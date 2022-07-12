https://crimea.ria.ru/20220712/krutoe-pike-baydena-v-chem-prichina-rekordnogo-padeniya-reytinga-prezidenta-1123813486.html

Крутое пике Байдена: в чем причина рекордного падения рейтинга президента

Крутое пике Байдена: в чем причина рекордного падения рейтинга президента - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Крутое пике Байдена: в чем причина рекордного падения рейтинга президента

Стремительное падение рейтинга американского президента Джо Байдена связано с внутренними проблемами в стране, внешняя ситуация не оказывает на это... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T08:48

2022-07-12T08:48

2022-07-12T08:48

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Стремительное падение рейтинга американского президента Джо Байдена связано с внутренними проблемами в стране, внешняя ситуация не оказывает на это существенного влияния. Об этом со ссылкой на президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского сообщают "Известия".Специалист считает, что вслед за собой Байден тянет вниз всю Демократическую партию. Лозанский предрек ей "катастрофический разгром" на предстоящих осенних выборах. На этом фоне уже звучат призывы к отставке президента и поиску потенциальных кандидатов в Белый дом - следующие выборы президента в Штатах пройдут в 2024 году, напомнил он."Есть еще 25 поправка к конституции, которая позволяет отставить президента от исполнения функций. В нынешних условиях возможны любые форс-мажоры", — заключил эксперт.Ранее политический эксперт Андрей Головачев выразил уверенность, что на предстоящих выборах в Конгресс США Демократическая партия потерпит сокрушительное фиаско, что приведет к импичменту президента Джо Байдена и возвращению на этот пост республиканца Дональда Трампа. Сейчас, по оценкам политолога, в стане демократов царит уныние, растерянность и упадничество.

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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, в мире