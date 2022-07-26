https://crimea.ria.ru/20220726/pavodok-zakryl-most-cherez-reku-alma-v-bakhchisarayskom-rayone-1123963495.html

Паводок "закрыл" мост через реку Альма в Бахчисарайском районе

Паводок "закрыл" мост через реку Альма в Бахчисарайском районе - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Паводок "закрыл" мост через реку Альма в Бахчисарайском районе

Паводок размыл русло и сваи моста через реку Альма в селе Новопавловка Бахчисарайского района, он закрыт. Об этом сообщил председатель крымского правительства... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T16:09

2022-07-26T16:09

2022-07-26T16:09

аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года

крым

юрий гоцанюк

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Паводок размыл русло и сваи моста через реку Альма в селе Новопавловка Бахчисарайского района, он закрыт. Об этом сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.На следующей неделе проверку объекта проведет специальная лаборатория."Приведение данного сооружения в надлежащее техническое состояние будет возможно только путем реконструкции размытой опоры и подмостового русла на выходе сооружения с проведением всего комплекса проектно-изыскательских работ", - заключил он.Как сообщалось, в конце июня в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков.

https://crimea.ria.ru/20220711/udar-stikhii-po-krymu-v-mchs-rasskazali-o-posledstviyakh-1123807575.html

крым

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2022

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аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года, крым, юрий гоцанюк, транспорт