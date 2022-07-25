https://crimea.ria.ru/20220725/operativno-o-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-svodka-za-sutki-1123947384.html

Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки

Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки

На территории Республики Крым зарегистрировано 62 новых случая коронавирусной инфекции, всего за весь период пандемии выявлено 184 772 положительных на... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T10:06

2022-07-25T10:06

2022-07-25T10:06

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 62 новых случая коронавирусной инфекции, всего за весь период пандемии выявлено 184 772 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.По данным минздрава, жертвами пандемии в регионе стали уже 5338 человек.В Севастополе выявили 26 новых случаев заболевания COVID-19, уточнили в региональном правительстве.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 85 433 человека, выздоровели - 82 803.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, севастополь