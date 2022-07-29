https://crimea.ria.ru/20220729/skolko-protyanut-vsu-bez-pomoschi-zapada-otkrovennoe-priznanie-iz-kieva-1123995514.html

Сколько протянут ВСУ без помощи Запада: откровенное признание из Киева

Сколько протянут ВСУ без помощи Запада: откровенное признание из Киева - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Сколько протянут ВСУ без помощи Запада: откровенное признание из Киева

Без материальной поддержки со стороны Запада украинская армия способна воевать несколько месяцев, считает советник главы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T12:54

2022-07-29T12:54

2022-07-29T12:54

украина

сша

всу (вооруженные силы украины)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Без материальной поддержки со стороны Запада украинская армия способна воевать несколько месяцев, считает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.Геращенко призвал США и Европу наращивать производство оружия и боеприпасов, чтобы снабжать Украину.По его словам, если поставки боеприпасов прекратятся, то "все те высокотехнологичные системы, которые мы получаем, внезапно станут не более чем металлоломом".Советник главы МВД Украины также посетовал на то, что из-за отсутствия технологий ВСУ используют американские РСЗО HIMARS "практически вслепую".Ранее в Пентагоне сообщили, что объем военной помощи США Украине с начала спецоперации достиг 8,2 млрд долларов.Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что США и их союзники планируют передать Киеву 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.

https://crimea.ria.ru/20220721/kiev-budet-testirovat-natovskoe-oruzhie-na-ukraintsakh--zakharova-1123914727.html

https://crimea.ria.ru/20220727/nato-dvazhdy-nastupili-na-sobstvennye-grabli--kadyrov-1123972475.html

https://crimea.ria.ru/20220724/voennyy-ekspert-otsenil-posledstviya-novykh-postavok-rszo-himars-kievu-1123942177.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, всу (вооруженные силы украины), в мире