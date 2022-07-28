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Режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен
Режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен
Режим ограничений на выполнение полетов в Симферополь и еще 10 городов южной и центральной части России продлен до 5 августа. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T09:09
2022-07-28T09:09
крым
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росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Режим ограничений на выполнение полетов в Симферополь и еще 10 городов южной и центральной части России продлен до 5 августа. Об этом сообщает Росавиация.Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Открыты – воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Росавиация рекомендует авиаперевозчикам организовывать перевозки пассажиров через них.Как сообщалось, Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и начали мультимодальные перевозки по "единому" билету.
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РИА Новости Крым
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крым, общество, росавиация
Режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен

Режим ограничения полетов в Крым и 10 аэропортов юга и центра России продлен до 5 августа

09:09 28.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Режим ограничений на выполнение полетов в Симферополь и еще 10 городов южной и центральной части России продлен до 5 августа. Об этом сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 5 августа", - говорится в сообщении.
Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Открыты – воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Росавиация рекомендует авиаперевозчикам организовывать перевозки пассажиров через них.
Как сообщалось, Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и начали мультимодальные перевозки по "единому" билету.
 
КрымОбществоРосавиация
 
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