https://crimea.ria.ru/20220729/budut-li-ssha-i-kitay-voevat-iz-za-tayvanya--ekspert-1123995302.html
Будут ли США и Китай воевать из-за Тайваня – эксперт
Будут ли США и Китай воевать из-за Тайваня – эксперт - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Будут ли США и Китай воевать из-за Тайваня – эксперт
Президент США Джо Байден попытается снизить напряженность в отношениях с Китаем и не допустит визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T20:29
2022-07-29T20:29
2022-07-29T20:29
александр форманчук
в мире
китай
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден попытается снизить напряженность в отношениях с Китаем и не допустит визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, прогнозирует политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук."Думаю, Байден попытается снизить вероятность прямого конфликта и не даст Пелоси посетить Тайвань. По сути этот визит – провокация. (Председатель КНР) Си Цзиньпин вчера в разговоре с американским президентом предупредил, что не надо испытывать терпение китайцев, потому что они сегодня во всех отношениях готовы к конфликту с США из-за Тайваня, но он пока преждевременный", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".В то же время, по мнению Форманчука, ситуация вокруг Тайваня будет постепенно накаляться по мере победоносного продолжения российской спецоперации на Украине.По мнению аналитика, вероятность конфликта будет усиливаться, и это будет заставлять Россию и Китай сближаться и усиливать двустороннее сотрудничество для создания эффективной силы противодействия США.28 июля председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Байденом заявил, что более 1,4 млрд китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. Цзиньпин призвал американского лидера в вопросе Тайваня "не играть с огнем", потому что можно "поджечь себя".Ранее США направили в сторону Тайваня авианосную группу в связи с возможным визитом на остров Пелоси. Атомный авианосец "Рональд Рейган" и его ударная группа, включающая эсминец и крейсер с управляемыми ракетами, вышли из Сингапура 25 июля и направились в Южно-Китайское море.Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус, и визит был перенесен на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.Ранее Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей.В Минобороны Китая заявили, что если США не выполнят свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня", армия КНР "обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин не исключил, что ситуация вокруг визита Пелоси на Тайвань грозит перерасти в полномасштабную войну между США и Китаем.
https://crimea.ria.ru/20220728/konflikt-ssha-i-kitaya-vokrug-tayvanya-neizbezhen--senator-1123973701.html
https://crimea.ria.ru/20220726/chudovischnyy-shok-dlya-mira-ekspert-ne-isklyuchil-bolshoy-voyny-iz-za-tayvanya-1123964340.html
https://crimea.ria.ru/20220726/kitay-poobeschal-reshitelnyy-otvet-v-sluchae-vizita-pelosi-na-tayvan-1123961671.html
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александр форманчук, в мире, китай, сша
Будут ли США и Китай воевать из-за Тайваня – эксперт
Политолог Форманчук: Байден попытается не допустить войны с Китаем из-за Тайваня
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден попытается снизить напряженность в отношениях с Китаем и не допустит визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, прогнозирует политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
"Думаю, Байден попытается снизить вероятность прямого конфликта и не даст Пелоси посетить Тайвань. По сути этот визит – провокация. (Председатель КНР) Си Цзиньпин вчера в разговоре с американским президентом предупредил, что не надо испытывать терпение китайцев, потому что они сегодня во всех отношениях готовы к конфликту с США из-за Тайваня, но он пока преждевременный", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму"
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В то же время, по мнению Форманчука, ситуация вокруг Тайваня будет постепенно накаляться по мере победоносного продолжения российской спецоперации на Украине.
"Американцы, как и многие европейские государства, раздражены тем, что Россия постепенно движется к конечному успеху и Украина не в состоянии оказать серьезное сопротивление. Поэтому возникает желание возбудить обстановку вокруг Тайваня. Но пока речь идет только об активной дипломатической игре, которая направлена на прощупывание возможностей друг друга в плане возможного военного столкновения", – пояснил политолог.
По мнению аналитика, вероятность конфликта будет усиливаться, и это будет заставлять Россию и Китай сближаться и усиливать двустороннее сотрудничество для создания эффективной силы противодействия США.
28 июля председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Байденом заявил, что более 1,4 млрд китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. Цзиньпин призвал американского лидера в вопросе Тайваня "не играть с огнем", потому что можно "поджечь себя".
Ранее США направили в сторону Тайваня авианосную группу в связи с возможным визитом на остров Пелоси. Атомный авианосец "Рональд Рейган" и его ударная группа, включающая эсминец и крейсер с управляемыми ракетами, вышли из Сингапура 25 июля и направились в Южно-Китайское море.
Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус, и визит был перенесен на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
Ранее Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей.
В Минобороны Китая заявили, что если США не выполнят свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня", армия КНР "обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин не исключил, что ситуация вокруг визита Пелоси на Тайвань грозит перерасти в полномасштабную войну между США и Китаем.