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Многокилометровая пробка парализовала движение под Симферополем - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Многокилометровая пробка парализовала движение под Симферополем
Многокилометровая пробка парализовала движение под Симферополем - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Многокилометровая пробка парализовала движение под Симферополем
Движение на выезде из Симферополя в сторону Белогорска серьезно затруднено из-за многокилометровой пробки. Об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы. РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T23:12
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крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Движение на выезде из Симферополя в сторону Белогорска серьезно затруднено из-за многокилометровой пробки. Об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы.Дорожные заторы на этом участке начались еще в пятницу днем, однако к вечеру они усугубились. По информации очевидцев, транспорту - личному, общественному и рейсовому - приходится стоять по несколько часов. Автомобилисты сообщают, что пробку спровоцировали дорожные работы, которые ведутся на этом участке дороги: движение на выезд из города осуществляется по одной полосе вместо двух, поэтому весь автомобильный поток буквально замер."Пробка тянется от свободы и дальше. Вот проехали развязку, где Трудовое, с подъема видно, как огни на километры уходят", - сообщают водители.Сервис "Яндекс.пробки" окрасил эту часть трассы в бордовый цвет. Несмотря на поздний час, затор меньше не становится. Автомобилистам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок в направлении Белогорска.
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РИА Новости Крым
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крым, транспорт, общество
Многокилометровая пробка парализовала движение под Симферополем

Из-за ремонтных работ на выезде из Симферополя парализовано движение транспорта - очевидцы

23:12 29.07.2022 (обновлено: 23:13 29.07.2022)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили в пробке. Архивное фото
Автомобили в пробке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Движение на выезде из Симферополя в сторону Белогорска серьезно затруднено из-за многокилометровой пробки. Об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы.
Дорожные заторы на этом участке начались еще в пятницу днем, однако к вечеру они усугубились. По информации очевидцев, транспорту - личному, общественному и рейсовому - приходится стоять по несколько часов.
Автомобилисты сообщают, что пробку спровоцировали дорожные работы, которые ведутся на этом участке дороги: движение на выезд из города осуществляется по одной полосе вместо двух, поэтому весь автомобильный поток буквально замер.
"Пробка тянется от свободы и дальше. Вот проехали развязку, где Трудовое, с подъема видно, как огни на километры уходят", - сообщают водители.
Сервис "Яндекс.пробки" окрасил эту часть трассы в бордовый цвет. Несмотря на поздний час, затор меньше не становится. Автомобилистам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок в направлении Белогорска.
Данные Яндекс.Навигатора о пробке на выезде из Симферополя в сторону Белогорска
Данные Яндекс.Навигатора о пробке на выезде из Симферополя в сторону Белогорска
Данные Яндекс.Навигатора о пробке на выезде из Симферополя в сторону Белогорска
 
КрымТранспортОбщество
 
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