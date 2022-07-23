https://crimea.ria.ru/20220723/pochemu-bayden-boitsya-putina-1123939100.html

Почему Байден боится Путина

Почему Байден боится Путина - РИА Новости Крым, 23.07.2022

Почему Байден боится Путина

Американский президент Джо Байден боится ответных мер российского лидера Владимира Путина на западные санкции. Такое мнение выразил обозреватель издания The New РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T16:11

2022-07-23T16:11

2022-07-23T16:03

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

владимир путин (политик)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Американский президент Джо Байден боится ответных мер российского лидера Владимира Путина на западные санкции. Такое мнение выразил обозреватель издания The New York Post Дуглас Мюррей, передают "Известия".Автор статьи указывает на то, что позиции России на мировой арене все крепче, что дает ей возможность диктовать Западу свои условия.При этом ответ Москвы может быть более разрушительным для Америки, полагает он. И добавляет, что антироссийские санкции сыграли против самих стран Запада. Они попросту провалились."На самом деле Путин наблюдал за нами более внимательно, чем мы за ним. Он знает, что европейский газ зависит от него. Он знает, что санкции фактически привели к росту цен на газ и нефть. И он знает, что пока мы готовы вооружать Украину относительно легкими боеприпасами, мы не будем вооружать их чем-то более тяжелым. Это из-за нашего страха перед тем, как он отреагирует, если мы это сделаем", — отметил Мюррей.Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 700 миллионов долларов, после чего украинской армии были переданы РСЗО HIMARS. В Вашингтоне заявили, что поставки осуществляются при условии, что ВСУ не будут использовать эти системы для нанесения ударов по территории России.Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что кризис на Украине нужен Байдену, чтобы удержать власть. Вместе с тем президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский полагает, что стремительное падение рейтинга американского президента связано с внутренними проблемами в стране, внешняя ситуация не оказывает на это существенного влияния.

https://crimea.ria.ru/20220411/nichego-lichnogo-kak-ssha-zarabatyvayut-na-ukrainskom-voprose-1122909074.html

https://crimea.ria.ru/20220712/krutoe-pike-baydena-v-chem-prichina-rekordnogo-padeniya-reytinga-prezidenta-1123813486.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), владимир путин (политик), в мире