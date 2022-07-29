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Названы самые популярные вузы и профессии в России - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Названы самые популярные вузы и профессии в России
Названы самые популярные вузы и профессии в России - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Названы самые популярные вузы и профессии в России
Самой популярной специальностью у российских абитуриентов в этом году стали информационные системы и технологии, сообщается на официальном сайте Министерства... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T08:12
2022-07-29T08:12
образование в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Самой популярной специальностью у российских абитуриентов в этом году стали информационные системы и технологии, сообщается на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РФ."Среди наиболее популярных вузов в этом году вузов в Москве – Российский технологический университет, Национальный исследовательский университет "МЭИ", Финансовый университет при правительстве РФ. В северной столице выпускники школ чаще отдавали предпочтения Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Санкт-Петербургскому государственному университету и Санкт-Петербургскому государственному университету телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича. В топ-3 региональных университетов вошли Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Казанский федеральный университет и Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ", - перечислили в министерстве.Отмечается, что в этом году число заявлений на очную форму обучения выросло на 40 тысяч, а по сравнению с 2020 годом - более чем на 1,1 млн. Больше половины абитуриентов поступают по приоритетным для государства направлениям – инженерно-техническим, педагогическим, медицинским и сельскохозяйственным – число таких заявлений превысило 3,6 млн.Ранее департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ перечислил самые популярные военные профессии.
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образование в россии, общество
Названы самые популярные вузы и профессии в России

Минобрнауки РФ перечислило самые популярные у абитуриентов вузы и профессии

08:12 29.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВступительные экзамены в ВУЗ
Вступительные экзамены в ВУЗ - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Самой популярной специальностью у российских абитуриентов в этом году стали информационные системы и технологии, сообщается на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РФ.
По данным профильного министерства, среди лидеров также экономика и юриспруденция, при этом в Москве и Санкт-Петербурге кроме этих профессий топовыми оказались менеджмент и информатика, а в регионах - лечебное дело и педагогика.
"Среди наиболее популярных вузов в этом году вузов в Москве – Российский технологический университет, Национальный исследовательский университет "МЭИ", Финансовый университет при правительстве РФ. В северной столице выпускники школ чаще отдавали предпочтения Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Санкт-Петербургскому государственному университету и Санкт-Петербургскому государственному университету телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича. В топ-3 региональных университетов вошли Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Казанский федеральный университет и Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ", - перечислили в министерстве.
Отмечается, что в этом году число заявлений на очную форму обучения выросло на 40 тысяч, а по сравнению с 2020 годом - более чем на 1,1 млн. Больше половины абитуриентов поступают по приоритетным для государства направлениям – инженерно-техническим, педагогическим, медицинским и сельскохозяйственным – число таких заявлений превысило 3,6 млн.
Ранее департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ перечислил самые популярные военные профессии.
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