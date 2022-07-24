https://crimea.ria.ru/20220724/kak-okazat-pervuyu-pomosch-pri-sudorogakh-1123936940.html

Как оказать первую помощь при судорогах

Как оказать первую помощь при судорогах - РИА Новости Крым, 23.07.2022

Как оказать первую помощь при судорогах

Судороги – это опасное для жизни состояние, возникающее при многих заболеваниях, поэтому важно вовремя и правильно оказать первую помощь. Об этом рассказала... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-24T08:26

2022-07-24T08:26

2022-07-23T15:28

общество

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здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Судороги – это опасное для жизни состояние, возникающее при многих заболеваниях, поэтому важно вовремя и правильно оказать первую помощь. Об этом рассказала главный внештатный специалист минздрава РК по первой помощи Леся Фролова.По словам специалиста, предотвратить приближающийся приступ судорог невозможно, часто не только окружающие, но и сам пациент не знает, когда у него случится припадок. Приступ может застать человека при переходе дороги, на лестнице, в воде или в любом другом месте."При оказании помощи важно сохранять спокойствие и не паниковать. Во-первых, необходимо засечь время начала судорог – это поможет медикам в постановке диагноза и оказании помощи. Во-вторых, вызвать скорую медицинскую помощь. Не следует перемещать пострадавшего, за исключением случаев крайней необходимости – например, если судороги начались в воде, на проезжей части", - рассказала Фролова.Пока едет врач, нужно убрать от пациента предметы, о которые он может пораниться, и защитить голову от ударов во время судорог. Можно подложить под голову что-то мягкое, например, сумку или одежду. Если изо рта выделяется много слюны или пены, можно повернуть пострадавшего на бок. Никаких дополнительных действий во время судорог предпринимать не нужно, предостерегает врач.После окончания судорог важно зафиксировать время их окончания и повернуть пострадавшего на бок. При этом будить его не стоит. Важно просто оставаться с человеком до приезда медиков.

https://crimea.ria.ru/20220702/kak-pomoch-cheloveku-pri-obmoroke-1123728040.html

https://crimea.ria.ru/20220719/kardiolog-nazval-osnovnuyu-prichinu-smerti-rossiyan-1123886994.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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