.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28…30.
В Ялте и Алуште без осадков. Ночью +21…23, днем 30...32 градуса тепла.
В Евпатории без осадков, температура воздуха ночью +19...21, днем +30...32.
В Феодосии, Керчи, Судаке тоже сухо. Температура воздуха ночью +20...22, днем +29...31.
Температура воды в Азовском море +26 градусов, в Керченском проливе, у берегов Черноморского +25, в Ялте +24, в Феодосии, Алуште, Евпатории, Севастополе +23.
Аномальная жара в Европе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 21:56Радио "Спутник в Крыму"
Почему Европу накрыла аномальная жара и грозит ли это Крыму
 
ПогодаПогода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму жара: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 29 июля
22:02Главные события и комментарии дня: 28 июля
21:37Как экономить деньги на воде - совет эксперта Роскачества
21:33Мировой балет в Крыму: что увидят зрители на сцене античного Херсонеса
21:03Ученые нашли новый способ предотвратить болезнь Альцгеймера
20:46Кардиолог перечислил правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
20:12Где захоронят тело британского наемника Пола Ури – МИД ДНР
19:46Медведев рассказал о политике РФ в отношении Швеции и Финляндии
19:21Распад Украины неизбежен – эксперт
18:52В Херсоне и Запорожье созданы временные управления МВД России
18:39Ненастоящая "Алиса" обманывает россиян, заявили в "Яндексе"
18:17Рейд Севастопольской бухты временно перекроют
17:59Директору "Тайгана" Зубкову дали 2 года тюрьмы
17:46В Крыму снижается безработица – минтруда РК
17:21На Украине началась "распродажа страны" — депутат Рады
17:10В Севастополе женщина насмерть забила подругу из ревности
16:55Названо главное решение России о будущем Украины
16:35Поезд "Москва—Евпатория" сбил женщину под Симферополем — МВД
16:23На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков
Лента новостейМолния