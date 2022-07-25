https://crimea.ria.ru/20220725/iz-sak-v-dzhankoy-pustili-avtobus-1123947279.html

Из Сак в Джанкой пустили автобус

Из Сак в Джанкой пустили автобус - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Из Сак в Джанкой пустили автобус

Из города Саки в Джанкой в понедельник запустили новый автобусный рейс, он будет ходить ежедневно через Евпаторию. Об этом сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T10:04

2022-07-25T10:04

2022-07-25T10:04

крым

транспорт

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Из города Саки в Джанкой в понедельник запустили новый автобусный рейс, он будет ходить ежедневно через Евпаторию. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымтроллейбус"."Автобус проходит через Евпаторию, что дает возможность пассажирам прямого сообщения с Джанкоем. Автобус отправляется из города Саки в 5:55 из Джанкоя – в 14:00", - говорится в сообщении.Автобус оснащен кондиционером, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, а также работает на экологически чистом топливе, заявили в компании.Ранее Минтранс Крыма вдвое увеличил количество автобусных рейсов из Крыма в Мелитополь.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, общество