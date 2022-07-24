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Наводнение в Сочи: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 24.07.2022
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Наводнение в Сочи: что известно на данный момент
Наводнение в Сочи: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 24.07.2022
Наводнение в Сочи: что известно на данный момент
В результате обрушившегося на Сочи залпового ливня в городе произошло наводнение, один человек погиб. Более 1000 специалистов и 400 единиц техники привлечены к... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T10:20
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сочи
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В результате обрушившегося на Сочи залпового ливня в городе произошло наводнение, один человек погиб. Более 1000 специалистов и 400 единиц техники привлечены к устранению последствий стхии.Сильный ливень обрушился на Центральный и Хостинский районы города около 23:00 по Москве. Всего за час в городе выпала месячная норма осадков. Река Бзугу вышла из берегов и затопила некоторые улицы города. Из-за затопления подстанций была отключена электроэнергия, также на время прекратилось водоснабжение.Социальные объекты, которые остались без электроснабжения, были запитаны от генераторов, однако большое число жителей оставались без света.Вода смывала с улиц машины, затапливала подвалы и первые этажи домов. В микрорайоне Донская в Сочи, где наблюдалась наиболее критическая ситуация, погибла одна женщина. Одним из смытых автомобилей ее придавило к дорожному ограждению, она погибла. Следственные органы проверяют обстоятельства случившегося.Также из-за подтопления была перекрыта трасса А-148 (дублер Курортного проспекта) в микрорайоне Ареда. В связи с ситуацией был создан межведомственный оперативный штаб.Как сообщили в краевом управлении МЧС, по состоянию на утро воскресенья уровень воды в реке Бзугу нормализовался, река находится в русле.Движение по всем федеральным трассам в зоне ответственности Черноморского управления Росавтодора осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Черноморье".МЧС и коммунальные службы откачивают воду из подземных переходов и подвальных помещений. Дороги и придомовые территории очищают от мусора, камней и грунта. На трансформаторных подстанциях просушивают оборудование, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.Прогноз погоды на ближайшие сутки остается неблагоприятным, но по оценке синоптиков пик дождей Сочи уже пережил.
https://crimea.ria.ru/20220723/stikhiya-ne-otstupaet-na-kubani-predupredili-o-smerchakh-nad-morem-1123938657.html
https://crimea.ria.ru/20220724/v-sk-utochnili-obstoyatelstva-gibeli-zhenschiny-vo-vremya-navodneniya-v-sochi-1123941285.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Затопленные подземные переходы, машины по колеса в воде: улицы Сочи погрузились в воду после ливня (копия)
Затопленные подземные переходы, машины по колеса в воде: улицы Сочи погрузились в воду после ливня
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сочи, происшествия
Наводнение в Сочи: что известно на данный момент

Как ликвидируют последствия ливней и наводнения в Сочи

10:20 24.07.2022 (обновлено: 10:38 24.07.2022)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В результате обрушившегося на Сочи залпового ливня в городе произошло наводнение, один человек погиб. Более 1000 специалистов и 400 единиц техники привлечены к устранению последствий стхии.
Сильный ливень обрушился на Центральный и Хостинский районы города около 23:00 по Москве. Всего за час в городе выпала месячная норма осадков. Река Бзугу вышла из берегов и затопила некоторые улицы города. Из-за затопления подстанций была отключена электроэнергия, также на время прекратилось водоснабжение.
Социальные объекты, которые остались без электроснабжения, были запитаны от генераторов, однако большое число жителей оставались без света.
Вода смывала с улиц машины, затапливала подвалы и первые этажи домов. В микрорайоне Донская в Сочи, где наблюдалась наиболее критическая ситуация, погибла одна женщина. Одним из смытых автомобилей ее придавило к дорожному ограждению, она погибла. Следственные органы проверяют обстоятельства случившегося.
Также из-за подтопления была перекрыта трасса А-148 (дублер Курортного проспекта) в микрорайоне Ареда. В связи с ситуацией был создан межведомственный оперативный штаб.
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Как сообщили в краевом управлении МЧС, по состоянию на утро воскресенья уровень воды в реке Бзугу нормализовался, река находится в русле.
Движение по всем федеральным трассам в зоне ответственности Черноморского управления Росавтодора осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Черноморье".
МЧС и коммунальные службы откачивают воду из подземных переходов и подвальных помещений. Дороги и придомовые территории очищают от мусора, камней и грунта. На трансформаторных подстанциях просушивают оборудование, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Прогноз погоды на ближайшие сутки остается неблагоприятным, но по оценке синоптиков пик дождей Сочи уже пережил.
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