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Квас "из бочек" и кулинарные отделы: как не отравиться - эксперт - РИА Новости Крым, 24.07.2022
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https://crimea.ria.ru/20220725/kvas-iz-bochek-i-kulinarnye-otdely-kak-ne-otravitsya---ekspert-1123909753.html
Квас "из бочек" и кулинарные отделы: как не отравиться - эксперт
Квас "из бочек" и кулинарные отделы: как не отравиться - эксперт - РИА Новости Крым, 24.07.2022
Квас "из бочек" и кулинарные отделы: как не отравиться - эксперт
Отделы кулинарии в последнее время приобретают большую популярность среди тех, кому некогда или просто не хочется готовить самостоятельно. Однако такая... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-25T07:23
2022-07-24T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Отделы кулинарии в последнее время приобретают большую популярность среди тех, кому некогда или просто не хочется готовить самостоятельно. Однако такая продукция может быть опасна, особенно в жаркую погоду. О том, как не получить отравление, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.По ее словам, в случае с едой из кулинарных отделов, главное - сроки, которые исчисляются не днями, а часами.Декларации о соответствии и другие документы, подтверждающие легальность работы продавца и качество продукции, Анельчук также рекомендует запрашивать у продавцов бочкового кваса, который особенно популярен в летнюю жару."Холодный квас в бочках покупать можно, но главное, чтобы продавец был легальным и имел все документы", - настаивает она.Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем опасен магазинный квас и кому он противопоказан.
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совет эксперта, здоровье
Квас "из бочек" и кулинарные отделы: как не отравиться - эксперт

Эксперт Надежда Анельчук рекомендует изучать документы на продукцию

07:23 25.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКулинария
Кулинария - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Отделы кулинарии в последнее время приобретают большую популярность среди тех, кому некогда или просто не хочется готовить самостоятельно. Однако такая продукция может быть опасна, особенно в жаркую погоду. О том, как не получить отравление, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.
По ее словам, в случае с едой из кулинарных отделов, главное - сроки, которые исчисляются не днями, а часами.
"Должна быть информация о времени изготовления продукции и ее составе. Если ее нет на упаковке продукта, можете поинтересоваться в кулинарном отделе. Не нужно приобретать такую продукцию вечером, особенно, когда 30% скидка на салаты, поскольку срок уже проходит. Также можно ознакомиться с декларацией о соответствии этой продукции, если есть сомнения в качестве", - советует эксперт.
Декларации о соответствии и другие документы, подтверждающие легальность работы продавца и качество продукции, Анельчук также рекомендует запрашивать у продавцов бочкового кваса, который особенно популярен в летнюю жару.
"Холодный квас в бочках покупать можно, но главное, чтобы продавец был легальным и имел все документы", - настаивает она.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем опасен магазинный квас и кому он противопоказан.
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