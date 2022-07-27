https://crimea.ria.ru/20220727/rada-progolosovala-za-naznachenie-novogo-genprokurora-ukrainy-1123972948.html

Рада проголосовала за назначение нового генпрокурора Украины

Рада проголосовала за назначение нового генпрокурора Украины - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Рада проголосовала за назначение нового генпрокурора Украины

Депутаты верховной рады Украины проголосовали за назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора страны. Об этом сообщается в социальных сетях... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T14:03

2022-07-27T14:03

2022-07-27T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Депутаты верховной рады Украины проголосовали за назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора страны. Об этом сообщается в социальных сетях украинского ведомства."27 июля 2022 года Верховная Рада Украины по представлению президента поддержала постановление о предоставлении согласия на назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора", — говорится в сообщении.Уточняется, что за назначение проголосовало 299 народных депутатов, на голосовании присутствовал Владимир Зеленский.Ранее Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. В понедельник президент Украины освободил Руслана Демченко от должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны.

https://crimea.ria.ru/20220725/zelenskiy-uvolil-pervogo-zamsekretarya-snbo-ukrainy-1123950395.html

https://crimea.ria.ru/20220725/zelenskiy-smenil-komandovanie-sil-spetsoperatsiy-1123956387.html

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