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Слова Макрона о расширении связей РФ и Африки оскорбительны – Лавров - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Слова Макрона о расширении связей РФ и Африки оскорбительны – Лавров
Слова Макрона о расширении связей РФ и Африки оскорбительны – Лавров - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Слова Макрона о расширении связей РФ и Африки оскорбительны – Лавров
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона, выразившего обеспокоенность расширением связей России со странами Африки, оскорбительны для африканских... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T12:22
2022-07-29T12:54
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
эммануэль макрон
франция
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона, выразившего обеспокоенность расширением связей России со странами Африки, оскорбительны для африканских государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Он (Макрон – ред.) заявил, что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке и что он не назвал бы это даже сотрудничеством, а поддержкой абсолютно провальных, нелегитимных режимов и хунт. Если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для африканских государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией", – сказал Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ШОС.По его словам, от французов "можно было бы ожидать более этичных высказываний".Лавров с 23 по 27 июля посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию. В ходе визита обсуждались торгово-экономическое сотрудничество, торговля продовольствием и зерном, энергоресурсами, политический диалог и военно-техническое сотрудничество.Президент Франции Макрон также в эти дни посетил несколько стран Африки– Камерун, Бенин и Гвинею-Бисау. Одной из главных целей турне французский лидер назвал противодействие российской экспансии на континенте.
https://crimea.ria.ru/20220720/lavrov-zayavil-o-rasshirenii-geograficheskikh-zadach-spetsoperatsii-na-ukraine-1123905557.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), эммануэль макрон, франция, политика, в мире
Слова Макрона о расширении связей РФ и Африки оскорбительны – Лавров

Лавров назвал оскорбительными слова Макрона о расширении связей России и Африки

12:22 29.07.2022 (обновлено: 12:54 29.07.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона, выразившего обеспокоенность расширением связей России со странами Африки, оскорбительны для африканских государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Он (Макрон – ред.) заявил, что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке и что он не назвал бы это даже сотрудничеством, а поддержкой абсолютно провальных, нелегитимных режимов и хунт. Если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для африканских государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией", – сказал Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ШОС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Лавров заявил о расширении географических задач спецоперации на Украине
По его словам, от французов "можно было бы ожидать более этичных высказываний".
Лавров с 23 по 27 июля посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию. В ходе визита обсуждались торгово-экономическое сотрудничество, торговля продовольствием и зерном, энергоресурсами, политический диалог и военно-техническое сотрудничество.
Президент Франции Макрон также в эти дни посетил несколько стран Африки– Камерун, Бенин и Гвинею-Бисау. Одной из главных целей турне французский лидер назвал противодействие российской экспансии на континенте.
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Эммануэль МакронФранцияПолитикаВ мире
 
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