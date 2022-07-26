https://crimea.ria.ru/20220726/skoro-peschera-tavrida-otkryta-chto-uvidyat-posetiteli-1123914369.html

СКОРО: Пещера Таврида открыта: что увидят посетители?

СКОРО: Пещера Таврида открыта: что увидят посетители? - РИА Новости Крым, 22.07.2022

СКОРО: Пещера Таврида открыта: что увидят посетители?

РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-26T11:00

2022-07-26T11:00

2022-07-22T09:56

пресс-центр

пещера, обнаруженная при строительстве трассы "таврида"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля - 11.00.28 июля в Крыму состоится событие, которого представители науки и простые крымчане ждали более 2 лет - официальное открытие пещеры "Таврида". С 2018 года здесь проведены большие научные и подготовительные работы к приему посетителей. Таинственное подземелье по праву претендует на то, чтобы стать еще одной визитной карточной полуострова.Участники:— ректор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Андрей ФАЛАЛЕЕВ;— президент Российского союза спелеологов, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий САМОХИН;— директор Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Сергей ГРЕЩЕНКО.Аккредитация:Тел. +7 (978) 724-63-48E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, пещера, обнаруженная при строительстве трассы "таврида"