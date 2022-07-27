https://crimea.ria.ru/20220727/gde-v-krymu-ne-budet-vody-i-kogda-ee-podklyuchat-1123968957.html

Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат

Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат

В трех муниципалитетах Крыма из-за ремонтов на сетях до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T10:30

2022-07-27T10:30

2022-07-27T10:30

крым

вода в крыму

общество

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В трех муниципалитетах Крыма из-за ремонтов на сетях до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 17.00 воды не будет в Джанкое по улицам Интернациональной, Удовицкого и в одноименном переулке, а также в переулке Фабричном. До 21.00 ограничено водоснабжение джанкойских улиц Р. Люксембург, Свердлова, Октябрьской, Элеваторной, Карла Маркса, частично Кирова и Проезжей.До пяти часов вечера без воды останутся абоненты села Перовка Джанкойского района, расположенные по улицам Мичурина, Садовой, Карла Маркса, Юбилейной, Железнодорожной, Парковой, Виноградной, Промышленной, Дальней. В это же время воду подключат жителям села Восход Красногвардейского района по улицам Виноградной, Садовой, Мичурина, Комсомольской.Сотрудники феодосийского филиала будут производить ремонт на сетях в селе Ближнее Боевое, в этой связи до вечера ограничат подачу воды по улице Октябрьской, 1-28.Кроме того, в течение дня воды не будет в Алуште, по улицам Садовой, Первомайской, Гвардейской.

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https://crimea.ria.ru/20220723/dneprovskaya-voda-zapolnyaet-nalivnye-vodokhranilischa-kryma-1123928729.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя