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Как оказать первую помощь при судорогах - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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Как оказать первую помощь при судорогах
Как оказать первую помощь при судорогах - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Как оказать первую помощь при судорогах
Судороги – это опасное для жизни состояние, возникающее при многих заболеваниях, поэтому важно вовремя и правильно оказать первую помощь. Об этом рассказала... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-24T08:26
2022-07-23T15:28
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Судороги – это опасное для жизни состояние, возникающее при многих заболеваниях, поэтому важно вовремя и правильно оказать первую помощь. Об этом рассказала главный внештатный специалист минздрава РК по первой помощи Леся Фролова.По словам специалиста, предотвратить приближающийся приступ судорог невозможно, часто не только окружающие, но и сам пациент не знает, когда у него случится припадок. Приступ может застать человека при переходе дороги, на лестнице, в воде или в любом другом месте."При оказании помощи важно сохранять спокойствие и не паниковать. Во-первых, необходимо засечь время начала судорог – это поможет медикам в постановке диагноза и оказании помощи. Во-вторых, вызвать скорую медицинскую помощь. Не следует перемещать пострадавшего, за исключением случаев крайней необходимости – например, если судороги начались в воде, на проезжей части", - рассказала Фролова.Пока едет врач, нужно убрать от пациента предметы, о которые он может пораниться, и защитить голову от ударов во время судорог. Можно подложить под голову что-то мягкое, например, сумку или одежду. Если изо рта выделяется много слюны или пены, можно повернуть пострадавшего на бок. Никаких дополнительных действий во время судорог предпринимать не нужно, предостерегает врач.После окончания судорог важно зафиксировать время их окончания и повернуть пострадавшего на бок. При этом будить его не стоит. Важно просто оставаться с человеком до приезда медиков.
https://crimea.ria.ru/20220702/kak-pomoch-cheloveku-pri-obmoroke-1123728040.html
https://crimea.ria.ru/20220719/kardiolog-nazval-osnovnuyu-prichinu-smerti-rossiyan-1123886994.html
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта, здоровье
Как оказать первую помощь при судорогах

В минздраве Крыма перечислили правила оказания помощи при судорогах

08:26 24.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Судороги – это опасное для жизни состояние, возникающее при многих заболеваниях, поэтому важно вовремя и правильно оказать первую помощь. Об этом рассказала главный внештатный специалист минздрава РК по первой помощи Леся Фролова.
По словам специалиста, предотвратить приближающийся приступ судорог невозможно, часто не только окружающие, но и сам пациент не знает, когда у него случится припадок. Приступ может застать человека при переходе дороги, на лестнице, в воде или в любом другом месте.
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"При оказании помощи важно сохранять спокойствие и не паниковать. Во-первых, необходимо засечь время начала судорог – это поможет медикам в постановке диагноза и оказании помощи. Во-вторых, вызвать скорую медицинскую помощь. Не следует перемещать пострадавшего, за исключением случаев крайней необходимости – например, если судороги начались в воде, на проезжей части", - рассказала Фролова.
Пока едет врач, нужно убрать от пациента предметы, о которые он может пораниться, и защитить голову от ударов во время судорог. Можно подложить под голову что-то мягкое, например, сумку или одежду. Если изо рта выделяется много слюны или пены, можно повернуть пострадавшего на бок. Никаких дополнительных действий во время судорог предпринимать не нужно, предостерегает врач.
"Ни в коем случае не следует пытаться разжать зубы и засовывать в рот твердые предметы – это может быть очень опасно и ухудшит состояние пострадавшего. Мнение, что во время судорог западает язык – ошибочно. При припадке сокращаются все мышцы, в том числе и язык, а напряженный язык не западает. Попытка разжать зубы часто заканчивается травмой полости рта, повреждением зубов и кровотечением, что в свою очередь может привести к попаданию осколков зубов и крови в дыхательные пути и, как следствие, к смерти", - добавила она.
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После окончания судорог важно зафиксировать время их окончания и повернуть пострадавшего на бок. При этом будить его не стоит. Важно просто оставаться с человеком до приезда медиков.
 
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