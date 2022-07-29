https://crimea.ria.ru/20220729/krym-poluchit-11-mln-rubley-na-blagoustroystvo-gorodov-1123992819.html

Крым получит 11 млн рублей на благоустройство городов

Крым получит 11 млн рублей на благоустройство городов - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Крым получит 11 млн рублей на благоустройство городов

Крым получил из российского бюджета более 11 миллионов рублей для завершения реализации проектов благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T10:31

2022-07-29T10:31

2022-07-29T10:31

крым

российская федерация (россия, рф)

экономика

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Крым получил из российского бюджета более 11 миллионов рублей для завершения реализации проектов благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Соответствующие документы размещены на сайте правительства РФ в четверг.Недобросовестным подрядчикам в Крыму грозит прокурорская проверка >>По данным правительства, выделенные средства позволят закончить 37 проектов-победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды в 2020 году и 136 проектов, выбранных в 2021.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство Российской Федерации софинансирует расходы регионов на поддержку неработающих пенсионеров.

https://crimea.ria.ru/20220707/v-simferopole-blagoustroyat-esche-19-dvorov-za-630-mln-rubley-1123771836.html

крым

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, российская федерация (россия, рф), экономика, городская среда