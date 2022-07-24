https://crimea.ria.ru/20220724/navodnenie-v-sochi-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1123941425.html

Наводнение в Сочи: что известно на данный момент

Наводнение в Сочи: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 24.07.2022

Наводнение в Сочи: что известно на данный момент

В результате обрушившегося на Сочи залпового ливня в городе произошло наводнение, один человек погиб. Более 1000 специалистов и 400 единиц техники привлечены к... РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-24T10:20

2022-07-24T10:20

2022-07-24T10:38

сочи

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В результате обрушившегося на Сочи залпового ливня в городе произошло наводнение, один человек погиб. Более 1000 специалистов и 400 единиц техники привлечены к устранению последствий стхии.Сильный ливень обрушился на Центральный и Хостинский районы города около 23:00 по Москве. Всего за час в городе выпала месячная норма осадков. Река Бзугу вышла из берегов и затопила некоторые улицы города. Из-за затопления подстанций была отключена электроэнергия, также на время прекратилось водоснабжение.Социальные объекты, которые остались без электроснабжения, были запитаны от генераторов, однако большое число жителей оставались без света.Вода смывала с улиц машины, затапливала подвалы и первые этажи домов. В микрорайоне Донская в Сочи, где наблюдалась наиболее критическая ситуация, погибла одна женщина. Одним из смытых автомобилей ее придавило к дорожному ограждению, она погибла. Следственные органы проверяют обстоятельства случившегося.Также из-за подтопления была перекрыта трасса А-148 (дублер Курортного проспекта) в микрорайоне Ареда. В связи с ситуацией был создан межведомственный оперативный штаб.Как сообщили в краевом управлении МЧС, по состоянию на утро воскресенья уровень воды в реке Бзугу нормализовался, река находится в русле.Движение по всем федеральным трассам в зоне ответственности Черноморского управления Росавтодора осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Черноморье".МЧС и коммунальные службы откачивают воду из подземных переходов и подвальных помещений. Дороги и придомовые территории очищают от мусора, камней и грунта. На трансформаторных подстанциях просушивают оборудование, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.Прогноз погоды на ближайшие сутки остается неблагоприятным, но по оценке синоптиков пик дождей Сочи уже пережил.

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https://crimea.ria.ru/20220724/v-sk-utochnili-obstoyatelstva-gibeli-zhenschiny-vo-vremya-navodneniya-v-sochi-1123941285.html

сочи

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Затопленные подземные переходы, машины по колеса в воде: улицы Сочи погрузились в воду после ливня (копия) Затопленные подземные переходы, машины по колеса в воде: улицы Сочи погрузились в воду после ливня 2022-07-24T10:20 true PT0M30S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия