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Землетрясение произошло в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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Землетрясение произошло в Краснодарском крае
Землетрясение произошло в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Землетрясение произошло в Краснодарском крае
Землетрясение произошло в понедельник рано утром неподалеку от Армавира. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмический центр. РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T15:20
2022-07-25T15:20
кубань
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение произошло в понедельник рано утром неподалеку от Армавира. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмический центр.Сейсмологическое событие зафиксировано в 3:41 по московскому времени. Толчки произошли на глубине 10 километров. Эпицентр располагался на расстоянии 23 километров к северу от Армавира. Магнитуда составила 3,6.Информации о пострадавших и разрушениях нет.Ранее у берегов Анапы произошло землетрясение магнитудой четыре балла, обошлось без пострадавших и разрушений. После этого директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман заявил, что в керченско-анапской зоне отмечается повышение сейсмической активности и есть вероятность землетрясений в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20220623/v-oon-nazvali-strashnuyu-tsifru-zhertv-zemletryaseniya-v-afganistane-1123635510.html
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кубань, происшествия
Землетрясение произошло в Краснодарском крае

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло неподалеку от Армавира

15:20 25.07.2022
 
© РИА Новости . Игорь Носов / Перейти в фотобанкСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Игорь Носов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение произошло в понедельник рано утром неподалеку от Армавира. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмический центр.
Сейсмологическое событие зафиксировано в 3:41 по московскому времени. Толчки произошли на глубине 10 километров. Эпицентр располагался на расстоянии 23 километров к северу от Армавира. Магнитуда составила 3,6.
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Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее у берегов Анапы произошло землетрясение магнитудой четыре балла, обошлось без пострадавших и разрушений. После этого директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман заявил, что в керченско-анапской зоне отмечается повышение сейсмической активности и есть вероятность землетрясений в Крыму.
 
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