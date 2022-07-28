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Правительство выделит свыше 10 млрд рублей регионам на доплату к пенсиям - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Правительство выделит свыше 10 млрд рублей регионам на доплату к пенсиям
Правительство выделит свыше 10 млрд рублей регионам на доплату к пенсиям - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Правительство выделит свыше 10 млрд рублей регионам на доплату к пенсиям
Правительство Российской Федерации софинансирует расходы регионов на поддержку неработающих пенсионеров. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T14:05
2022-07-28T14:05
соцзащита
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации софинансирует расходы регионов на поддержку неработающих пенсионеров. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.По словам Мишустина, под эти цели правительство выделит свыше 10 миллиардов рублей.Федеральные субсидии смогут компенсировать расходы регионов и выплатить пенсионные надбавки более чем одному миллиону человек, добавил он.Власти рассказали, какая пенсия назначается на Херсонщине &gt;&gt;Минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам проиндексировали на 10% с 1 июня. Таким образом ‍МРОТ превысит 15,2 тыс. рублей, что позволит увеличить зарплаты более 4 млн работников. Также, по данным правительства, после индексации повысится прожиточный минимум, а вместе с ним возрастут ежемесячные пособия на ребенка до трех лет, на детей от 3 до 17 лет из семей с низкими доходами и ряд других выплат.
https://crimea.ria.ru/20220712/komu-iz-pensionerov-polagayutsya-besplatnye-putevki-v-sanatoriy-1123813377.html
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соцзащита, михаил мишустин, российская федерация (россия, рф)
Правительство выделит свыше 10 млрд рублей регионам на доплату к пенсиям

Мишустин: правительство РФ софинансирует расходы регионов на поддержку пенсионеров

14:05 28.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа городском рынке в Джанкое
На городском рынке в Джанкое - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации софинансирует расходы регионов на поддержку неработающих пенсионеров. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
По словам Мишустина, под эти цели правительство выделит свыше 10 миллиардов рублей.
"Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсии граждан, чей доход меньше прожиточного минимума, который с 1 июня по поручению главы государства был увеличен на 10%", – сообщил председатель правительства.
Федеральные субсидии смогут компенсировать расходы регионов и выплатить пенсионные надбавки более чем одному миллиону человек, добавил он.
Власти рассказали, какая пенсия назначается на Херсонщине >>
Минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам проиндексировали на 10% с 1 июня. Таким образом ‍МРОТ превысит 15,2 тыс. рублей, что позволит увеличить зарплаты более 4 млн работников. Также, по данным правительства, после индексации повысится прожиточный минимум, а вместе с ним возрастут ежемесячные пособия на ребенка до трех лет, на детей от 3 до 17 лет из семей с низкими доходами и ряд других выплат.
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