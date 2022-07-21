Названы цели Байдена на Украине
Спикер ГД Володин: кризис на Украине нужен Байдену, чтобы удержать власть
08:43 21.07.2022 (обновлено: 08:58 21.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Продолжение украинского кризиса необходимо американскому президенту Джо Байдену для того, чтобы удержать власть. Если же на предстоящих выборах в Конгресс глава Белого дома потеряет большинство сторонников, его ждет импичмент, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"В этих выборах важную роль играет Украина. Еще вице-президентом Байден был участником ее политической жизни и активным сторонником Майдана. Заняв Овальный кабинет Белого дома, он стал идеологом ведения войны до последнего украинца, и сделал всё, чтобы не допустить мирного урегулирования на Донбассе. Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет", - считает Володин.
Спикер Госдумы также указал на то, что в свое время американский президент поддержал госпереворот в Киеве.
"И сегодня, цепляясь за свою власть, ввергает весь мир в вооруженный конфликт и экономический кризис. Инфляция в США бьет рекорды за последние 40 лет, в ЕС рост цен - максимальный за всю историю подсчетов. А Украина тем временем потеряла суверенитет и находится на грани самораспада. Стоит ли таких жертв президентское кресло Байдена?" - заключил Володин.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский выразил мнение, что стремительное падение рейтинга американского президента Джо Байдена связано с внутренними проблемами в стране, внешняя ситуация не оказывает на это существенного влияния.