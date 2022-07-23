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Почему Байден боится Путина - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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Почему Байден боится Путина
Почему Байден боится Путина - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Почему Байден боится Путина
Американский президент Джо Байден боится ответных мер российского лидера Владимира Путина на западные санкции. Такое мнение выразил обозреватель издания The New РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T16:11
2022-07-23T16:03
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
владимир путин (политик)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Американский президент Джо Байден боится ответных мер российского лидера Владимира Путина на западные санкции. Такое мнение выразил обозреватель издания The New York Post Дуглас Мюррей, передают "Известия".Автор статьи указывает на то, что позиции России на мировой арене все крепче, что дает ей возможность диктовать Западу свои условия.При этом ответ Москвы может быть более разрушительным для Америки, полагает он. И добавляет, что антироссийские санкции сыграли против самих стран Запада. Они попросту провалились."На самом деле Путин наблюдал за нами более внимательно, чем мы за ним. Он знает, что европейский газ зависит от него. Он знает, что санкции фактически привели к росту цен на газ и нефть. И он знает, что пока мы готовы вооружать Украину относительно легкими боеприпасами, мы не будем вооружать их чем-то более тяжелым. Это из-за нашего страха перед тем, как он отреагирует, если мы это сделаем", — отметил Мюррей.Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 700 миллионов долларов, после чего украинской армии были переданы РСЗО HIMARS. В Вашингтоне заявили, что поставки осуществляются при условии, что ВСУ не будут использовать эти системы для нанесения ударов по территории России.Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что кризис на Украине нужен Байдену, чтобы удержать власть. Вместе с тем президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский полагает, что стремительное падение рейтинга американского президента связано с внутренними проблемами в стране, внешняя ситуация не оказывает на это существенного влияния.
https://crimea.ria.ru/20220411/nichego-lichnogo-kak-ssha-zarabatyvayut-na-ukrainskom-voprose-1122909074.html
https://crimea.ria.ru/20220712/krutoe-pike-baydena-v-chem-prichina-rekordnogo-padeniya-reytinga-prezidenta-1123813486.html
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), владимир путин (политик), в мире
Почему Байден боится Путина

New York Post: Байден боится ответа Путина на санкции против России

16:11 23.07.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Американский президент Джо Байден боится ответных мер российского лидера Владимира Путина на западные санкции. Такое мнение выразил обозреватель издания The New York Post Дуглас Мюррей, передают "Известия".
Автор статьи указывает на то, что позиции России на мировой арене все крепче, что дает ей возможность диктовать Западу свои условия.
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 19:02
"Ничего личного": как США зарабатывают на украинском вопросе
"После решительных действий в Крыму, Москва укрепила свои позиции на международной арене и может диктовать Западу условия", — заявил Мюррей.
При этом ответ Москвы может быть более разрушительным для Америки, полагает он. И добавляет, что антироссийские санкции сыграли против самих стран Запада. Они попросту провалились.
"На самом деле Путин наблюдал за нами более внимательно, чем мы за ним. Он знает, что европейский газ зависит от него. Он знает, что санкции фактически привели к росту цен на газ и нефть. И он знает, что пока мы готовы вооружать Украину относительно легкими боеприпасами, мы не будем вооружать их чем-то более тяжелым. Это из-за нашего страха перед тем, как он отреагирует, если мы это сделаем", — отметил Мюррей.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 08:48
Крутое пике Байдена: в чем причина рекордного падения рейтинга президента
Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 700 миллионов долларов, после чего украинской армии были переданы РСЗО HIMARS. В Вашингтоне заявили, что поставки осуществляются при условии, что ВСУ не будут использовать эти системы для нанесения ударов по территории России.
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что кризис на Украине нужен Байдену, чтобы удержать власть. Вместе с тем президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский полагает, что стремительное падение рейтинга американского президента связано с внутренними проблемами в стране, внешняя ситуация не оказывает на это существенного влияния.
 
СШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Владимир Путин (политик)В мире
 
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