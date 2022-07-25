https://crimea.ria.ru/20220725/kvas-iz-bochek-i-kulinarnye-otdely-kak-ne-otravitsya---ekspert-1123909753.html

Квас "из бочек" и кулинарные отделы: как не отравиться - эксперт

Квас "из бочек" и кулинарные отделы: как не отравиться - эксперт - РИА Новости Крым, 24.07.2022

Квас "из бочек" и кулинарные отделы: как не отравиться - эксперт

Отделы кулинарии в последнее время приобретают большую популярность среди тех, кому некогда или просто не хочется готовить самостоятельно. Однако такая... РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-25T07:23

2022-07-25T07:23

2022-07-24T12:55

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Отделы кулинарии в последнее время приобретают большую популярность среди тех, кому некогда или просто не хочется готовить самостоятельно. Однако такая продукция может быть опасна, особенно в жаркую погоду. О том, как не получить отравление, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.По ее словам, в случае с едой из кулинарных отделов, главное - сроки, которые исчисляются не днями, а часами.Декларации о соответствии и другие документы, подтверждающие легальность работы продавца и качество продукции, Анельчук также рекомендует запрашивать у продавцов бочкового кваса, который особенно популярен в летнюю жару."Холодный квас в бочках покупать можно, но главное, чтобы продавец был легальным и имел все документы", - настаивает она.Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем опасен магазинный квас и кому он противопоказан.

https://crimea.ria.ru/20220614/nazvana-samaya-vrednaya-zapravka-dlya-okroshki-1123492351.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье