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Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки
На территории Республики Крым зарегистрировано 62 новых случая коронавирусной инфекции, всего за весь период пандемии выявлено 184 772 положительных на... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T10:06
2022-07-25T10:06
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 62 новых случая коронавирусной инфекции, всего за весь период пандемии выявлено 184 772 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.По данным минздрава, жертвами пандемии в регионе стали уже 5338 человек.В Севастополе выявили 26 новых случаев заболевания COVID-19, уточнили в региональном правительстве.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 85 433 человека, выздоровели - 82 803.
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, севастополь
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки

В Крыму и Севастополе выявили 88 новых случаев заражения COVID-19

10:06 25.07.2022
 
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© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 62 новых случая коронавирусной инфекции, всего за весь период пандемии выявлено 184 772 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.
"За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 251 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, за весь период – 177 438", - рассказали в ведомстве.
По данным минздрава, жертвами пандемии в регионе стали уже 5338 человек.
В Севастополе выявили 26 новых случаев заболевания COVID-19, уточнили в региональном правительстве.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы 7 человек, выписан один пациент. На данный момент в больницах находится 62 пациента, из них 24 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 85 433 человека, выздоровели - 82 803.
 
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