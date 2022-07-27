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Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат
Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат
В трех муниципалитетах Крыма из-за ремонтов на сетях до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T10:30
2022-07-27T10:30
крым
вода в крыму
общество
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В трех муниципалитетах Крыма из-за ремонтов на сетях до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 17.00 воды не будет в Джанкое по улицам Интернациональной, Удовицкого и в одноименном переулке, а также в переулке Фабричном. До 21.00 ограничено водоснабжение джанкойских улиц Р. Люксембург, Свердлова, Октябрьской, Элеваторной, Карла Маркса, частично Кирова и Проезжей.До пяти часов вечера без воды останутся абоненты села Перовка Джанкойского района, расположенные по улицам Мичурина, Садовой, Карла Маркса, Юбилейной, Железнодорожной, Парковой, Виноградной, Промышленной, Дальней. В это же время воду подключат жителям села Восход Красногвардейского района по улицам Виноградной, Садовой, Мичурина, Комсомольской.Сотрудники феодосийского филиала будут производить ремонт на сетях в селе Ближнее Боевое, в этой связи до вечера ограничат подачу воды по улице Октябрьской, 1-28.Кроме того, в течение дня воды не будет в Алуште, по улицам Садовой, Первомайской, Гвардейской.
https://crimea.ria.ru/20220725/zamena-vodoprovodnykh-trub-v-simferopole-chto-sdelano-i-skolko-ostalos-1123929094.html
https://crimea.ria.ru/20220723/dneprovskaya-voda-zapolnyaet-nalivnye-vodokhranilischa-kryma-1123928729.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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крым, вода в крыму, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат

В трех муниципалитетах Крыма до вечера среды не будет воды

10:30 27.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКран
Кран - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В трех муниципалитетах Крыма из-за ремонтов на сетях до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, до 17.00 воды не будет в Джанкое по улицам Интернациональной, Удовицкого и в одноименном переулке, а также в переулке Фабричном. До 21.00 ограничено водоснабжение джанкойских улиц Р. Люксембург, Свердлова, Октябрьской, Элеваторной, Карла Маркса, частично Кирова и Проезжей.
Старые трубы
25 июля, 07:01Радио "Спутник в Крыму"
Замена водопроводных труб в Симферополе: что сделано и сколько осталось
До пяти часов вечера без воды останутся абоненты села Перовка Джанкойского района, расположенные по улицам Мичурина, Садовой, Карла Маркса, Юбилейной, Железнодорожной, Парковой, Виноградной, Промышленной, Дальней. В это же время воду подключат жителям села Восход Красногвардейского района по улицам Виноградной, Садовой, Мичурина, Комсомольской.
Сотрудники феодосийского филиала будут производить ремонт на сетях в селе Ближнее Боевое, в этой связи до вечера ограничат подачу воды по улице Октябрьской, 1-28.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 18:39Радио "Спутник в Крыму"
Днепровская вода заполняет наливные водохранилища Крыма
Кроме того, в течение дня воды не будет в Алуште, по улицам Садовой, Первомайской, Гвардейской.
 
КрымВода в КрымуОбществоЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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