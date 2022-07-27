https://crimea.ria.ru/20220727/v-sevastopole-vremenno-menyaetsya-skhema-dvizheniya-transporta-1123968822.html

В Севастополе временно меняется схема движения транспорта

В Севастополе временно меняется схема движения транспорта - РИА Новости Крым, 27.07.2022

В Севастополе временно меняется схема движения транспорта

В Севастополе в связи с проведением VI Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" будет изменена схема движения общественного транспорта в период с 28... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T20:27

2022-07-27T20:27

2022-07-27T20:27

севастополь

городская среда

общество

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением VI Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" будет изменена схема движения общественного транспорта в период с 28 июля по 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города."На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" пройдут культурно-массовые мероприятия в рамках фестиваля, в связи с этим на определенных участках дорог будут действовать ограничения остановки, стоянки и дорожного движения", - говорится в сообщении.Так, 28 июля с 16:00 до 23:00 вводится временное ограничение остановки и стоянки транспорта на улице Древней для всех видов транспорта. Кроме того, ограничение на этой же улице будет введено 29 июля, 3-7 августа, 11-12 августа, 14-15 августа.Временное ограничение движения будет действовать на улице Древней от пересечения с Дмитрия Ульянова и Ерошенко 28, 29 июля, 3-7 августа, 11-12 августа, 14-15 августа с 16:00 до 23:00. Оно касается всех видов транспорта, кроме общественного, машин оперативных и экстренных служб города, а также транспорта людей, проживающих в зоне вводимых ограничений.Также в случае осложнения дорожной обстановки движение ограничат в эти же дни на улицах Дмитрия Ульянова и Ерошенко.Кроме того, в связи с проведением мероприятий в Херсонесе время работы маршрута № 22 "5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес" 28 и 29 июля, 3-7 августа, 11-12 августа, 14-15 августа продлят до 23:30 с интервалом движения, ориентированным на пассажиропоток.Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" – масштабный проект, ставший одной из визитных карточек Севастополя. Выступление артистов в рамках фестиваля является знаковым событием отечественной культуры и занимает видное место среди российских фестивалей классического искусства. Каждый год участниками фестиваля становятся ведущие театры и исполнители России.

https://crimea.ria.ru/20220705/lantratov-zakharova-polunin-v-krym-edut-zvezdy-mirovogo-baleta-1123756534.html

севастополь

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севастополь, городская среда, общество, транспорт