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СКОРО: Пещера Таврида открыта: что увидят посетители? - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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СКОРО: Пещера Таврида открыта: что увидят посетители?
СКОРО: Пещера Таврида открыта: что увидят посетители? - РИА Новости Крым, 22.07.2022
СКОРО: Пещера Таврида открыта: что увидят посетители?
РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-26T11:00
2022-07-22T09:56
пресс-центр
пещера, обнаруженная при строительстве трассы "таврида"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля - 11.00.28 июля в Крыму состоится событие, которого представители науки и простые крымчане ждали более 2 лет - официальное открытие пещеры "Таврида". С 2018 года здесь проведены большие научные и подготовительные работы к приему посетителей. Таинственное подземелье по праву претендует на то, чтобы стать еще одной визитной карточной полуострова.Участники:— ректор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Андрей ФАЛАЛЕЕВ;— президент Российского союза спелеологов, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий САМОХИН;— директор Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Сергей ГРЕЩЕНКО.Аккредитация:Тел. +7 (978) 724-63-48E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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пресс-центр, пещера, обнаруженная при строительстве трассы "таврида"

СКОРО: Пещера Таврида открыта: что увидят посетители?

11:00 26.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПещера Таврида
Пещера Таврида - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля - 11.00.
28 июля в Крыму состоится событие, которого представители науки и простые крымчане ждали более 2 лет - официальное открытие пещеры "Таврида". С 2018 года здесь проведены большие научные и подготовительные работы к приему посетителей. Таинственное подземелье по праву претендует на то, чтобы стать еще одной визитной карточной полуострова.

Что увидят первые посетители пещеры? Какая часть будет открыта для экскурсий? Какие меры безопасности предусмотрены на объекте? Насколько изучена пещера и может ли еще хранить "сюрпризы" для ученых? Как объект оборудован для посещения маломобильных групп населения?

Участники:
— ректор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Андрей ФАЛАЛЕЕВ;
— президент Российского союза спелеологов, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий САМОХИН;
— директор Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Сергей ГРЕЩЕНКО.
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 724-63-48
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центрПещера, обнаруженная при строительстве трассы "Таврида"
 
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