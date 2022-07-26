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РФ проведет учения "Восток-2022" с привлечением иностранного контингента - РИА Новости Крым, 26.07.2022
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РФ проведет учения "Восток-2022" с привлечением иностранного контингента
РФ проведет учения "Восток-2022" с привлечением иностранного контингента - РИА Новости Крым, 26.07.2022
РФ проведет учения "Восток-2022" с привлечением иностранного контингента
Командно-штабное учение "Восток-2022" проведут силы Восточного военного округа с 30 августа по 5 сентября. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T17:44
2022-07-26T17:48
армия и флот
российская федерация (россия, рф)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Командно-штабное учение "Восток-2022" проведут силы Восточного военного округа с 30 августа по 5 сентября. Об этом сообщает Минобороны РФ.У западных границ России создадут 12 новых воинских частей &gt;&gt;Военнослужащие будут отрабатывать применение войск при обеспечении военной безопасности в регионе. По данным оборонного ведомства, к учениям привлекут иностранные воинские контингенты.В Минобороне указали на то, что ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы мобилизационных мероприятий."К проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных сил, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим, - сообщает ведомство.- Более того, ни одно из спланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также военно-технического и международного сотрудничества Минобороны РФ не отменено и будет обеспечено необходимым личным составом, вооружением, военной техникой и материальными средствами".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220716/shoygu-nuzhno-usilit-deystviya-dlya-isklyucheniya-udarov-vsu-po-mirnym-zhitelyam-1123864589.html
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армия и флот, российская федерация (россия, рф), министерство обороны рф
РФ проведет учения "Восток-2022" с привлечением иностранного контингента

Минобороны: с 30 августа по 5 сентября пройдет стратегическое учение "Восток-2022"

17:44 26.07.2022 (обновлено: 17:48 26.07.2022)
 
© РИА Новости . Николай Журавлев / Перейти в фотобанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации.
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Николай Журавлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Командно-штабное учение "Восток-2022" проведут силы Восточного военного округа с 30 августа по 5 сентября. Об этом сообщает Минобороны РФ.
У западных границ России создадут 12 новых воинских частей >>
Военнослужащие будут отрабатывать применение войск при обеспечении военной безопасности в регионе. По данным оборонного ведомства, к учениям привлекут иностранные воинские контингенты.
"Кроме сил Восточного округа, к маневрам привлекут часть сил ВДВ, дальней авиации и военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других стран. Практические действия пройдут на полигонах Восточного военного округа", - говорится в сообщении.
В Минобороне указали на то, что ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы мобилизационных мероприятий.
"К проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных сил, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим, - сообщает ведомство.- Более того, ни одно из спланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также военно-технического и международного сотрудничества Минобороны РФ не отменено и будет обеспечено необходимым личным составом, вооружением, военной техникой и материальными средствами".
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
 
Армия и флотРоссийская Федерация (Россия, РФ)Министерство обороны РФ
 
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