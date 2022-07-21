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Названы цели Байдена на Украине - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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Названы цели Байдена на Украине
Названы цели Байдена на Украине - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Названы цели Байдена на Украине
Продолжение украинского кризиса необходимо американскому президенту Джо Байдену для того, чтобы удержать власть. Если же на предстоящих выборах в Конгресс глава РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T08:43
2022-07-21T08:58
крым
сша
украина
специальная военная операция рф на украине
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Продолжение украинского кризиса необходимо американскому президенту Джо Байдену для того, чтобы удержать власть. Если же на предстоящих выборах в Конгресс глава Белого дома потеряет большинство сторонников, его ждет импичмент, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Спикер Госдумы также указал на то, что в свое время американский президент поддержал госпереворот в Киеве.Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский выразил мнение, что стремительное падение рейтинга американского президента Джо Байдена связано с внутренними проблемами в стране, внешняя ситуация не оказывает на это существенного влияния.
https://crimea.ria.ru/20220712/krutoe-pike-baydena-v-chem-prichina-rekordnogo-padeniya-reytinga-prezidenta-1123813486.html
https://crimea.ria.ru/20220719/ssha-s-pustoy-kanistroy-i-protyanutoy-rukoy-ne-strashny-kitayu--zakharova-1123893463.html
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РИА Новости Крым
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крым, сша, украина, специальная военная операция рф на украине, политика
Названы цели Байдена на Украине

Спикер ГД Володин: кризис на Украине нужен Байдену, чтобы удержать власть

08:43 21.07.2022 (обновлено: 08:58 21.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дж. Байден
Президент США Дж. Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Продолжение украинского кризиса необходимо американскому президенту Джо Байдену для того, чтобы удержать власть. Если же на предстоящих выборах в Конгресс глава Белого дома потеряет большинство сторонников, его ждет импичмент, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"В этих выборах важную роль играет Украина. Еще вице-президентом Байден был участником ее политической жизни и активным сторонником Майдана. Заняв Овальный кабинет Белого дома, он стал идеологом ведения войны до последнего украинца, и сделал всё, чтобы не допустить мирного урегулирования на Донбассе. Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет", - считает Володин.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 08:48
Крутое пике Байдена: в чем причина рекордного падения рейтинга президента
Спикер Госдумы также указал на то, что в свое время американский президент поддержал госпереворот в Киеве.
"И сегодня, цепляясь за свою власть, ввергает весь мир в вооруженный конфликт и экономический кризис. Инфляция в США бьет рекорды за последние 40 лет, в ЕС рост цен - максимальный за всю историю подсчетов. А Украина тем временем потеряла суверенитет и находится на грани самораспада. Стоит ли таких жертв президентское кресло Байдена?" - заключил Володин.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
19 июля, 13:19
США "с пустой канистрой и протянутой рукой" не страшны Китаю – Захарова
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский выразил мнение, что стремительное падение рейтинга американского президента Джо Байдена связано с внутренними проблемами в стране, внешняя ситуация не оказывает на это существенного влияния.
 
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08:46Чем опасно отбойное морское течение и как из него спастись
08:43Названы цели Байдена на Украине
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