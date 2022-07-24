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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Над Крымом в воскресенье будет господствовать область повышенного атмосферного давления, которая принесет по-настоящему июльскую жару. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-24T00:01
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крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Над Крымом в воскресенье будет господствовать область повышенного атмосферного давления, которая принесет по-настоящему июльскую жару. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...17, днем до +29...31.В Севастополе осадков также не ожидается. Ветер ночью северный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем от 25 до 27 градусов тепла.В Ялте и Алуште также переменная облачность и сухо. Ночью столбики термометров покажут +20...22, днем + 29...31.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью будет до +20, днем +28...30 градусов и без осадков.Море у берегов Ялты, Алушты, Феодосии, Черноморского прогрето до +23, в Севастополе - +22...23, в Керченском проливе до +23, в Азовском море +24, а в Евпатории вода довольно бодрящая – +17 градусов.
https://crimea.ria.ru/20220723/na-vykhodnye-v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1123934723.html
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крым, погода в крыму, крымская погода
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму на воскресенье, 24 июля

00:01 24.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Алушты
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Над Крымом в воскресенье будет господствовать область повышенного атмосферного давления, которая принесет по-настоящему июльскую жару. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье и понедельник область повышенного атмосферного давления обеспечит в Крыму сухую погоду. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до +22 градусов; днем +26…31, в горах +18…23", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...17, днем до +29...31.
Алушта - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
Вчера, 09:12
На выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение
В Севастополе осадков также не ожидается. Ветер ночью северный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем от 25 до 27 градусов тепла.
В Ялте и Алуште также переменная облачность и сухо. Ночью столбики термометров покажут +20...22, днем + 29...31.
В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью будет до +20, днем +28...30 градусов и без осадков.
Море у берегов Ялты, Алушты, Феодосии, Черноморского прогрето до +23, в Севастополе - +22...23, в Керченском проливе до +23, в Азовском море +24, а в Евпатории вода довольно бодрящая – +17 градусов.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 24 июля
20:21Избирком для проведения референдума создают в Херсонской области
20:03Главные события и комментарии дня: 23 июля
19:56Как кошмары влияют на сон
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19:19Диетолог назвал самое правильное блюдо и самый лучший десерт в жару
18:52Первый раз в первый класс: сколько детей пойдут в школы Симферополя
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18:03Лечение беженцев в Крыму: как получить медицинскую помощь
17:23В ВОЗ объявили ЧС международного значения из-за вспышки оспы обезьян
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