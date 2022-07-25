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Из Сак в Джанкой пустили автобус - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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Из Сак в Джанкой пустили автобус
Из Сак в Джанкой пустили автобус - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Из Сак в Джанкой пустили автобус
Из города Саки в Джанкой в понедельник запустили новый автобусный рейс, он будет ходить ежедневно через Евпаторию. Об этом сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T10:04
2022-07-25T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Из города Саки в Джанкой в понедельник запустили новый автобусный рейс, он будет ходить ежедневно через Евпаторию. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымтроллейбус"."Автобус проходит через Евпаторию, что дает возможность пассажирам прямого сообщения с Джанкоем. Автобус отправляется из города Саки в 5:55 из Джанкоя – в 14:00", - говорится в сообщении.Автобус оснащен кондиционером, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, а также работает на экологически чистом топливе, заявили в компании.Ранее Минтранс Крыма вдвое увеличил количество автобусных рейсов из Крыма в Мелитополь.
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крым, транспорт, общество
Из Сак в Джанкой пустили автобус

"Крымтроллейбус" запустил новый автобусный рейс из Сак в Джанкой

10:04 25.07.2022
 
© Фото: pixabay.comАвтобус
Автобус
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Из города Саки в Джанкой в понедельник запустили новый автобусный рейс, он будет ходить ежедневно через Евпаторию. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымтроллейбус".
"Автобус проходит через Евпаторию, что дает возможность пассажирам прямого сообщения с Джанкоем. Автобус отправляется из города Саки в 5:55 из Джанкоя – в 14:00", - говорится в сообщении.
Автобус оснащен кондиционером, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, а также работает на экологически чистом топливе, заявили в компании.
Ранее Минтранс Крыма вдвое увеличил количество автобусных рейсов из Крыма в Мелитополь.
 
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