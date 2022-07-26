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РНКБ запускает сервис электронных чаевых - РИА Новости Крым, 26.07.2022
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РНКБ запускает сервис электронных чаевых
РНКБ запускает сервис электронных чаевых - РИА Новости Крым, 26.07.2022
РНКБ запускает сервис электронных чаевых
Крупнейший банк Крыма, банк РНКБ совместно с платежной системой "Мир" запускает сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников кафе... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T14:53
2022-07-26T14:56
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Крупнейший банк Крыма, банк РНКБ совместно с платежной системой "Мир" запускает сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников кафе и ресторанов, сообщает пресс-служба кредитной организации.Пресс-служба отмечает, что сервис действует с использованием карт российских банков и доступен владельцам заведений, которые используют в работе платежные терминалы банка РНКБ.
https://crimea.ria.ru/20220714/rnkb-kolichestvo-platezhey-v-mobilnom-prilozhenii-uvelichilos-na-tret-1123840291.html
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рнкб (пао), крым, экономика
РНКБ запускает сервис электронных чаевых

РНКБ: у сервису электронных чаевых уже подключены первые 80 заведений общепита Крыма

14:53 26.07.2022 (обновлено: 14:56 26.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Крупнейший банк Крыма, банк РНКБ совместно с платежной системой "Мир" запускает сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников кафе и ресторанов, сообщает пресс-служба кредитной организации.
К сервису подключены первые 80 заведений общественного питания на территории Крыма. Благодаря новой услуге можно объединить оплату счёта и чаевые официанту в одном платеже, при этом размер чаевых регулируется клиентом самостоятельно.
Пресс-служба отмечает, что сервис действует с использованием карт российских банков и доступен владельцам заведений, которые используют в работе платежные терминалы банка РНКБ.
" Благодаря данному сервису гости в кафе смогут не тратить время на поиск наличных денег для того, чтобы оставить чаевые, таким образом, повышается качество и скорость обслуживания клиентов. Мы рассчитываем, что со временем все большее количество предприятий, которые работают в сфере общественного питания, оценят преимущества данного сервиса", - сказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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