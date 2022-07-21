https://crimea.ria.ru/20220721/nazvany-tseli-baydena-na-ukraine-1123911939.html

Названы цели Байдена на Украине

Названы цели Байдена на Украине - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Названы цели Байдена на Украине

Продолжение украинского кризиса необходимо американскому президенту Джо Байдену для того, чтобы удержать власть. Если же на предстоящих выборах в Конгресс глава РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T08:43

2022-07-21T08:43

2022-07-21T08:58

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сша

украина

специальная военная операция рф на украине

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Продолжение украинского кризиса необходимо американскому президенту Джо Байдену для того, чтобы удержать власть. Если же на предстоящих выборах в Конгресс глава Белого дома потеряет большинство сторонников, его ждет импичмент, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Спикер Госдумы также указал на то, что в свое время американский президент поддержал госпереворот в Киеве.Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский выразил мнение, что стремительное падение рейтинга американского президента Джо Байдена связано с внутренними проблемами в стране, внешняя ситуация не оказывает на это существенного влияния.

https://crimea.ria.ru/20220712/krutoe-pike-baydena-v-chem-prichina-rekordnogo-padeniya-reytinga-prezidenta-1123813486.html

https://crimea.ria.ru/20220719/ssha-s-pustoy-kanistroy-i-protyanutoy-rukoy-ne-strashny-kitayu--zakharova-1123893463.html

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