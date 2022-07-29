https://crimea.ria.ru/20220729/krym-poluchit-11-mln-rubley-na-blagoustroystvo-gorodov-1123992819.html
Крым получит 11 млн рублей на благоустройство городов
Крым получит 11 млн рублей на благоустройство городов - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Крым получит 11 млн рублей на благоустройство городов
Крым получил из российского бюджета более 11 миллионов рублей для завершения реализации проектов благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T10:31
2022-07-29T10:31
2022-07-29T10:31
крым
российская федерация (россия, рф)
экономика
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Крым получил из российского бюджета более 11 миллионов рублей для завершения реализации проектов благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Соответствующие документы размещены на сайте правительства РФ в четверг.Недобросовестным подрядчикам в Крыму грозит прокурорская проверка >>По данным правительства, выделенные средства позволят закончить 37 проектов-победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды в 2020 году и 136 проектов, выбранных в 2021.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство Российской Федерации софинансирует расходы регионов на поддержку неработающих пенсионеров.
https://crimea.ria.ru/20220707/v-simferopole-blagoustroyat-esche-19-dvorov-za-630-mln-rubley-1123771836.html
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РИА Новости Крым
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крым, российская федерация (россия, рф), экономика, городская среда
Крым получит 11 млн рублей на благоустройство городов
Правительство РФ выделит свыше 11 млн руб. на завершение проектов благоустройства Крыма