РНКБ запускает сервис электронных чаевых

" Благодаря данному сервису гости в кафе смогут не тратить время на поиск наличных денег для того, чтобы оставить чаевые, таким образом, повышается качество и скорость обслуживания клиентов. Мы рассчитываем, что со временем все большее количество предприятий, которые работают в сфере общественного питания, оценят преимущества данного сервиса", - сказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.