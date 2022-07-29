https://crimea.ria.ru/20220729/mnogokilometrovaya-probka-paralizovala-dvizhenie-pod-simferopolem-1124002864.html
Многокилометровая пробка парализовала движение под Симферополем
Многокилометровая пробка парализовала движение под Симферополем - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Многокилометровая пробка парализовала движение под Симферополем
Движение на выезде из Симферополя в сторону Белогорска серьезно затруднено из-за многокилометровой пробки. Об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы. РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T23:12
2022-07-29T23:12
2022-07-29T23:13
крым
транспорт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111583/38/1115833813_0:77:3068:1803_1920x0_80_0_0_77e325f9a5b2c24be43bb17c5bfec1b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Движение на выезде из Симферополя в сторону Белогорска серьезно затруднено из-за многокилометровой пробки. Об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы.Дорожные заторы на этом участке начались еще в пятницу днем, однако к вечеру они усугубились. По информации очевидцев, транспорту - личному, общественному и рейсовому - приходится стоять по несколько часов. Автомобилисты сообщают, что пробку спровоцировали дорожные работы, которые ведутся на этом участке дороги: движение на выезд из города осуществляется по одной полосе вместо двух, поэтому весь автомобильный поток буквально замер."Пробка тянется от свободы и дальше. Вот проехали развязку, где Трудовое, с подъема видно, как огни на километры уходят", - сообщают водители.Сервис "Яндекс.пробки" окрасил эту часть трассы в бордовый цвет. Несмотря на поздний час, затор меньше не становится. Автомобилистам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок в направлении Белогорска.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111583/38/1115833813_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_40f8a9d6f32ca953bb154349b5c7732d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, транспорт, общество
Многокилометровая пробка парализовала движение под Симферополем
Из-за ремонтных работ на выезде из Симферополя парализовано движение транспорта - очевидцы
23:12 29.07.2022 (обновлено: 23:13 29.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Движение на выезде из Симферополя в сторону Белогорска серьезно затруднено из-за многокилометровой пробки. Об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы.
Дорожные заторы на этом участке начались еще в пятницу днем, однако к вечеру они усугубились. По информации очевидцев, транспорту - личному, общественному и рейсовому - приходится стоять по несколько часов.
Автомобилисты сообщают, что пробку спровоцировали дорожные работы, которые ведутся на этом участке дороги: движение на выезд из города осуществляется по одной полосе вместо двух, поэтому весь автомобильный поток буквально замер.
"Пробка тянется от свободы и дальше. Вот проехали развязку, где Трудовое, с подъема видно, как огни на километры уходят", - сообщают водители.
Сервис "Яндекс.пробки" окрасил эту часть трассы в бордовый цвет. Несмотря на поздний час, затор меньше не становится. Автомобилистам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок в направлении Белогорска.