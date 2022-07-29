https://crimea.ria.ru/20220729/v-krymu-zhara-prognoz-pogody-na-pyatnitsu-1123986397.html
В Крыму жара: прогноз погоды на пятницу
В Крыму жара: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 29.07.2022
В Крыму жара: прогноз погоды на пятницу
В ближайшие сутки тропическая воздушная масса продолжит обеспечивать на полуострове жаркую погоду, без осадков. Об этом сообщает крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T00:01
2022-07-29T00:01
2022-07-29T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1c/1119849992_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b96a5b54badbaa904b58e39c8ee754cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки тропическая воздушная масса продолжит обеспечивать на полуострове жаркую погоду, без осадков. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +31...33.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28…30.В Ялте и Алуште без осадков. Ночью +21…23, днем 30...32 градуса тепла.В Евпатории без осадков, температура воздуха ночью +19...21, днем +30...32.В Феодосии, Керчи, Судаке тоже сухо. Температура воздуха ночью +20...22, днем +29...31.Температура воды в Азовском море +26 градусов, в Керченском проливе, у берегов Черноморского +25, в Ялте +24, в Феодосии, Алуште, Евпатории, Севастополе +23.
https://crimea.ria.ru/20220719/pochemu-evropu-nakryla-anomalnaya-zhara-i-grozit-li-eto-krymu-1123900930.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1c/1119849992_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_59dbb8c4a2a7dc983f22f42e35e60b85.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крымская погода
В Крыму жара: прогноз погоды на пятницу
Прогноз погоды для Крыма на пятницу, 29 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки тропическая воздушная масса продолжит обеспечивать на полуострове жаркую погоду, без осадков. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до 23 градусов тепла, днем +30…35, в горах +22…27", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +31...33.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28…30.
В Ялте и Алуште без осадков. Ночью +21…23, днем 30...32 градуса тепла.
В Евпатории без осадков, температура воздуха ночью +19...21, днем +30...32.
В Феодосии, Керчи, Судаке тоже сухо. Температура воздуха ночью +20...22, днем +29...31.
Температура воды в Азовском море +26 градусов, в Керченском проливе, у берегов Черноморского +25, в Ялте +24, в Феодосии, Алуште, Евпатории, Севастополе +23.