https://crimea.ria.ru/20220725/kulturnyy-bar-v-yalte-priglashaet-na-den-rozhdeniya-ayvazovskogo-1123953119.html

Культурный бар в Ялте приглашает на день рождения Айвазовского

Культурный бар в Ялте приглашает на день рождения Айвазовского - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Культурный бар в Ялте приглашает на день рождения Айвазовского

День рождения художника Ивана Айвазовского отметят в Ялте живой музыкой и созданием специального коктейля. Мероприятие пройдет 29 июля в культурном баре... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T16:27

2022-07-25T16:27

2022-07-25T16:29

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День рождения художника Ивана Айвазовского отметят в Ялте живой музыкой и созданием специального коктейля. Мероприятие пройдет 29 июля в культурном баре "Айвазовский", названном в честь великого мариниста."Творчество Ивана Айвазовского вдохновило на создание культурного бара с 12 концептуальными коктейлями, каждый из которых посвящен определенной картине художника. Весь вечер гости будут чествовать Айвазовского, поднимать тосты за его талант и возможность вдохновляться его творчеством", - рассказали организаторы.Побывать на празднике по случаю дня рождения великого мариниста и познакомиться с авторскими коктейлями бара "Айвазовский" можно по адресу: Ялта, Набережная им. Ленина, 17. Забронировать стол и узнать подробности можно по номеру 8 (800) 500-89-83 или на сайте.Партнерский материал

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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