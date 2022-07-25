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Землетрясение произошло в Краснодарском крае
Землетрясение произошло в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Землетрясение произошло в Краснодарском крае
Землетрясение произошло в понедельник рано утром неподалеку от Армавира. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмический центр. РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T15:20
2022-07-25T15:20
2022-07-25T15:20
кубань
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение произошло в понедельник рано утром неподалеку от Армавира. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмический центр.Сейсмологическое событие зафиксировано в 3:41 по московскому времени. Толчки произошли на глубине 10 километров. Эпицентр располагался на расстоянии 23 километров к северу от Армавира. Магнитуда составила 3,6.Информации о пострадавших и разрушениях нет.Ранее у берегов Анапы произошло землетрясение магнитудой четыре балла, обошлось без пострадавших и разрушений. После этого директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман заявил, что в керченско-анапской зоне отмечается повышение сейсмической активности и есть вероятность землетрясений в Крыму.
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РИА Новости Крым
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кубань, происшествия
Землетрясение произошло в Краснодарском крае
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло неподалеку от Армавира