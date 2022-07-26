https://crimea.ria.ru/20220726/pavodok-zakryl-most-cherez-reku-alma-v-bakhchisarayskom-rayone-1123963495.html
Паводок "закрыл" мост через реку Альма в Бахчисарайском районе
Паводок "закрыл" мост через реку Альма в Бахчисарайском районе - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Паводок "закрыл" мост через реку Альма в Бахчисарайском районе
Паводок размыл русло и сваи моста через реку Альма в селе Новопавловка Бахчисарайского района, он закрыт. Об этом сообщил председатель крымского правительства... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T16:09
2022-07-26T16:09
2022-07-26T16:09
аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года
крым
юрий гоцанюк
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123963468_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_92597a509af7206f90c17c773c263d37.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Паводок размыл русло и сваи моста через реку Альма в селе Новопавловка Бахчисарайского района, он закрыт. Об этом сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.На следующей неделе проверку объекта проведет специальная лаборатория."Приведение данного сооружения в надлежащее техническое состояние будет возможно только путем реконструкции размытой опоры и подмостового русла на выходе сооружения с проведением всего комплекса проектно-изыскательских работ", - заключил он.Как сообщалось, в конце июня в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков.
https://crimea.ria.ru/20220711/udar-stikhii-po-krymu-v-mchs-rasskazali-o-posledstviyakh-1123807575.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123963468_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_11d2a880fe2b54979cfa018fd72d38e8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года, крым, юрий гоцанюк, транспорт
Паводок "закрыл" мост через реку Альма в Бахчисарайском районе
Глава Совмина Крыма Гоцанюк: после паводка мост через реку Альма под Бахчисараем закрыт
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Паводок размыл русло и сваи моста через реку Альма в селе Новопавловка Бахчисарайского района, он закрыт. Об этом сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
"После прохождения паводка произошел существенный размыв подмостового русла и деревянных свай. На сегодня мост закрыт. Автомобильный транспорт и рейсовые автобусы "Симферополь-Бахчисарай" едут по федеральной трассе "Таврида". Местные жители проезжают к своим домовладениям через реку", - написал он в своих соцсетях.
На следующей неделе проверку объекта проведет специальная лаборатория.
"Приведение данного сооружения в надлежащее техническое состояние будет возможно только путем реконструкции размытой опоры и подмостового русла на выходе сооружения с проведением всего комплекса проектно-изыскательских работ", - заключил он.
Как сообщалось, в конце июня в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков.