https://crimea.ria.ru/20220724/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1123938789.html

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 23.07.2022

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Над Крымом в воскресенье будет господствовать область повышенного атмосферного давления, которая принесет по-настоящему июльскую жару. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-24T00:01

2022-07-24T00:01

2022-07-23T15:14

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Над Крымом в воскресенье будет господствовать область повышенного атмосферного давления, которая принесет по-настоящему июльскую жару. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...17, днем до +29...31.В Севастополе осадков также не ожидается. Ветер ночью северный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем от 25 до 27 градусов тепла.В Ялте и Алуште также переменная облачность и сухо. Ночью столбики термометров покажут +20...22, днем + 29...31.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью будет до +20, днем +28...30 градусов и без осадков.Море у берегов Ялты, Алушты, Феодосии, Черноморского прогрето до +23, в Севастополе - +22...23, в Керченском проливе до +23, в Азовском море +24, а в Евпатории вода довольно бодрящая – +17 градусов.

https://crimea.ria.ru/20220723/na-vykhodnye-v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1123934723.html

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