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Сколько протянут ВСУ без помощи Запада: откровенное признание из Киева - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Сколько протянут ВСУ без помощи Запада: откровенное признание из Киева
Сколько протянут ВСУ без помощи Запада: откровенное признание из Киева - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Сколько протянут ВСУ без помощи Запада: откровенное признание из Киева
Без материальной поддержки со стороны Запада украинская армия способна воевать несколько месяцев, считает советник главы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T12:54
2022-07-29T12:54
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Без материальной поддержки со стороны Запада украинская армия способна воевать несколько месяцев, считает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.Геращенко призвал США и Европу наращивать производство оружия и боеприпасов, чтобы снабжать Украину.По его словам, если поставки боеприпасов прекратятся, то "все те высокотехнологичные системы, которые мы получаем, внезапно станут не более чем металлоломом".Советник главы МВД Украины также посетовал на то, что из-за отсутствия технологий ВСУ используют американские РСЗО HIMARS "практически вслепую".Ранее в Пентагоне сообщили, что объем военной помощи США Украине с начала спецоперации достиг 8,2 млрд долларов.Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что США и их союзники планируют передать Киеву 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.
https://crimea.ria.ru/20220721/kiev-budet-testirovat-natovskoe-oruzhie-na-ukraintsakh--zakharova-1123914727.html
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украина, сша, всу (вооруженные силы украины), в мире
Сколько протянут ВСУ без помощи Запада: откровенное признание из Киева

Советник МВД Украины Геращенко: без поддержки Запада ВСУ протянут несколько месяцев

12:54 29.07.2022
 
© AP Photo/Evgeniy MaloletkaУкраинский флаг развевается на украинской позиции в Марьинке, недалеко от Донецка
Украинский флаг развевается на украинской позиции в Марьинке, недалеко от Донецка
© AP Photo/Evgeniy Maloletka
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Без материальной поддержки со стороны Запада украинская армия способна воевать несколько месяцев, считает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Учитывая наш нынешний уровень снабжения, без материальной поддержки Запада Украина способна воевать еще только несколько месяцев… Это всего лишь вопрос воли Запада – взять на себя обязательство делать то, что должно быть сделано, и делать это сейчас", – сказал он в интервью агентству Newsweek.
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Геращенко призвал США и Европу наращивать производство оружия и боеприпасов, чтобы снабжать Украину.
По его словам, если поставки боеприпасов прекратятся, то "все те высокотехнологичные системы, которые мы получаем, внезапно станут не более чем металлоломом".
Советник главы МВД Украины также посетовал на то, что из-за отсутствия технологий ВСУ используют американские РСЗО HIMARS "практически вслепую".
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"HIMARS и тяжелая артиллерия – это хороший первый шаг, но если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую", - сказал он.
Ранее в Пентагоне сообщили, что объем военной помощи США Украине с начала спецоперации достиг 8,2 млрд долларов.
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что США и их союзники планируют передать Киеву 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.
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