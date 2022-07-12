Крутое пике Байдена: в чем причина рекордного падения рейтинга президента
Американист Лозанский: рейтинг Байдена падает из внутренних проблем в стране
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Стремительное падение рейтинга американского президента Джо Байдена связано с внутренними проблемами в стране, внешняя ситуация не оказывает на это существенного влияния. Об этом со ссылкой на президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского сообщают "Известия".
"На данный момент падение рейтинга связано с внутренними проблемами — инфляция, отдельно рост цен на бензин, кризис на южной границе и так далее. Внешние проблемы такой большой роли не играют. Американцы за исключением людей, которые разбираются в проблемах безопасности, <…> за международными кризисами так сильно не следят. Таким образом получается, что вопросы внешних угроз — на втором плане, а на первом — внутриэкономические проблемы, которых становится все больше", — пояснил он.
Специалист считает, что вслед за собой Байден тянет вниз всю Демократическую партию. Лозанский предрек ей "катастрофический разгром" на предстоящих осенних выборах. На этом фоне уже звучат призывы к отставке президента и поиску потенциальных кандидатов в Белый дом - следующие выборы президента в Штатах пройдут в 2024 году, напомнил он.
"Есть еще 25 поправка к конституции, которая позволяет отставить президента от исполнения функций. В нынешних условиях возможны любые форс-мажоры", — заключил эксперт.
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Ранее политический эксперт Андрей Головачев выразил уверенность, что на предстоящих выборах в Конгресс США Демократическая партия потерпит сокрушительное фиаско, что приведет к импичменту президента Джо Байдена и возвращению на этот пост республиканца Дональда Трампа. Сейчас, по оценкам политолога, в стане демократов царит уныние, растерянность и упадничество.