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Рада проголосовала за назначение нового генпрокурора Украины - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Рада проголосовала за назначение нового генпрокурора Украины
Рада проголосовала за назначение нового генпрокурора Украины - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Рада проголосовала за назначение нового генпрокурора Украины
Депутаты верховной рады Украины проголосовали за назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора страны. Об этом сообщается в социальных сетях... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T14:03
2022-07-27T14:03
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Депутаты верховной рады Украины проголосовали за назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора страны. Об этом сообщается в социальных сетях украинского ведомства."27 июля 2022 года Верховная Рада Украины по представлению президента поддержала постановление о предоставлении согласия на назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора", — говорится в сообщении.Уточняется, что за назначение проголосовало 299 народных депутатов, на голосовании присутствовал Владимир Зеленский.Ранее Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. В понедельник президент Украины освободил Руслана Демченко от должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны.
https://crimea.ria.ru/20220725/zelenskiy-uvolil-pervogo-zamsekretarya-snbo-ukrainy-1123950395.html
https://crimea.ria.ru/20220725/zelenskiy-smenil-komandovanie-sil-spetsoperatsiy-1123956387.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, в мире
Рада проголосовала за назначение нового генпрокурора Украины

Верховная Рада поддержала кандидатуру Костина на должность нового генпрокурора

14:03 27.07.2022
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкЗал Верховной рады Украины. Архивное фото
Зал Верховной рады Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Григорий Василенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Депутаты верховной рады Украины проголосовали за назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора страны. Об этом сообщается в социальных сетях украинского ведомства.
"27 июля 2022 года Верховная Рада Украины по представлению президента поддержала постановление о предоставлении согласия на назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора", — говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 июля, 13:41
Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Украины
Уточняется, что за назначение проголосовало 299 народных депутатов, на голосовании присутствовал Владимир Зеленский.
Ранее Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. В понедельник президент Украины освободил Руслана Демченко от должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны.
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