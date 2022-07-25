https://crimea.ria.ru/20220725/covid-19-nastupaet-v-70-regionakh-rossii-rastet-zabolevaemost-1123949313.html
COVID-19 наступает: в 70 регионах России растет заболеваемость
COVID-19 наступает: в 70 регионах России растет заболеваемость - РИА Новости Крым, 25.07.2022
COVID-19 наступает: в 70 регионах России растет заболеваемость
В 70 регионах России за неделю выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T12:26
2022-07-25T12:26
2022-07-25T12:26
российская федерация (россия, рф)
распространение коронавируса в рф
общество
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В 70 регионах России за неделю выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19."Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 29,97 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48,9%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 15 регионах увеличение заболеваемости более, чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.За последние сутки в стране выявлен 6 571 новый случай, скончались 34 человека. Госпитализированы 759 пациентов. Увеличение числа госпитализаций за прошедшие 24 часа отмечено в 30 регионах, снижение – в 36, еще в 19 ситуация без изменений.Выздоровели за сутки 4 234 человека.Как сообщалось, в Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено 88 новых случаев заражения COVID-19. По количеству новых случаев республика находится на 26 месте среди субъектов РФ, Севастополь – на 38.
https://crimea.ria.ru/20220722/s-kakimi-oslozhneniyami-mogut-stolknutsya-perebolevshie-covid-19-1123923773.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в россии
COVID-19 наступает: в 70 регионах России растет заболеваемость
Оперштаб: рост заболеваемости COVID-19 произошел в 70 регионах России
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В 70 регионах России за неделю выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
"Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 29,97 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48,9%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 15 регионах увеличение заболеваемости более, чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последние сутки в стране выявлен 6 571 новый случай, скончались 34 человека. Госпитализированы 759 пациентов. Увеличение числа госпитализаций за прошедшие 24 часа отмечено в 30 регионах, снижение – в 36, еще в 19 ситуация без изменений.
Выздоровели за сутки 4 234 человека.
Как сообщалось, в Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено
88 новых случаев заражения COVID-19. По количеству новых случаев республика находится на 26 месте среди субъектов РФ, Севастополь – на 38.