https://crimea.ria.ru/20220729/nazvany-samye-populyarnye-vuzy-i-professii-v-rossii-1123988465.html

Названы самые популярные вузы и профессии в России

Названы самые популярные вузы и профессии в России - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Названы самые популярные вузы и профессии в России

Самой популярной специальностью у российских абитуриентов в этом году стали информационные системы и технологии, сообщается на официальном сайте Министерства... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T08:12

2022-07-29T08:12

2022-07-29T08:12

образование в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Самой популярной специальностью у российских абитуриентов в этом году стали информационные системы и технологии, сообщается на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РФ."Среди наиболее популярных вузов в этом году вузов в Москве – Российский технологический университет, Национальный исследовательский университет "МЭИ", Финансовый университет при правительстве РФ. В северной столице выпускники школ чаще отдавали предпочтения Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Санкт-Петербургскому государственному университету и Санкт-Петербургскому государственному университету телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича. В топ-3 региональных университетов вошли Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Казанский федеральный университет и Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ", - перечислили в министерстве.Отмечается, что в этом году число заявлений на очную форму обучения выросло на 40 тысяч, а по сравнению с 2020 годом - более чем на 1,1 млн. Больше половины абитуриентов поступают по приоритетным для государства направлениям – инженерно-техническим, педагогическим, медицинским и сельскохозяйственным – число таких заявлений превысило 3,6 млн.Ранее департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ перечислил самые популярные военные профессии.

https://crimea.ria.ru/20220608/kak-vybrat-vuz-chek-list-dlya-abiturienta-ot-eksperta-1123473571.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, общество