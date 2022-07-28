https://crimea.ria.ru/20220728/v-krymu-rasskazali-o-zapasakh-vaktsiny-ot-covid-1123980652.html

В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID

В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID - РИА Новости Крым, 28.07.2022

В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID

Вакцина "Спутник V" для вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции есть в Крыму в достаточном количестве. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T10:23

2022-07-28T10:23

2022-07-28T10:23

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

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ИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Вакцина "Спутник V" для вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции есть в Крыму в достаточном количестве. Об этом РИА Новости Крым сообщили в региональном минздраве.Накануне СМИ сообщили, что в регионах России закончилась рекомендованная для ревакцинации вакцина "Спутник Лайт".Ранее в минздраве Крыма отмечали снижение темпов вакцинации "на фоне относительного благополучия по заболеваемости COVID-19". В последние полгода доля ревакцинированных граждан составила всего 24,1% от числа иммунизированных за весь период прививочной кампании.По словам главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна пик нынешнего подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозируется ориентировочно через месяц, рост числа случаев фиксируется по всему миру.Новую волну заболеваемости эксперты связывают с новым подвидом омикрон-штамма "кентавр" зафиксированным во многих странах, в том числе в России. В нашей стране рост заболеваемости наблюдается уже несколько недель. Накануне оперштаб по борьбе с распространением ковида сообщил об увеличении числа новых случаев в 70 регионах России.

https://crimea.ria.ru/20220726/novyy-podvid-koronavirusa-kentavr-simptomy-i-zaraznost-1123963288.html

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2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым