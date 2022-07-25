https://crimea.ria.ru/20220725/strashnoe-dtp-s-mikroavtobusom-i-kamazom-v-bashkirii-pyatero-pogibshikh-1123947536.html

Страшное ДТП с микроавтобусом и КамАЗом в Башкирии: пятеро погибших

Страшное ДТП с микроавтобусом и КамАЗом в Башкирии: пятеро погибших - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Страшное ДТП с микроавтобусом и КамАЗом в Башкирии: пятеро погибших

Пять человек погибли при столкновении рейсового микроавтобуса Ford Transit и КамАЗа в Башкирии, полиция проводит проверку по факту ДТП. Об этом сообщили в МВД... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T10:19

2022-07-25T10:19

2022-07-25T10:19

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Пять человек погибли при столкновении рейсового микроавтобуса Ford Transit и КамАЗа в Башкирии, полиция проводит проверку по факту ДТП. Об этом сообщили в МВД России.По предварительным данным, микроавтобус, в салоне которого было около двадцати пассажиров, совершал рейс из населенного пункта Языково в город Уфу."На 1413 км автодороги он столкнулся с грузовой машиной КамАЗ, стоявшей на крайней полосе на месте проведения дорожных работ. В результате аварии погибли пять человек, еще 10 обратились за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

https://crimea.ria.ru/20220718/smertelnoe-dtp-v-krymu-kamaz-snes-legkovushku-s-passazhirami-1123888142.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)