https://crimea.ria.ru/20220729/mnogokilometrovaya-probka-paralizovala-dvizhenie-pod-simferopolem-1124002864.html

Многокилометровая пробка парализовала движение под Симферополем

Многокилометровая пробка парализовала движение под Симферополем - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Многокилометровая пробка парализовала движение под Симферополем

Движение на выезде из Симферополя в сторону Белогорска серьезно затруднено из-за многокилометровой пробки. Об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы. РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T23:12

2022-07-29T23:12

2022-07-29T23:13

крым

транспорт

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Движение на выезде из Симферополя в сторону Белогорска серьезно затруднено из-за многокилометровой пробки. Об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы.Дорожные заторы на этом участке начались еще в пятницу днем, однако к вечеру они усугубились. По информации очевидцев, транспорту - личному, общественному и рейсовому - приходится стоять по несколько часов. Автомобилисты сообщают, что пробку спровоцировали дорожные работы, которые ведутся на этом участке дороги: движение на выезд из города осуществляется по одной полосе вместо двух, поэтому весь автомобильный поток буквально замер."Пробка тянется от свободы и дальше. Вот проехали развязку, где Трудовое, с подъема видно, как огни на километры уходят", - сообщают водители.Сервис "Яндекс.пробки" окрасил эту часть трассы в бордовый цвет. Несмотря на поздний час, затор меньше не становится. Автомобилистам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок в направлении Белогорска.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, общество