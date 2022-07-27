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Оперативно о COVID-19: сколько случаев, госпитализаций и смертей в Крыму - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Оперативно о COVID-19: сколько случаев, госпитализаций и смертей в Крыму
Оперативно о COVID-19: сколько случаев, госпитализаций и смертей в Крыму - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Оперативно о COVID-19: сколько случаев, госпитализаций и смертей в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 951 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T10:19
2022-07-27T10:19
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коронавирус в крыму
здравоохранение в крыму и севастополе
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 951 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав."За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 270 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 35 человек, за весь период – 177 585", - говорится в сообщении.По данным минздрава, скончались еще два человека. Общее количество жертв пандемии достигло 5 341.В Севастополе выявили шесть новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 84 лет, сообщили в городском правительстве."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 20 человек, выписаны 16 пациентов. На данный момент в больницах находится 71 пациент, из них 37 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили власти города.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 85 459 человек, выздоровели
https://crimea.ria.ru/20220726/novyy-podvid-koronavirusa-kentavr-simptomy-i-zaraznost-1123963288.html
https://crimea.ria.ru/20220726/maski-i-termometriya-gde-v-krymu-vernuli-antikovidnyy-rezhim-1123963635.html
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, распространение коронавируса в рф
Оперативно о COVID-19: сколько случаев, госпитализаций и смертей в Крыму

В Крыму и Севастополе выявили 73 новых случая COVID-19, умерли три пациента

10:19 27.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит влажную уборку
Медицинский работник проводит влажную уборку - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 951 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 270 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 35 человек, за весь период – 177 585", - говорится в сообщении.
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"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 20 человек, выписаны 16 пациентов. На данный момент в больницах находится 71 пациент, из них 37 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили власти города.
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