https://crimea.ria.ru/20220728/pravitelstvo-vydelit-svyshe-10-mlrd-rubley-regionam-na-doplatu-k-pensiyam-1123984254.html

Правительство выделит свыше 10 млрд рублей регионам на доплату к пенсиям

Правительство выделит свыше 10 млрд рублей регионам на доплату к пенсиям - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Правительство выделит свыше 10 млрд рублей регионам на доплату к пенсиям

Правительство Российской Федерации софинансирует расходы регионов на поддержку неработающих пенсионеров. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T14:05

2022-07-28T14:05

2022-07-28T14:05

соцзащита

михаил мишустин

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации софинансирует расходы регионов на поддержку неработающих пенсионеров. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.По словам Мишустина, под эти цели правительство выделит свыше 10 миллиардов рублей.Федеральные субсидии смогут компенсировать расходы регионов и выплатить пенсионные надбавки более чем одному миллиону человек, добавил он.Власти рассказали, какая пенсия назначается на Херсонщине >>Минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам проиндексировали на 10% с 1 июня. Таким образом ‍МРОТ превысит 15,2 тыс. рублей, что позволит увеличить зарплаты более 4 млн работников. Также, по данным правительства, после индексации повысится прожиточный минимум, а вместе с ним возрастут ежемесячные пособия на ребенка до трех лет, на детей от 3 до 17 лет из семей с низкими доходами и ряд других выплат.

https://crimea.ria.ru/20220712/komu-iz-pensionerov-polagayutsya-besplatnye-putevki-v-sanatoriy-1123813377.html

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соцзащита, михаил мишустин, российская федерация (россия, рф)