РНКБ запускает сервис электронных чаевых
РНКБ: у сервису электронных чаевых уже подключены первые 80 заведений общепита Крыма
14:53 26.07.2022 (обновлено: 14:56 26.07.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Крупнейший банк Крыма, банк РНКБ совместно с платежной системой "Мир" запускает сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников кафе и ресторанов, сообщает пресс-служба кредитной организации.
К сервису подключены первые 80 заведений общественного питания на территории Крыма. Благодаря новой услуге можно объединить оплату счёта и чаевые официанту в одном платеже, при этом размер чаевых регулируется клиентом самостоятельно.
Пресс-служба отмечает, что сервис действует с использованием карт российских банков и доступен владельцам заведений, которые используют в работе платежные терминалы банка РНКБ.
" Благодаря данному сервису гости в кафе смогут не тратить время на поиск наличных денег для того, чтобы оставить чаевые, таким образом, повышается качество и скорость обслуживания клиентов. Мы рассчитываем, что со временем все большее количество предприятий, которые работают в сфере общественного питания, оценят преимущества данного сервиса", - сказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.