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Паводок "закрыл" мост через реку Альма в Бахчисарайском районе - РИА Новости Крым, 26.07.2022
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Паводок "закрыл" мост через реку Альма в Бахчисарайском районе
Паводок "закрыл" мост через реку Альма в Бахчисарайском районе - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Паводок "закрыл" мост через реку Альма в Бахчисарайском районе
Паводок размыл русло и сваи моста через реку Альма в селе Новопавловка Бахчисарайского района, он закрыт. Об этом сообщил председатель крымского правительства... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T16:09
2022-07-26T16:09
аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года
крым
юрий гоцанюк
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Паводок размыл русло и сваи моста через реку Альма в селе Новопавловка Бахчисарайского района, он закрыт. Об этом сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.На следующей неделе проверку объекта проведет специальная лаборатория."Приведение данного сооружения в надлежащее техническое состояние будет возможно только путем реконструкции размытой опоры и подмостового русла на выходе сооружения с проведением всего комплекса проектно-изыскательских работ", - заключил он.Как сообщалось, в конце июня в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков.
https://crimea.ria.ru/20220711/udar-stikhii-po-krymu-v-mchs-rasskazali-o-posledstviyakh-1123807575.html
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аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года, крым, юрий гоцанюк, транспорт
Паводок "закрыл" мост через реку Альма в Бахчисарайском районе

Глава Совмина Крыма Гоцанюк: после паводка мост через реку Альма под Бахчисараем закрыт

16:09 26.07.2022
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаМост через реку Альма в Бахчисарайском районе закрыт после паводка
Мост через реку Альма в Бахчисарайском районе закрыт после паводка
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Паводок размыл русло и сваи моста через реку Альма в селе Новопавловка Бахчисарайского района, он закрыт. Об этом сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
"После прохождения паводка произошел существенный размыв подмостового русла и деревянных свай. На сегодня мост закрыт. Автомобильный транспорт и рейсовые автобусы "Симферополь-Бахчисарай" едут по федеральной трассе "Таврида". Местные жители проезжают к своим домовладениям через реку", - написал он в своих соцсетях.
На следующей неделе проверку объекта проведет специальная лаборатория.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаМост через реку Альма в Бахчисарайском районе закрыт после паводка
Мост через реку Альма в Бахчисарайском районе закрыт после паводка
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Мост через реку Альма в Бахчисарайском районе закрыт после паводка
"Приведение данного сооружения в надлежащее техническое состояние будет возможно только путем реконструкции размытой опоры и подмостового русла на выходе сооружения с проведением всего комплекса проектно-изыскательских работ", - заключил он.
Как сообщалось, в конце июня в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков.
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