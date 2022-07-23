Почему Байден боится Путина
New York Post: Байден боится ответа Путина на санкции против России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Американский президент Джо Байден боится ответных мер российского лидера Владимира Путина на западные санкции. Такое мнение выразил обозреватель издания The New York Post Дуглас Мюррей, передают "Известия".
Автор статьи указывает на то, что позиции России на мировой арене все крепче, что дает ей возможность диктовать Западу свои условия.
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"После решительных действий в Крыму, Москва укрепила свои позиции на международной арене и может диктовать Западу условия", — заявил Мюррей.
При этом ответ Москвы может быть более разрушительным для Америки, полагает он. И добавляет, что антироссийские санкции сыграли против самих стран Запада. Они попросту провалились.
"На самом деле Путин наблюдал за нами более внимательно, чем мы за ним. Он знает, что европейский газ зависит от него. Он знает, что санкции фактически привели к росту цен на газ и нефть. И он знает, что пока мы готовы вооружать Украину относительно легкими боеприпасами, мы не будем вооружать их чем-то более тяжелым. Это из-за нашего страха перед тем, как он отреагирует, если мы это сделаем", — отметил Мюррей.
Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 700 миллионов долларов, после чего украинской армии были переданы РСЗО HIMARS. В Вашингтоне заявили, что поставки осуществляются при условии, что ВСУ не будут использовать эти системы для нанесения ударов по территории России.
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что кризис на Украине нужен Байдену, чтобы удержать власть. Вместе с тем президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский полагает, что стремительное падение рейтинга американского президента связано с внутренними проблемами в стране, внешняя ситуация не оказывает на это существенного влияния.