https://crimea.ria.ru/20220729/kak-mozhet-izmenitsya-geografiya-spetsoperatsii-na-ukraine--mnenie-1123989153.html

Как может измениться география спецоперации на Украине – мнение

Как может измениться география спецоперации на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Как может измениться география спецоперации на Украине – мнение

В ходе специальной военной операции необходимо освободить как минимум левобережные регионы Украины, Николаевскую и Одесскую области, а также решить вопрос... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T07:58

2022-07-29T07:58

2022-07-29T07:58

политика

андрей никифоров

специальная военная операция рф на украине

украина

российская федерация (россия, рф)

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В ходе специальной военной операции необходимо освободить как минимум левобережные регионы Украины, Николаевскую и Одесскую области, а также решить вопрос Киева, чтобы максимально обезопасить российские рубежи. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров.По словам политолога, это минимум, которого необходимо достигнуть, чтобы "почувствовать устойчивость и укрепить линию разграничения", после чего, можно "дать себе передышку".Никифоров не исключил варианта, при котором сроки проведения спецоперации могут растянуться."Не исключено, что спецоперация будет длиться довольно долго, но с остановками, потому что все нуждаются в определенной перезагрузке, неких паузах. В этом плане есть смысл говорить об определенном большом этапе, до достижения какого-то перемирия и прекращения огня, после которого будет, скорее всего, возобновление боевых действий. Эти остановки будут достаточно болезненными для имиджа российской власти, как на внешней арене, так и внутри страны. Москва это хорошо осознает и поэтому демонстрирует готовность идти до конца", – пояснил он.Политолог отметил, что спецоперация на Украине – тяжкое бремя для российского общества и власти, но "еще тяжелее политически будет остановить ее и получить нестабильность на занятых рубежах".Сколько крымчан участвуют в спецоперации на Украине добровольцами >>"Здесь есть все основания для того, чтобы и государство, и общество напряглись для обеспечения этой стабильности по итогам СВО. Если для этого нужно будет условно выйти на границы с НАТО, то, по всей видимости, придется на это пойти", – заключил Никифоров.Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал расширить зону проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, освободив Киев, Харьков, Одессу, Днепропетровск и другие "русские города".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.

https://crimea.ria.ru/20220728/v-kremle-otsenili-ideyu-osvobozhdat-russkie-goroda-na-ukraine-1123983954.html

https://crimea.ria.ru/20220630/putin-rasskazal-o-konechnykh-tselyakh-i-srokakh-spetsoperatsii-1123702711.html

украина

российская федерация (россия, рф)

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2022

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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