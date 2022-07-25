https://crimea.ria.ru/20220725/iz-sak-v-dzhankoy-pustili-avtobus-1123947279.html
Из Сак в Джанкой пустили автобус
Из Сак в Джанкой пустили автобус - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Из Сак в Джанкой пустили автобус
Из города Саки в Джанкой в понедельник запустили новый автобусный рейс, он будет ходить ежедневно через Евпаторию. Об этом сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T10:04
2022-07-25T10:04
2022-07-25T10:04
крым
транспорт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111852/97/1118529777_0:11:1921:1091_1920x0_80_0_0_063b1868c469319eb54a8acc941e239d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Из города Саки в Джанкой в понедельник запустили новый автобусный рейс, он будет ходить ежедневно через Евпаторию. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымтроллейбус"."Автобус проходит через Евпаторию, что дает возможность пассажирам прямого сообщения с Джанкоем. Автобус отправляется из города Саки в 5:55 из Джанкоя – в 14:00", - говорится в сообщении.Автобус оснащен кондиционером, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, а также работает на экологически чистом топливе, заявили в компании.Ранее Минтранс Крыма вдвое увеличил количество автобусных рейсов из Крыма в Мелитополь.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111852/97/1118529777_226:0:1694:1101_1920x0_80_0_0_22fbe1dae4dbcb66f5665d986e2a2c0d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, транспорт, общество
Из Сак в Джанкой пустили автобус
"Крымтроллейбус" запустил новый автобусный рейс из Сак в Джанкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Из города Саки в Джанкой в понедельник запустили новый автобусный рейс, он будет ходить ежедневно через Евпаторию. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымтроллейбус".
"Автобус проходит через Евпаторию, что дает возможность пассажирам прямого сообщения с Джанкоем. Автобус отправляется из города Саки в 5:55 из Джанкоя – в 14:00", - говорится в сообщении.
Автобус оснащен кондиционером, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, а также работает на экологически чистом топливе, заявили в компании.
Ранее Минтранс Крыма вдвое увеличил количество автобусных рейсов из Крыма в Мелитополь
.