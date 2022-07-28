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В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID
В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID - РИА Новости Крым, 28.07.2022
В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID
Вакцина "Спутник V" для вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции есть в Крыму в достаточном количестве. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T10:23
2022-07-28T10:23
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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ИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Вакцина "Спутник V" для вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции есть в Крыму в достаточном количестве. Об этом РИА Новости Крым сообщили в региональном минздраве.Накануне СМИ сообщили, что в регионах России закончилась рекомендованная для ревакцинации вакцина "Спутник Лайт".Ранее в минздраве Крыма отмечали снижение темпов вакцинации "на фоне относительного благополучия по заболеваемости COVID-19". В последние полгода доля ревакцинированных граждан составила всего 24,1% от числа иммунизированных за весь период прививочной кампании.По словам главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна пик нынешнего подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозируется ориентировочно через месяц, рост числа случаев фиксируется по всему миру.Новую волну заболеваемости эксперты связывают с новым подвидом омикрон-штамма "кентавр" зафиксированным во многих странах, в том числе в России. В нашей стране рост заболеваемости наблюдается уже несколько недель. Накануне оперштаб по борьбе с распространением ковида сообщил об увеличении числа новых случаев в 70 регионах России.
https://crimea.ria.ru/20220726/novyy-podvid-koronavirusa-kentavr-simptomy-i-zaraznost-1123963288.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым
В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID

Минздрав: вакцина "Спутник V" в Крыму есть в достаточном количестве

10:23 28.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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ИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Вакцина "Спутник V" для вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции есть в Крыму в достаточном количестве. Об этом РИА Новости Крым сообщили в региональном минздраве.
Накануне СМИ сообщили, что в регионах России закончилась рекомендованная для ревакцинации вакцина "Спутник Лайт".
"У нас есть в наличии "Спутник V". Он подходит для вакцинации и ревакцинации. Он есть в достаточном количестве. Приходите, всех вакцинируем", — сказали в ведомстве.
Ранее в минздраве Крыма отмечали снижение темпов вакцинации "на фоне относительного благополучия по заболеваемости COVID-19". В последние полгода доля ревакцинированных граждан составила всего 24,1% от числа иммунизированных за весь период прививочной кампании.
По словам главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна пик нынешнего подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозируется ориентировочно через месяц, рост числа случаев фиксируется по всему миру.
Новую волну заболеваемости эксперты связывают с новым подвидом омикрон-штамма "кентавр" зафиксированным во многих странах, в том числе в России. В нашей стране рост заболеваемости наблюдается уже несколько недель. Накануне оперштаб по борьбе с распространением ковида сообщил об увеличении числа новых случаев в 70 регионах России.
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