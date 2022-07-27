https://crimea.ria.ru/20220727/operativno-o-covid-19-skolko-sluchaev-gospitalizatsiy-i-smertey-v-krymu-1123968670.html

Оперативно о COVID-19: сколько случаев, госпитализаций и смертей в Крыму

Оперативно о COVID-19: сколько случаев, госпитализаций и смертей в Крыму - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Оперативно о COVID-19: сколько случаев, госпитализаций и смертей в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 951 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T10:19

2022-07-27T10:19

2022-07-27T10:19

крым

севастополь

коронавирус в крыму

здравоохранение в крыму и севастополе

распространение коронавируса в рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122797228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_207aae2f045b4569e1cfbcd53e319ad1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 951 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав."За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 270 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 35 человек, за весь период – 177 585", - говорится в сообщении.По данным минздрава, скончались еще два человека. Общее количество жертв пандемии достигло 5 341.В Севастополе выявили шесть новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 84 лет, сообщили в городском правительстве."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 20 человек, выписаны 16 пациентов. На данный момент в больницах находится 71 пациент, из них 37 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили власти города.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 85 459 человек, выздоровели

https://crimea.ria.ru/20220726/novyy-podvid-koronavirusa-kentavr-simptomy-i-zaraznost-1123963288.html

https://crimea.ria.ru/20220726/maski-i-termometriya-gde-v-krymu-vernuli-antikovidnyy-rezhim-1123963635.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, распространение коронавируса в рф