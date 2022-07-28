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Режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен

Режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен

Режим ограничений на выполнение полетов в Симферополь и еще 10 городов южной и центральной части России продлен до 5 августа. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T09:09

2022-07-28T09:09

2022-07-28T09:09

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росавиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Режим ограничений на выполнение полетов в Симферополь и еще 10 городов южной и центральной части России продлен до 5 августа. Об этом сообщает Росавиация.Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Открыты – воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Росавиация рекомендует авиаперевозчикам организовывать перевозки пассажиров через них.Как сообщалось, Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и начали мультимодальные перевозки по "единому" билету.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, росавиация