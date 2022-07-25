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Культурный бар в Ялте приглашает на день рождения Айвазовского - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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Культурный бар в Ялте приглашает на день рождения Айвазовского
Культурный бар в Ялте приглашает на день рождения Айвазовского - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Культурный бар в Ялте приглашает на день рождения Айвазовского
День рождения художника Ивана Айвазовского отметят в Ялте живой музыкой и созданием специального коктейля. Мероприятие пройдет 29 июля в культурном баре... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T16:27
2022-07-25T16:29
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День рождения художника Ивана Айвазовского отметят в Ялте живой музыкой и созданием специального коктейля. Мероприятие пройдет 29 июля в культурном баре "Айвазовский", названном в честь великого мариниста."Творчество Ивана Айвазовского вдохновило на создание культурного бара с 12 концептуальными коктейлями, каждый из которых посвящен определенной картине художника. Весь вечер гости будут чествовать Айвазовского, поднимать тосты за его талант и возможность вдохновляться его творчеством", - рассказали организаторы.Побывать на празднике по случаю дня рождения великого мариниста и познакомиться с авторскими коктейлями бара "Айвазовский" можно по адресу: Ялта, Набережная им. Ленина, 17. Забронировать стол и узнать подробности можно по номеру 8 (800) 500-89-83 или на сайте.Партнерский материал
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mriya resort &spa, крым

Культурный бар в Ялте приглашает на день рождения Айвазовского

16:27 25.07.2022 (обновлено: 16:29 25.07.2022)
 
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAКультурный бар "Айвазовский"
Культурный бар Айвазовский
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
Читать в
День рождения художника Ивана Айвазовского отметят в Ялте живой музыкой и созданием специального коктейля. Мероприятие пройдет 29 июля в культурном баре "Айвазовский", названном в честь великого мариниста.

В программе – живая музыка, welcome-зона, розыгрыши призов и подарков, фотозона и многое другое. Гости смогут не только обсудить творчество знаменитого живописца, но и поднять за его талант бокалы с новым коктейлем с пряными нотами, разработанным специально для этого вечера.

"Творчество Ивана Айвазовского вдохновило на создание культурного бара с 12 концептуальными коктейлями, каждый из которых посвящен определенной картине художника. Весь вечер гости будут чествовать Айвазовского, поднимать тосты за его талант и возможность вдохновляться его творчеством", - рассказали организаторы.

Культурный бар "Айвазовский" — сердце обновленного ресторана "Черное море" с активной барной стойкой в центре и уникальной коктейльной картой. Здесь каждый напиток – сродни маленькому произведению искусства, интерпретация на тему знаменитых полотен художника, где прочитываются настроение и цветовые палитры картин.

Побывать на празднике по случаю дня рождения великого мариниста и познакомиться с авторскими коктейлями бара "Айвазовский" можно по адресу: Ялта, Набережная им. Ленина, 17. Забронировать стол и узнать подробности можно по номеру 8 (800) 500-89-83 или на сайте.
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAКультурный бар в Ялте приглашает на день рождения Айвазовского
Культурный бар в Ялте приглашает на день рождения Айвазовского
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
Культурный бар в Ялте приглашает на день рождения Айвазовского
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ТуризмMriya Resort &SPAКрым
 
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