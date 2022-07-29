https://crimea.ria.ru/20220729/slova-makrona-o-rasshirenii-svyazey-rf-i-afriki-oskorbitelny--lavrov-1123994773.html

Слова Макрона о расширении связей РФ и Африки оскорбительны – Лавров

Слова Макрона о расширении связей РФ и Африки оскорбительны – Лавров - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Слова Макрона о расширении связей РФ и Африки оскорбительны – Лавров

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона, выразившего обеспокоенность расширением связей России со странами Африки, оскорбительны для африканских... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T12:22

2022-07-29T12:22

2022-07-29T12:54

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

эммануэль макрон

франция

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона, выразившего обеспокоенность расширением связей России со странами Африки, оскорбительны для африканских государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Он (Макрон – ред.) заявил, что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке и что он не назвал бы это даже сотрудничеством, а поддержкой абсолютно провальных, нелегитимных режимов и хунт. Если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для африканских государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией", – сказал Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ШОС.По его словам, от французов "можно было бы ожидать более этичных высказываний".Лавров с 23 по 27 июля посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию. В ходе визита обсуждались торгово-экономическое сотрудничество, торговля продовольствием и зерном, энергоресурсами, политический диалог и военно-техническое сотрудничество.Президент Франции Макрон также в эти дни посетил несколько стран Африки– Камерун, Бенин и Гвинею-Бисау. Одной из главных целей турне французский лидер назвал противодействие российской экспансии на континенте.

https://crimea.ria.ru/20220720/lavrov-zayavil-o-rasshirenii-geograficheskikh-zadach-spetsoperatsii-na-ukraine-1123905557.html

франция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), эммануэль макрон, франция, политика, в мире