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Как может измениться география спецоперации на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Как может измениться география спецоперации на Украине – мнение
Как может измениться география спецоперации на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Как может измениться география спецоперации на Украине – мнение
В ходе специальной военной операции необходимо освободить как минимум левобережные регионы Украины, Николаевскую и Одесскую области, а также решить вопрос... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T07:58
2022-07-29T07:58
политика
андрей никифоров
специальная военная операция рф на украине
украина
российская федерация (россия, рф)
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В ходе специальной военной операции необходимо освободить как минимум левобережные регионы Украины, Николаевскую и Одесскую области, а также решить вопрос Киева, чтобы максимально обезопасить российские рубежи. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров.По словам политолога, это минимум, которого необходимо достигнуть, чтобы "почувствовать устойчивость и укрепить линию разграничения", после чего, можно "дать себе передышку".Никифоров не исключил варианта, при котором сроки проведения спецоперации могут растянуться."Не исключено, что спецоперация будет длиться довольно долго, но с остановками, потому что все нуждаются в определенной перезагрузке, неких паузах. В этом плане есть смысл говорить об определенном большом этапе, до достижения какого-то перемирия и прекращения огня, после которого будет, скорее всего, возобновление боевых действий. Эти остановки будут достаточно болезненными для имиджа российской власти, как на внешней арене, так и внутри страны. Москва это хорошо осознает и поэтому демонстрирует готовность идти до конца", – пояснил он.Политолог отметил, что спецоперация на Украине – тяжкое бремя для российского общества и власти, но "еще тяжелее политически будет остановить ее и получить нестабильность на занятых рубежах".Сколько крымчан участвуют в спецоперации на Украине добровольцами &gt;&gt;"Здесь есть все основания для того, чтобы и государство, и общество напряглись для обеспечения этой стабильности по итогам СВО. Если для этого нужно будет условно выйти на границы с НАТО, то, по всей видимости, придется на это пойти", – заключил Никифоров.Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал расширить зону проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, освободив Киев, Харьков, Одессу, Днепропетровск и другие "русские города".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220728/v-kremle-otsenili-ideyu-osvobozhdat-russkie-goroda-na-ukraine-1123983954.html
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украина
российская федерация (россия, рф)
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политика, андрей никифоров, специальная военная операция рф на украине, украина, российская федерация (россия, рф), мнения
Как может измениться география спецоперации на Украине – мнение

Политолог Никифоров назвал регионы, которые могут быть освобождены в ходе спецоперации

07:58 29.07.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкАэродром базирования Су-25 в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования Су-25 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В ходе специальной военной операции необходимо освободить как минимум левобережные регионы Украины, Николаевскую и Одесскую области, а также решить вопрос Киева, чтобы максимально обезопасить российские рубежи. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров.
"С освобождением Донбасса СВО не закончится, как и с освобождением Харькова, Николаева и Одессы. Здесь видится четкий рубеж – река Днепр. Но там есть сложности. Чтобы нормально выйти на этот рубеж, надо еще "поджать" ВСУ с юга до уровня примерно Днепропетровска, а также решить вопрос Киева. Совершенно очевидно, что те области, в которых мы уже были и которые были оставлены – Черниговская, Сумская, а заодно и Полтавская – должны быть освобождены. Там, конечно, не самое комплементарное по отношению к России население, но деваться некуда. Мотивы этих действий чисто технические, а не культурно-исторические", – считает эксперт.
По словам политолога, это минимум, которого необходимо достигнуть, чтобы "почувствовать устойчивость и укрепить линию разграничения", после чего, можно "дать себе передышку".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 13:45
В Кремле оценили идею освобождать русские города на Украине
Никифоров не исключил варианта, при котором сроки проведения спецоперации могут растянуться.
"Не исключено, что спецоперация будет длиться довольно долго, но с остановками, потому что все нуждаются в определенной перезагрузке, неких паузах. В этом плане есть смысл говорить об определенном большом этапе, до достижения какого-то перемирия и прекращения огня, после которого будет, скорее всего, возобновление боевых действий. Эти остановки будут достаточно болезненными для имиджа российской власти, как на внешней арене, так и внутри страны. Москва это хорошо осознает и поэтому демонстрирует готовность идти до конца", – пояснил он.
Политолог отметил, что спецоперация на Украине – тяжкое бремя для российского общества и власти, но "еще тяжелее политически будет остановить ее и получить нестабильность на занятых рубежах".
Сколько крымчан участвуют в спецоперации на Украине добровольцами >>
"Здесь есть все основания для того, чтобы и государство, и общество напряглись для обеспечения этой стабильности по итогам СВО. Если для этого нужно будет условно выйти на границы с НАТО, то, по всей видимости, придется на это пойти", – заключил Никифоров.
Президент РФ В. Путин
30 июня, 08:58
Путин рассказал о конечных целях и сроках спецоперации
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал расширить зону проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, освободив Киев, Харьков, Одессу, Днепропетровск и другие "русские города".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
 
ПолитикаАндрей НикифоровСпециальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаРоссийская Федерация (Россия, РФ)Мнения
 
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