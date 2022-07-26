https://crimea.ria.ru/20220726/rf-provedet-ucheniya-vostok-2022-s-privlecheniem-inostrannogo-kontingenta-1123964494.html

РФ проведет учения "Восток-2022" с привлечением иностранного контингента

РФ проведет учения "Восток-2022" с привлечением иностранного контингента - РИА Новости Крым, 26.07.2022

РФ проведет учения "Восток-2022" с привлечением иностранного контингента

Командно-штабное учение "Восток-2022" проведут силы Восточного военного округа с 30 августа по 5 сентября. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T17:44

2022-07-26T17:44

2022-07-26T17:48

армия и флот

российская федерация (россия, рф)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Командно-штабное учение "Восток-2022" проведут силы Восточного военного округа с 30 августа по 5 сентября. Об этом сообщает Минобороны РФ.У западных границ России создадут 12 новых воинских частей >>Военнослужащие будут отрабатывать применение войск при обеспечении военной безопасности в регионе. По данным оборонного ведомства, к учениям привлекут иностранные воинские контингенты.В Минобороне указали на то, что ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы мобилизационных мероприятий."К проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных сил, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим, - сообщает ведомство.- Более того, ни одно из спланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также военно-технического и международного сотрудничества Минобороны РФ не отменено и будет обеспечено необходимым личным составом, вооружением, военной техникой и материальными средствами".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.

https://crimea.ria.ru/20220716/shoygu-nuzhno-usilit-deystviya-dlya-isklyucheniya-udarov-vsu-po-mirnym-zhitelyam-1123864589.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, российская федерация (россия, рф), министерство обороны рф